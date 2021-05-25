https://ria.ru/20210525/moshennichestvo-1733709147.html

Высылка "Дипломата": как международная компания годами отбирала квартиры москвичей

Высылка "Дипломата": как международная компания годами отбирала квартиры москвичей - РИА Новости, 25.05.2021

Высылка "Дипломата": как международная компания годами отбирала квартиры москвичей

Сотни жителей Москвы и области стали жертвами организации, которая под видом выдачи кредита отбирала у заемщиков квартиры. Пострадавшими пока признали менее... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T08:00

2021-05-25T08:00

2021-05-25T08:02

обман

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Юлия Ахмедова. Сотни жителей Москвы и области стали жертвами организации, которая под видом выдачи кредита отбирала у заемщиков квартиры. Пострадавшими пока признали менее половины, вернуть жилье не удалось почти никому, несмотря на уголовное дело. Как десятки семей с детьми, инвалиды и пенсионеры оказались на улице — в материале РИА Новости. "Нас просто вышвырнули"В 2016 году после развода с мужем москвичка Светлана Байкова, оставшись с двумя детьми, набрала долгов, которые нечем было возвращать. Кредит в банке не дали. Тогда она обратилась в фирму "Дипломат Групп", позиционировавшую себя как "международная инвестиционно-правовая компания".Там согласились предоставить два миллиона рублей, но под залог квартиры стоимостью шесть миллионов. Чтобы ускорить процесс, предложили подписать договор купли-продажи, заверив, что сделку аннулируют, когда долг будет погашен. "Меня убедили в фиктивности договора, — рассказывает Байкова. — Не знаю, о чем я думала. Возможно, болезнь так повлияла: у меня начал развиваться рак. Сейчас уже четвертая стадия и первая группа инвалидности".При этом договор займа так и не заключили, реквизиты для возврата денег не предоставили. Спустя три года после обращения в "Дипломат Групп" Светлана узнала, что ее квартиру выставили на торги. Новый собственник, сотрудник "Дипломат Групп" Александр Нехонов заложил недвижимость третьему лицу за 3,5 миллиона рублей. Но деньги по этому договору не выплачивал. Вскоре кредитор обратился в суд, потребовав взыскать сумму. В результате квартиру продали в феврале 2020-го.Светлана подала в суд заявление о признании договора купли-продажи недействительным. Однако там посчитали, что Байкова "имела цель продать квартиру", и в удовлетворении иска отказали. Апелляционный и кассационный суды оставили решение в силе."Два года спали на полу"Байкова долго не могла поверить в произошедшее. Все встало на места, когда она узнала, что на фирму завели уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК России ("Мошенничество в особо крупном размере"). Там 23 эпизода и столько же пострадавших. У всех аналогичная ситуация. Одна из жертв — Светлана Чиняева — отмечает, что подписала только один экземпляр договора купли-продажи на квартиру, хотя по закону необходимо как минимум три. Как считает следствие, на двух подпись подделали.Квартиру продать не могут, так как Чиняева успела наложить на нее арест. Но вернуться туда она до сих пор не может. Новый владелец уже пять лет сдает жилье. По словам собеседницы, съемщики постоянно меняются, там "настоящий проходной двор"."Мы попали"Еще одна московская семья обратилась в "Дипломат Групп" в 2014 году. Равиля Проничкина была в декрете с тремя детьми, зарплаты мужа не хватало. Они хотели получить заем в 1,5 миллиона рублей, чтобы закрыть три взятых ранее кредита. В "Дипломат Групп" согласились дать лишь 700 тысяч. Рыночная стоимость их квартиры — более пяти миллионов рублей.Многодетную семью не выселили, но юридически квартира им больше не принадлежит. Получится ли ее вернуть — пока неизвестно.Умело пользовались безграмотностьюООО "Дипломат Групп" зарегистрировали в Москве в 2010 году. Гендиректор — Наталья Корчагина. По версии следствия, она и придумала мошенническую схему. Как отмечает адвокат нескольких потерпевших Артем Куимов, люди, обращавшиеся в организацию, были в отчаянном положении.С Корчагиной по делу проходят еще 12 человек. В начале расследования многих поместили под стражу, но позже отпустили под подписку о невыезде. Занимается этим Савеловский районный суд. К рассмотрению по существу пока не приступили. Связаться с подсудимыми и их адвокатами РИА Новости не удалось. Выписали без суда и следствияДалеко не все жертвы "Дипломат Групп" смогли получить статус потерпевших. По словам собеседников агентства, до суда не дошли более 60 заявлений.В том числе Светланы Байковой. Впрочем, в декабре она добилась возбуждения отдельного уголовного производства по ч. 4 ст. 159 УК ("Мошенничество"). Однако подозреваемыми по нему проходят "неустановленные лица из числа сотрудников "Дипломат Групп", которые, "действуя в составе организованной преступной группы", незаконно завладели правом собственности на квартиру.С тех пор никаких подвижек. На все звонки и письма следователь отвечает, что у него "нет времени". На запрос РИА Новости, на каком этапе находится расследование, в ГУ МВД по Москве не отреагировали. В конце марта ее выписали из собственной квартиры. По закону для этого нужно либо согласие жильца, либо соответствующее решение суда. Ни того ни другого у новых владельцев не было. Байкова пытается обжаловать действия многофункционального центра предоставления госуслуг. Потеря прописки означает лишение пенсии по инвалидности. Также Байкова не сможет получать бесплатное лечение, которое на четвертой стадии онкологии ей жизненно необходимо.

https://ria.ru/20210212/moshennichestvo--1596719089.html

https://ria.ru/20200422/1570424325.html

https://ria.ru/20210211/kvartiry-1596885611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обман, черные риелторы, риелторы, жилье, квартиры, здоровье, общество