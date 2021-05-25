https://ria.ru/20210525/medvedchuk-1733845358.html

В Сети появились новые записи "переговоров" Медведчука с Козаком

В Сети появились новые записи "переговоров" Медведчука с Козаком - РИА Новости, 25.05.2021

В Сети появились новые записи "переговоров" Медведчука с Козаком

Вторую часть записей якобы телефонных разговоров главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука с представителями России... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T16:18

2021-05-25T16:18

2021-05-25T16:18

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

прикарпатзападтранс

луганская народная республика

петр порошенко

транснефть

владимир зеленский

дмитрий козак

белоруссия

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КИЕВ, 25 мая – РИА Новости. Вторую часть записей якобы телефонных разговоров главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука с представителями России опубликовала во вторник команда журналистских расследований Bihus.info в своем YouTube-канале.Ранее журналисты опубликовали записи якобы телефонных разговоров Медведчука с представителями России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Журналисты утверждают, что располагают полными записями разговоров Медведчука, которые легли в основу уголовного дела в отношении политика. Фрагменты этих записей ранее на брифинге демонстрировал глава СБ Украины Иван Баканов. Журналисты отмечают, что намерены выпустить цикл передач с записями разговоров Медведчука. Политик заявил, что опубликованные записи, которые легли в основу уголовного дела в отношении него, сфальсифицированы.В новом ролике, сообщают в Bihus.info, речь идет о судьбе украинского участка магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление"."Мы продолжили исследовать "прослушку Медведчука" и наткнулись на трубу. Ту самую, из-за которой СНБО наложили санкции на Медведчука", - говорится в описании к видеосюжету.Журналисты утверждают, что Медведчук в ходе телефонных разговоров в 2015 году якобы обсуждал с президентом российской "Транснефти" Николаем Токаревым план "как не дать Украине национализировать трубу" (украинский участок нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" - ред.) и рассказывал, как некий "главный" поможет решить все вопросы в судах. При этом в издании утверждают, что "главным" Медведчук называл Петра Порошенко, который тогда был президентом Украины.Кроме того, журналисты со ссылкой на записи утверждают, что Медведчук якобы обсуждал с Дмитрием Козаком, занимающим в 2015 году должность замглавы правительства РФ, обмен национализированного нефтепродуктопровода на Севастопольский морской завод, который якобы принадлежал Порошенко, а потом был национализирован РФ.Президент Украины Владимир Зеленский 20 февраля подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о возврате в собственность Украины участка нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление". Данный участок эксплуатирует ООО "ПрикарпатЗападтранс". Он предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Белоруссии для Украины и транзита в Европу. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что трубопроводом незаконно пользуются иностранные компании, которыми владеют граждане Украины.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20210524/zelenskiy-1733317402.html

https://ria.ru/20210514/medvedchuk-1732305462.html

https://ria.ru/20210227/ukraina-1599154900.html

россия

луганская народная республика

белоруссия

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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, прикарпатзападтранс, луганская народная республика, петр порошенко, транснефть, владимир зеленский, дмитрий козак, белоруссия, в мире