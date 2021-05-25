https://ria.ru/20210525/merkel-1733866142.html

Меркель прокомментировала возможность новых санкций против Белоруссии

Меркель прокомментировала возможность новых санкций против Белоруссии - РИА Новости, 25.05.2021

Меркель прокомментировала возможность новых санкций против Белоруссии

Европейский союз дает политический сигнал Минску, ставя вопрос о расширении санкционных списков, заявила на пресс-конференции по итогам саммита ЕС канцлер ФРГ... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T17:43

2021-05-25T17:43

2021-05-25T18:16

задержание основателя telegram-канала nexta

евросоюз

ангела меркель

минск

белоруссия

в мире

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БЕРЛИН, 25 мая - РИА Новости. Европейский союз дает политический сигнал Минску, ставя вопрос о расширении санкционных списков, заявила на пресс-конференции по итогам саммита ЕС канцлер ФРГ Ангела Меркель."Это ответ на беспрецедентные действия ... Освобождения (задержанных - ред) нет, было бы хорошо, если бы оно было, тогда мы могли бы обсудить дальнейшие шаги ... Действия беспрецедентны, ИКАО теперь должно провести расследование, было бы очень важно, если оба задержанных были бы отпущены", - добавила Меркель.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Европейский гуманитарный университет сообщал о задержании россиянки Софии Сапеги, летевшей вместе с Протасевичем. Вуз в Вильнюсе, где учится россиянка, направил запрос в посольство России с просьбой оказать ей консульскую поддержку.Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

https://ria.ru/20210525/minsk-1733822050.html

минск

белоруссия

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задержание основателя telegram-канала nexta, евросоюз, ангела меркель, минск, белоруссия, в мире