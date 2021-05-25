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В СФ сравнили меры в отношении участников незаконных акций в России и США
В СФ сравнили меры в отношении участников незаконных акций в России и США - РИА Новости, 25.05.2021
В СФ сравнили меры в отношении участников незаконных акций в России и США
Меры в отношении участников и организаторов незаконных акций в России намного мягче, чем в США, где обвиняемый может получить до 60 лет заключения, написал в... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T15:48
2021-05-25T15:48
россия
дональд трамп
константин косачев
джо байден
сша
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Меры в отношении участников и организаторов незаконных акций в России намного мягче, чем в США, где обвиняемый может получить до 60 лет заключения, написал в своем блоге на сайте Совфеда вице-спикер Константин Косачев.Шестого января толпа сторонников тогдашнего президента Дональда Трампа разгромила Капитолий США и временно помешала утверждению президентских выборов, на которых победил соперник Трампа Джо Байден. По официальным данным, погибли 5 человек. Трампу объявили импичмент в контролируемой демократами палате представителей, но сенат, где демократов лишь половина, Трампа оправдал за недостачей голосов.В министерстве уже называют это расследование одним из крупнейших в истории Америки с точки зрения количества предъявленных обвинений и объема доказательств, которые включают более 15 тысяч часов видео с камер наблюдения и телекамер полиции, добавил он. "Уже есть данные, что обвиняемые приехали почти из каждого штата, и это говорит скорее в пользу версии о массовых протестах, а не о терроризме", - отметил сенатор.По оценкам экспертов, приговоры участникам штурма Капитолия будут весьма жесткими и "могут дойти до 20 лет тюремного заключения, а если сроки суммируют (что вполне обычная практика в США), то и до 40 и 60 лет", подчеркнул Косачев.Он напомнил, что по данным экспертов, в США есть два критерия для квалификации уголовных преступлений в качестве актов внутреннего терроризма — это следование основанным в США экстремистским идеологиям и осуществление преступных действий, призванных запугивать или принуждать гражданское население, или влиять на политику правительства. По мнению политика, столь некорректные формулировки приводят к тому, что "по статистике к внутренним террористам в США чаще всего относят совершающих различные акты … в защиту прав животных и "экотеррористов". При этом тем, кто признан "внутренними террористами", грозят достаточно серьезные сроки.Он добавил, что "у нас их не называют внутренними террористами, даже несмотря на незаконность их акций"."И даже если они получают реальные, а не условные сроки (что редко), то в худшем случае им грозит до 5–7 лет, а не 40–60, как в Америке. Это не говоря уже о праве на условно-досрочное освобождение, которого явно не будет у американских "внутренних террористов", - заключил политик.
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россия, дональд трамп, константин косачев, джо байден, сша, общество

В СФ сравнили меры в отношении участников незаконных акций в России и США

15:48 25.05.2021
 
© РИА НовостиБеспорядки у Капитолия в Вашингтоне
Беспорядки у Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Меры в отношении участников и организаторов незаконных акций в России намного мягче, чем в США, где обвиняемый может получить до 60 лет заключения, написал в своем блоге на сайте Совфеда вице-спикер Константин Косачев.
Шестого января толпа сторонников тогдашнего президента Дональда Трампа разгромила Капитолий США и временно помешала утверждению президентских выборов, на которых победил соперник Трампа Джо Байден. По официальным данным, погибли 5 человек. Трампу объявили импичмент в контролируемой демократами палате представителей, но сенат, где демократов лишь половина, Трампа оправдал за недостачей голосов.
"Минюст США уведомил, что намерен предъявить обвинения (для) более 500 человек за участие в беспорядках у Капитолия и при этом просит судей перенести сроки рассмотрения дела. Затягивание процессов дает основания для предположений, что обвинения и, соответственно, вердикты будут весьма жесткими", - отметил политик.
В министерстве уже называют это расследование одним из крупнейших в истории Америки с точки зрения количества предъявленных обвинений и объема доказательств, которые включают более 15 тысяч часов видео с камер наблюдения и телекамер полиции, добавил он. "Уже есть данные, что обвиняемые приехали почти из каждого штата, и это говорит скорее в пользу версии о массовых протестах, а не о терроризме", - отметил сенатор.
Митинги за рубежом
1 августа 2019, 20:11Инфографика
Чем грозит участие в несогласованных акциях за рубежом
По оценкам экспертов, приговоры участникам штурма Капитолия будут весьма жесткими и "могут дойти до 20 лет тюремного заключения, а если сроки суммируют (что вполне обычная практика в США), то и до 40 и 60 лет", подчеркнул Косачев.
Он напомнил, что по данным экспертов, в США есть два критерия для квалификации уголовных преступлений в качестве актов внутреннего терроризма — это следование основанным в США экстремистским идеологиям и осуществление преступных действий, призванных запугивать или принуждать гражданское население, или влиять на политику правительства. По мнению политика, столь некорректные формулировки приводят к тому, что "по статистике к внутренним террористам в США чаще всего относят совершающих различные акты … в защиту прав животных и "экотеррористов". При этом тем, кто признан "внутренними террористами", грозят достаточно серьезные сроки.
"И когда сравнивают подходы государства в США с другими странами, в том числе – с Россией – в отношении участников и организаторов незаконных митингов, то же российское законодательство выглядит более либеральным", - отметил парламентарий.
Он добавил, что "у нас их не называют внутренними террористами, даже несмотря на незаконность их акций".
"И даже если они получают реальные, а не условные сроки (что редко), то в худшем случае им грозит до 5–7 лет, а не 40–60, как в Америке. Это не говоря уже о праве на условно-досрочное освобождение, которого явно не будет у американских "внутренних террористов", - заключил политик.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля 2019, 09:00Инфографика
Чем грозит участие в несогласованных акциях
 
РоссияДональд ТрампКонстантин КосачевДжо БайденСШАОбщество
 
 
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