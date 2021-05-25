https://ria.ru/20210525/minsk-1733822050.html

Минск пригласил ICAO, Евросоюз и США изучить ситуацию с самолетом Ryanair

Минск пригласил ICAO, Евросоюз и США изучить ситуацию с самолетом Ryanair - РИА Новости, 25.05.2021

Минск пригласил ICAO, Евросоюз и США изучить ситуацию с самолетом Ryanair

Белоруссия пригласила три международные организации, а также представителей авиационных властей ЕС и США, чтобы изучить ситуацию с экстренной посадкой в Минске... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T14:21

2021-05-25T14:21

2021-05-25T14:21

задержание основателя telegram-канала nexta

международная организация гражданской авиации

нато

евросоюз

белоруссия

сша

в мире

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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Белоруссия пригласила три международные организации, а также представителей авиационных властей ЕС и США, чтобы изучить ситуацию с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, сообщил во вторник департамент по авиации министерства транспорта и коммуникаций республики.Отмечается, что Минск призывает международные авиаструктуры и представителей авиационных властей Запада к участию в беспристрастном расследовании произошедшего."В качестве доказательства, что на решение экипажа рейса RF4978 не оказывались давление, угрозы и принуждение, представляем записи переговоров диспетчер-пилот", - подчеркивается в сообщении.В департаменте также заверили, что со стороны белорусских авиационных властей, авиационных организаций и соответствующих правоохранительных органов государства "принимались и будут приниматься необходимые, предусмотренные международным и национальным законодательством меры и действия, направленные на обеспечение надежной защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства".Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций. В Белоруссии также была создана комиссия по расследованию обстоятельств произошедшего.Евросоюз, отдельные государства-члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, призвали белорусские власти немедленно освободить его.

https://ria.ru/20210525/ryanair-1733802376.html

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

белоруссия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, международная организация гражданской авиации, нато, евросоюз, белоруссия, сша, в мире