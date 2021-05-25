В храме Христа Спасителя опровергли сообщения о мощах Николая Чудотворца
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Информация о том, что мощи святителя Николая и голова Иоанна Крестителя будут принесены в Москву, не соответствует действительности, говорится в сообщении, опубликованном на сайте храма Христа Спасителя.
Ранее в мессенджерах начали распространяться сообщения о том, что голова Иоанна Предтечи якобы будет доставлена 4 июня из собора Парижской Богоматери в Амьене в московский храм Христа Спасителя и будет доступна для поклонения верующих до 8 июня. Также появилась информация о том, что якобы с 21 мая по 28 июля в Москве и Санкт-Петербурге верующие смогут поклониться мощам Николая Чудотворца, привезенным из итальянского города Бари.
"Информация о пребывании в храме Христа Спасителя мощей святителя Николая и честной главы святого Иоанна Предтечи не соответствует действительности. В храм... никаких других святынь привозить не предполагают", - говорится в сообщении.
Источник в Московской патриархии также сообщил РИА Новости, что "планов по принесению этой святыни (головы Иоанна Крестителя – ред.) в Москву пока нет".
Иоанн Предтеча – последний ветхозаветный пророк, открывший избранному народу Иисуса Христа как Спасителя и крестивший его. По церковному преданию, пророка приказал обезглавить правитель Галилеи Ирод Антипа, и затем голова была спрятана. Считается, что обретение главы Иоанна Предтечи происходило несколько раз, и ее разделили на несколько частей (по разным версиям, на две или на семь), которые хранились в храмах Константинополя. В 1204 году крестоносцы увезли две части святыни в Западную Европу. Одна из них оказалась во Франции, в посвященном Богоматери соборе, но не в Париже, а в Амьене.