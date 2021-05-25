https://ria.ru/20210525/odinnadtsatiklassniki-1733756693.html

В Якутии 19 школ выпустят по одному одиннадцатикласснику

В Якутии 19 школ выпустят по одному одиннадцатикласснику - РИА Новости, 25.05.2021

В Якутии 19 школ выпустят по одному одиннадцатикласснику

В Якутии 19 школ выпустят по одному 11-класснику в этом году, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования и науки республики. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T06:59

2021-05-25T06:59

2021-05-25T06:59

республика саха (якутия)

россия

якутск

школа

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ЯКУТСК, 25 мая – РИА Новости. В Якутии 19 школ выпустят по одному 11-класснику в этом году, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования и науки республики.К одной из таких относится малокомплектная школа в арктическом поселке Нижнеянск Усть-Янского района. Директор школы Марина Попова рассказала РИА Новости, что единственный 11-классник – не редкость для поселка."И не каждый год это случается, бывает, вообще нет выпуска. В школе работают 10 педагогов. В этом году будет единственная выпускница 11-го класса. Аттестат получит после сдачи государственных выпускных экзаменов. Последний звонок провели 15 мая. Как полагается, в торжественной обстановке поздравили, наградили нашу девочку, вручили ей допуск к экзаменам. Девятый класс тоже в этом году один ребенок окончил", - сказала она.По словам Поповой, выпускники нижнеянской школы, как правило, хорошо сдают ЕГЭ и ОГЭ."У нас ведь индивидуальное обучение, поэтому, мы считаем, качество образования лучше, так как целенаправленно занимаемся только с одним ребенком. В позапрошлом году единственный выпускник нашей школы поступил в Омский строительный колледж", - подчеркнула собеседница агентства.Она считает, что в подобном положении есть и минусы."В классах, где много детей, у педагогов есть возможность работать с учениками, у которых разный уровень знаний. А для единственного учащегося в классе сложнее, с него и спрос выше – нельзя пропускать уроки, не выполнять домашние задания, незамеченным это никак ведь не останется", - добавила она.

https://ria.ru/20210419/yakutiya-1728877371.html

https://ria.ru/20210512/yakutiya-1731909964.html

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россия, якутск, школа, общество