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Евровидение — 2021
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Манижа назвала свой топ-3 финалистов Евровидения
Манижа назвала свой топ-3 финалистов Евровидения - РИА Новости, 25.05.2021
Манижа назвала свой топ-3 финалистов Евровидения
Певица Манижа, представившая Россию на "Евровидении", назвала трех участников конкурса, которые ей понравились больше всех. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T00:27
2021-05-25T09:17
новости культуры
общество
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Певица Манижа, представившая Россию на "Евровидении", назвала трех участников конкурса, которые ей понравились больше всех.Победителем Евровидения-2021 стала Италия, которую представляла рок-группа Måneskin. Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место."Топ-3 номера. Мне очень нравилась Исландия, мне было жалко, что они сидели на карантине. Безумно классная Литва, группа The Roop, они прямо зажигали… И конечно, Швейцария. Швейцария меня поразила", — сказала Манижа в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале.
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новости культуры, общество, manizha (манижа сангин), россия, москва, исландия, швейцария, италия, литва

Манижа назвала свой топ-3 финалистов Евровидения

00:27 25.05.2021 (обновлено: 09:17 25.05.2021)
 
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUWВыступление Манижи в финале конкурса "Евровидение-2021" в Роттердаме
Выступление Манижи в финале конкурса Евровидение-2021 в Роттердаме - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Певица Манижа, представившая Россию на "Евровидении", назвала трех участников конкурса, которые ей понравились больше всех.
Победителем Евровидения-2021 стала Италия, которую представляла рок-группа Måneskin. Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место.
"Топ-3 номера. Мне очень нравилась Исландия, мне было жалко, что они сидели на карантине. Безумно классная Литва, группа The Roop, они прямо зажигали… И конечно, Швейцария. Швейцария меня поразила", — сказала Манижа в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале.
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Евровидение — 2021Новости культурыОбществоManizha (Манижа Сангин)РоссияМоскваИсландияШвейцарияИталияЛитва
 
 
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