Онлайн-школа RT проведет мастер-классы в парке "Музеон"
© Фото : RTШкола RT в парке Музеон
© Фото : RT
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Онлайн-школа RT проведет серию мастер-классов в московском парке искусств "Музеон" в июне. Журналисты и медиаменеджеры RT расскажут о социальной, военной, документальной журналистике, а также о том, как креативно подать историю в соцсетях. Мастер-классы организованы при поддержке Мосгорпарка.
"За полтора года существования Онлайн-школы RT обучение в ней прошли около 500 начинающих и опытных медийщиков со всей страны. Наши видеоуроки с удовольствием смотрели во время пандемии, но почти в каждом отзыве был запрос на "развиртуализацию". Мы рады, что наконец можем предложить всем неравнодушным к медиа долгожданные очные встречи", — говорит руководитель Онлайн-школы RT Анна Ковтунова.
Участие в мастер-классах бесплатное, регистрация доступна по ссылке.
Мастер-классы пройдут в павильоне "Школа" московского парка искусств "Музеон" в июне с 19:00 до 21:00. Среди участников будет разыграна возможность пройти обучение в Онлайн-школе RT.
В программе пять мастер-классов:
2 июня — "Digital storytelling: цифровые проекты с использованием новейших иммерсивных технологий". Спикер — Аня Фtдорова, креативный продюсер RT Creative Lab — творческой команды RT, соцмедиапроекты которой завоевали более ста международных и российских наград.
7 июня — "Военная журналистика и работа в горячих точках. Профессия — военкор: оправдан ли риск". Спикер — Мария Финошина, военный корреспондент RT, освещавшая большинство крупных военных конфликтов последних лет.
9 июня — "Как журналисты могут изменить жизнь конкретного человека?" Спикер — Анна Абакумова, продюсер социального проекта "Не Один На Один", который помогает людям, столкнувшимся с несправедливостью.
16 июня — "Докуреалити: секреты производства". Спикер — Артур Соколов, заместитель руководителя RT Россия — YouTube-канала о России.
23 июня — "Драматургия в документальном кино". Спикер — Екатерина Яковлева, руководитель документального телеканала RTД, фильмы которого удостоены многих международных и российских наград.
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В 2016 году RT открыл Школу для начинающих журналистов и блогеров в Москве. В январе 2020 года запустилась Онлайн-школа RT: авторские тренинги и вебинары по направлениям "ТВ- и онлайн-журналистика", "Новые медиа" и "Съемка и постпродакшен" стали доступны слушателям со всего мира. С момента открытия школы обучение в ней очно и заочно прошли уже более 800 человек из более 20 стран. Некоторые выпускники получили возможность присоединиться к команде RT.