Минск пригласил ICAO, Евросоюз и США изучить ситуацию с самолетом Ryanair
© AP Photo / Mindaugas KulbisСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Белоруссия пригласила три международные организации, а также представителей авиационных властей ЕС и США, чтобы изучить ситуацию с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, сообщил во вторник департамент по авиации министерства транспорта и коммуникаций республики.
"Для изучения обстоятельств случившегося департамент по авиации пригласил представителей ИКАО (Международная организация гражданской авиации – ред.), IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта – ред.), EASA (Европейское агентство авиационной безопасности – ред.), а также представителей авиационных властей гражданской авиации ЕС и США", - говорится в сообщении на сайте департамента.
Отмечается, что Минск призывает международные авиаструктуры и представителей авиационных властей Запада к участию в беспристрастном расследовании произошедшего.
"В качестве доказательства, что на решение экипажа рейса RF4978 не оказывались давление, угрозы и принуждение, представляем записи переговоров диспетчер-пилот", - подчеркивается в сообщении.
В департаменте также заверили, что со стороны белорусских авиационных властей, авиационных организаций и соответствующих правоохранительных органов государства "принимались и будут приниматься необходимые, предусмотренные международным и национальным законодательством меры и действия, направленные на обеспечение надежной защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства".
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций. В Белоруссии также была создана комиссия по расследованию обстоятельств произошедшего.