Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210525/navalnyy-1733793201.html
Навальный заявил, что против него расследуют три уголовных дела
Навальный заявил, что против него расследуют три уголовных дела - РИА Новости, 25.05.2021
Навальный заявил, что против него расследуют три уголовных дела
Алексей Навальный на своей странице в Instagram сообщил, что против него расследуются три уголовных дела, в том числе новое - об оскорблении судьи. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T12:19
2021-05-25T12:58
россия
алексей навальный
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598283655_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_44af4760836d07ae40e1a48d03f4f145.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Алексей Навальный на своей странице в Instagram сообщил, что против него расследуются три уголовных дела, в том числе новое - об оскорблении судьи.По словам Навального, накануне к нему в колонию приходил следователь по особо важным делам ГСУ СК России, который сообщил о расследовании в отношении него трех уголовных дел.Как отметил Навальный, материалы первого дела гласят, что он украл "все пожертвования, отправленные в ФБК*". Также против него "возбуждено дело по... статье 239 "Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан" – следователи утверждают, по словам Навального, что он "побуждал граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей". Третье дело, как добавил Навальный, касается оскорблений судьи Веры Акимовой, выносившей решение по делу о клевете на ветерана.Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ. По итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей при максимуме в миллион. Новый приговор не отразился на сроке его заключения с учетом решения суда по "Ив Роше", поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы. Таким образом, блогеру предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598283655_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_980dc46f6281362e60a4609aaf961cc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, алексей навальный, происшествия

Навальный заявил, что против него расследуют три уголовных дела

12:19 25.05.2021 (обновлено: 12:58 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Алексей Навальный на своей странице в Instagram сообщил, что против него расследуются три уголовных дела, в том числе новое - об оскорблении судьи.
По словам Навального, накануне к нему в колонию приходил следователь по особо важным делам ГСУ СК России, который сообщил о расследовании в отношении него трех уголовных дел.
Как отметил Навальный, материалы первого дела гласят, что он украл "все пожертвования, отправленные в ФБК*".
Также против него "возбуждено дело по... статье 239 "Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан" – следователи утверждают, по словам Навального, что он "побуждал граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей". Третье дело, как добавил Навальный, касается оскорблений судьи Веры Акимовой, выносившей решение по делу о клевете на ветерана.
Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ. По итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей при максимуме в миллион. Новый приговор не отразился на сроке его заключения с учетом решения суда по "Ив Роше", поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы. Таким образом, блогеру предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 20:27
Навальный уничтожил себя как политика за один день
 
РоссияАлексей НавальныйПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33В Раде заявили о плане Зеленского по подготовке к партизанской войне
02:24Названа опасность заработка на кешбэке
02:16Канада рекомендовала своим авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией
02:11Россиянам рассказали о токсичном предмете интерьера
02:00Названы болезни, на которые указывают синяки под глазами
01:58"Умирает на глазах": Пушков предрек роковой век для США
01:38Байден заявил о планах США ввести санкции против Белоруссии из-за Ryanair
01:31Назван способ восстановить удаленную переписку в VK
01:09Эксперты оценили уровень счастья российских предпринимателей
00:55На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,6
00:52РЖД планируют сократить количество вагонов-ресторанов
00:49Байден признал, что строительство "Северного потока — 2" не остановится
00:43Российские ученые научились выявлять осложнения у больных COVID-19
00:17В небе произойдут два редких астрономических события за один день
23:51Умер Уильям Шекспир, привившийся от COVID-19
23:46ЕР приостановила членство замглавы Владимирской области
23:38Латвия закрыла воздушное пространство для белорусских авиакомпаний
23:31Главы МИД стран Запада отказались считать выборы в Сирии свободными
23:19В Дагестане после ливня размыло дорогу республиканского значения
23:01В Крыму предложили Белоруссии наладить прямое авиасообщение
Лента новостейМолния