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Манижа назвала свой топ-3 финалистов Евровидения

Манижа назвала свой топ-3 финалистов Евровидения - РИА Новости, 25.05.2021

Манижа назвала свой топ-3 финалистов Евровидения

Певица Манижа, представившая Россию на "Евровидении", назвала трех участников конкурса, которые ей понравились больше всех. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T00:27

2021-05-25T00:27

2021-05-25T09:17

новости культуры

общество

евровидение — 2021

manizha (манижа сангин)

россия

москва

исландия

швейцария

италия

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Певица Манижа, представившая Россию на "Евровидении", назвала трех участников конкурса, которые ей понравились больше всех.Победителем Евровидения-2021 стала Италия, которую представляла рок-группа Måneskin. Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место."Топ-3 номера. Мне очень нравилась Исландия, мне было жалко, что они сидели на карантине. Безумно классная Литва, группа The Roop, они прямо зажигали… И конечно, Швейцария. Швейцария меня поразила", — сказала Манижа в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, общество, manizha (манижа сангин), россия, москва, исландия, швейцария, италия, литва