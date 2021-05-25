https://ria.ru/20210525/medvedchuk-1733887478.html

Медведчук назвал дело против него провальным

Медведчук назвал дело против него провальным - РИА Новости, 25.05.2021

Медведчук назвал дело против него провальным

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, обвиняемый в государственной измене, заявил, что власти Украины... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T19:38

2021-05-25T19:38

2021-05-25T19:38

ирина венедиктова

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

виктор медведчук

украина

в мире

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, обвиняемый в государственной измене, заявил, что власти Украины сфабриковали против него провальное дело."Причина того, что власть начала уголовное преследование и решила сфабриковать откровенно провальное дело, – в политическом давлении. Власть хорошо понимает: мы не просто оппозиция, мы – политическая сила, которая может победить (пропрезидентскую - ред.) партию "Слуга народа", - написал Медведчук во вторник в своем микроблоге в Twitter.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу.Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20210514/medvedchuk-1732305462.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, украина, в мире