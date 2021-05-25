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https://ria.ru/20210525/medvedchuk-1733887478.html
Медведчук назвал дело против него провальным
Медведчук назвал дело против него провальным - РИА Новости, 25.05.2021
Медведчук назвал дело против него провальным
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, обвиняемый в государственной измене, заявил, что власти Украины... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T19:38
2021-05-25T19:38
ирина венедиктова
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
виктор медведчук
украина
в мире
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, обвиняемый в государственной измене, заявил, что власти Украины сфабриковали против него провальное дело."Причина того, что власть начала уголовное преследование и решила сфабриковать откровенно провальное дело, – в политическом давлении. Власть хорошо понимает: мы не просто оппозиция, мы – политическая сила, которая может победить (пропрезидентскую - ред.) партию "Слуга народа", - написал Медведчук во вторник в своем микроблоге в Twitter.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу.Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
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ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, украина, в мире

Медведчук назвал дело против него провальным

19:38 25.05.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, перед заседанием Печерского суда Киева
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, перед заседанием Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, обвиняемый в государственной измене, заявил, что власти Украины сфабриковали против него провальное дело.
"Причина того, что власть начала уголовное преследование и решила сфабриковать откровенно провальное дело, – в политическом давлении. Власть хорошо понимает: мы не просто оппозиция, мы – политическая сила, которая может победить (пропрезидентскую - ред.) партию "Слуга народа", - написал Медведчук во вторник в своем микроблоге в Twitter.
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, перед заседанием Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 14:25
Дело Медведчука решает судьбу Украины
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу.
Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
 
Ирина ВенедиктоваОппозиционная платформа - За жизньТарас КозакВиктор МедведчукУкраинаВ мире
 
 
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