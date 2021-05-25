Навальный заявил, что против него расследуют три уголовных дела
12:19 25.05.2021 (обновлено: 12:58 25.05.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Алексей Навальный на своей странице в Instagram сообщил, что против него расследуются три уголовных дела, в том числе новое - об оскорблении судьи.
Как отметил Навальный, материалы первого дела гласят, что он украл "все пожертвования, отправленные в ФБК*".
Также против него "возбуждено дело по... статье 239 "Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан" – следователи утверждают, по словам Навального, что он "побуждал граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей". Третье дело, как добавил Навальный, касается оскорблений судьи Веры Акимовой, выносившей решение по делу о клевете на ветерана.
Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ. По итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей при максимуме в миллион. Новый приговор не отразился на сроке его заключения с учетом решения суда по "Ив Роше", поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы. Таким образом, блогеру предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
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