Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210525/medvedchuk-1733845358.html
В Сети появились новые записи "переговоров" Медведчука с Козаком
В Сети появились новые записи "переговоров" Медведчука с Козаком - РИА Новости, 25.05.2021
В Сети появились новые записи "переговоров" Медведчука с Козаком
Вторую часть записей якобы телефонных разговоров главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука с представителями России... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T16:18
2021-05-25T16:18
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
прикарпатзападтранс
луганская народная республика
петр порошенко
транснефть
владимир зеленский
дмитрий козак
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732176305_0:230:3002:1918_1920x0_80_0_0_8d524e112123aa22362f0c69c2687374.jpg
КИЕВ, 25 мая – РИА Новости. Вторую часть записей якобы телефонных разговоров главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука с представителями России опубликовала во вторник команда журналистских расследований Bihus.info в своем YouTube-канале.Ранее журналисты опубликовали записи якобы телефонных разговоров Медведчука с представителями России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Журналисты утверждают, что располагают полными записями разговоров Медведчука, которые легли в основу уголовного дела в отношении политика. Фрагменты этих записей ранее на брифинге демонстрировал глава СБ Украины Иван Баканов. Журналисты отмечают, что намерены выпустить цикл передач с записями разговоров Медведчука. Политик заявил, что опубликованные записи, которые легли в основу уголовного дела в отношении него, сфальсифицированы.В новом ролике, сообщают в Bihus.info, речь идет о судьбе украинского участка магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление"."Мы продолжили исследовать "прослушку Медведчука" и наткнулись на трубу. Ту самую, из-за которой СНБО наложили санкции на Медведчука", - говорится в описании к видеосюжету.Журналисты утверждают, что Медведчук в ходе телефонных разговоров в 2015 году якобы обсуждал с президентом российской "Транснефти" Николаем Токаревым план "как не дать Украине национализировать трубу" (украинский участок нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" - ред.) и рассказывал, как некий "главный" поможет решить все вопросы в судах. При этом в издании утверждают, что "главным" Медведчук называл&nbsp;Петра Порошенко, который тогда был президентом Украины.Кроме того, журналисты со ссылкой на записи утверждают, что Медведчук якобы обсуждал с Дмитрием Козаком, занимающим в 2015 году должность замглавы правительства РФ, обмен национализированного нефтепродуктопровода на Севастопольский морской завод, который якобы принадлежал Порошенко, а потом был национализирован РФ.Президент Украины Владимир Зеленский 20 февраля подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о возврате в собственность Украины участка нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление". Данный участок эксплуатирует ООО "ПрикарпатЗападтранс". Он предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Белоруссии для Украины и транзита в Европу. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что трубопроводом незаконно пользуются иностранные компании, которыми владеют граждане Украины.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
https://ria.ru/20210524/zelenskiy-1733317402.html
https://ria.ru/20210514/medvedchuk-1732305462.html
https://ria.ru/20210227/ukraina-1599154900.html
россия
луганская народная республика
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732176305_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b4e01f62e65f44113033b4f658d59237.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, оппозиционная платформа - за жизнь, прикарпатзападтранс, луганская народная республика, петр порошенко, транснефть, владимир зеленский, дмитрий козак, белоруссия, в мире

В Сети появились новые записи "переговоров" Медведчука с Козаком

16:18 25.05.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 25 мая – РИА Новости. Вторую часть записей якобы телефонных разговоров главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука с представителями России опубликовала во вторник команда журналистских расследований Bihus.info в своем YouTube-канале.
Ранее журналисты опубликовали записи якобы телефонных разговоров Медведчука с представителями России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Журналисты утверждают, что располагают полными записями разговоров Медведчука, которые легли в основу уголовного дела в отношении политика. Фрагменты этих записей ранее на брифинге демонстрировал глава СБ Украины Иван Баканов. Журналисты отмечают, что намерены выпустить цикл передач с записями разговоров Медведчука. Политик заявил, что опубликованные записи, которые легли в основу уголовного дела в отношении него, сфальсифицированы.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
Вчера, 08:00
"Вы знаете их фамилии". Кто из олигархов захочет сбросить Зеленского
В новом ролике, сообщают в Bihus.info, речь идет о судьбе украинского участка магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".
"Мы продолжили исследовать "прослушку Медведчука" и наткнулись на трубу. Ту самую, из-за которой СНБО наложили санкции на Медведчука", - говорится в описании к видеосюжету.
Журналисты утверждают, что Медведчук в ходе телефонных разговоров в 2015 году якобы обсуждал с президентом российской "Транснефти" Николаем Токаревым план "как не дать Украине национализировать трубу" (украинский участок нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" - ред.) и рассказывал, как некий "главный" поможет решить все вопросы в судах. При этом в издании утверждают, что "главным" Медведчук называл Петра Порошенко, который тогда был президентом Украины.
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, перед заседанием Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 14:25
Дело Медведчука решает судьбу Украины
Кроме того, журналисты со ссылкой на записи утверждают, что Медведчук якобы обсуждал с Дмитрием Козаком, занимающим в 2015 году должность замглавы правительства РФ, обмен национализированного нефтепродуктопровода на Севастопольский морской завод, который якобы принадлежал Порошенко, а потом был национализирован РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский 20 февраля подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о возврате в собственность Украины участка нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление". Данный участок эксплуатирует ООО "ПрикарпатЗападтранс". Он предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Белоруссии для Украины и транзита в Европу. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что трубопроводом незаконно пользуются иностранные компании, которыми владеют граждане Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
27 февраля, 08:00
Украина поднимет экономику за счет ограбления "предателей"
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
 
РоссияОппозиционная платформа - За жизньПрикарпатзападтрансЛуганская Народная РеспубликаПетр ПорошенкоТранснефтьВладимир ЗеленскийДмитрий КозакБелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33В Раде заявили о плане Зеленского по подготовке к партизанской войне
02:24Названа опасность заработка на кешбэке
02:16Канада рекомендовала своим авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией
02:11Россиянам рассказали о токсичном предмете интерьера
02:00Названы болезни, на которые указывают синяки под глазами
01:58"Умирает на глазах": Пушков предрек роковой век для США
01:38Байден заявил о планах США ввести санкции против Белоруссии из-за Ryanair
01:31Назван способ восстановить удаленную переписку в VK
01:09Эксперты оценили уровень счастья российских предпринимателей
00:55На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,6
00:52РЖД планируют сократить количество вагонов-ресторанов
00:49Байден признал, что строительство "Северного потока — 2" не остановится
00:43Российские ученые научились выявлять осложнения у больных COVID-19
00:17В небе произойдут два редких астрономических события за один день
23:51Умер Уильям Шекспир, привившийся от COVID-19
23:46ЕР приостановила членство замглавы Владимирской области
23:38Латвия закрыла воздушное пространство для белорусских авиакомпаний
23:31Главы МИД стран Запада отказались считать выборы в Сирии свободными
23:19В Дагестане после ливня размыло дорогу республиканского значения
23:01В Крыму предложили Белоруссии наладить прямое авиасообщение
Лента новостейМолния