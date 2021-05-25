https://ria.ru/20210525/maoldaviya-1733889328.html

Додон заявил о планах Запада использовать Молдавию против России

Додон заявил о планах Запада использовать Молдавию против России - РИА Новости, 25.05.2021

Додон заявил о планах Запада использовать Молдавию против России

Экс-президент Молдавии, сопредседатель блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон заявил, что западные игроки хотят, чтобы Молдавия пошла по антироссийскому... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T19:47

2021-05-25T19:47

2021-05-25T20:27

россия

майя санду

мария захарова

игорь додон

молдавия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584823019_0:148:3113:1899_1920x0_80_0_0_90715a1b125c513ce81cce31fc3e454a.jpg

КИШИНЕВ, 25 мая – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, сопредседатель блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон заявил, что западные игроки хотят, чтобы Молдавия пошла по антироссийскому пути, и хотят превратить страну в геополитический плацдарм для борьбы с Россией.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что США и ЕС пытаются вмешаться в предстоящие парламентские выборы в Молдавии. При этом МИД Молдавии заявил, что не получал жалоб со стороны государственных структур на вмешательство в организацию досрочных парламентских выборов со стороны других государств.Он подчеркнул, что победа левого фланга на досрочных парламентских выборах поможет Молдавии избежать судьбу Украины, которая пошла по антироссийскому пути.Президент Молдавии Майя Санду 28 апреля подписала указ о роспуске парламента, досрочные выборы запланированы на 11 июля.Кроме того, Игорь Додон заявил, что республика может исчезнуть как государство через 4-8 лет, если западные страны смогут взять под контроль молдавский парламент после выборов."Для Запада архиважно, чтобы Молдавия была в единой колонне с другими странами. Молдавию используют как пушечное мясо, говорят о размораживании Приднестровского конфликта. Это будет война, чтобы затянуть РФ в еще один региональный конфликт, истощить ее. Если мы допустим (контроль парламента Западом – ред.), то Молдавия может через 4-8 лет исчезнуть как страна, будет проводиться жесткая внешняя политика, разморожены региональные конфликты", - заявил Додон во вторник в эфире телеканала Primul in Moldova.По его словам, сейчас существует опасность войны внутри страны, поскольку эти планы уже вынашиваются некоторыми западными структурами.

https://ria.ru/20210424/sputnik-1729764739.html

https://ria.ru/20210415/moldaviya-1728436042.html

россия

молдавия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, майя санду, мария захарова, игорь додон, молдавия, сша, в мире