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Манижа назвала свой топ-3 финалистов Евровидения
Манижа назвала свой топ-3 финалистов Евровидения - РИА Новости, 25.05.2021
Манижа назвала свой топ-3 финалистов Евровидения
Певица Манижа, представившая Россию на "Евровидении", назвала трех участников конкурса, которые ей понравились больше всех. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T00:27
2021-05-25T00:27
2021-05-25T09:17
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россия
москва
исландия
швейцария
италия
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Певица Манижа, представившая Россию на "Евровидении", назвала трех участников конкурса, которые ей понравились больше всех.Победителем Евровидения-2021 стала Италия, которую представляла рок-группа Måneskin. Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место."Топ-3 номера. Мне очень нравилась Исландия, мне было жалко, что они сидели на карантине. Безумно классная Литва, группа The Roop, они прямо зажигали… И конечно, Швейцария. Швейцария меня поразила", — сказала Манижа в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале.
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РИА Новости
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новости культуры, общество, manizha (манижа сангин), россия, москва, исландия, швейцария, италия, литва