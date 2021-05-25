В Польше призвали возбудить уголовное дело против премьера Моравецкого
© John ThysПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
© John Thys
ВАРШАВА, 25 мая – РИА Новости. Председатель Главной контрольной палаты (NIK) Польши Мариан Банась просит прокуратуру возбудить уголовное дело в отношении премьер-министра страны Матеуша Моравецкого.
"В связи с результатами проверки по подготовке и организации выборов президента Республики, назначенных на 10 мая 2020 года с использованием голосования по почте, хочу вам сообщить, что сегодня Главная контрольная палата, имея в виду важность выявленных в ходе проверки нарушений, направляет в прокуратуру уведомление о подозрении в совершении преступления в отношении председателя Совета министров Матеуша Моравецкого, главы канцелярии премьер-министра Михала Дворчика, министра государственных активов Яцека Сасина, и министра внутренних дел и администрации Мариуша Каминьского", - заявил Банась на пресс-конференции во вторник.
Изначально выборы президента Польши, на которых в итоге был переизбран на второй срок Анджей Дуда, были назначены на 10 мая 2020 года. Из-за пандемии коронавируса было решено, что они пройдут в новой для Польши форме – по почте.
По мнению NIK, Моравецкий отдал распоряжение государственным компаниям - Польской почте и Польской фабрике ценных бумаг подготовить бюллетени и подготовиться к почтовому голосованию, не имея на это оснований.
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В итоге на печать бюллетеней была потрачена крупная сумма. Тем временем парламент затянул рассмотрение закона о проведении выборов по почте и от этой идеи пришлось отказаться. В итоге их провели обычным способом позже – 28 июня.