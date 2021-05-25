https://ria.ru/20210525/leto-1733786437.html
Россияне рассказали, где планируют отдохнуть этим летом
Россияне рассказали, где планируют отдохнуть этим летом - РИА Новости, 25.05.2021
Россияне рассказали, где планируют отдохнуть этим летом
Больше половины россиян (52%) планируют провести летний отдых дома, больше трети (34%) - на садово-огородном участке или на даче, заявил директор по работе с... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T11:40
2021-05-25T11:40
2021-05-25T11:42
туризм
россия
кирилл родин
вциом
общество
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Больше половины россиян (52%) планируют провести летний отдых дома, больше трети (34%) - на садово-огородном участке или на даче, заявил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.Во вторник Родин принял участие в онлайн-конференции, организованной в пресс-центре МИА "Россия сегодня". Главная тема – планы россиян на летний отдых в этом году.Больше половины россиян (52%) планируют провести летний отдых дома, на садово-огородном участке или на даче - (34%) , за границей - 9%, заявил Родин.Главной причиной планирования летнего отдыха дома россияне назвали падение доходов и финансовые проблемы – 40% опрошенных. Хотят работать или не брать отпуск – 14% респондентов. Интересно, что россияне уже не отказываются от своих планов из-за коронавируса: только 2% поменяли свои планы по этой причине, а в 2020 году – 25%, рассказал он.В презентации Родина отмечается, что всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 15-16 мая. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – формализованное телефонное интервью, при котором интервьюер задает вопросы и фиксирует ответы. Погрешность – 2,5%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, кирилл родин, вциом, общество
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости.
Больше половины россиян (52%) планируют провести летний отдых дома, больше трети (34%) - на садово-огородном участке или на даче, заявил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин
.
Во вторник Родин принял участие в онлайн-конференции, организованной в пресс-центре МИА "Россия сегодня". Главная тема – планы россиян на летний отдых в этом году.
Больше половины россиян (52%) планируют провести летний отдых дома, на садово-огородном участке или на даче - (34%) , за границей - 9%, заявил Родин.
"По большому счету, мы выходим на ситуацию допандемического периода", - сказал Родин.
Главной причиной планирования летнего отдыха дома россияне назвали падение доходов и финансовые проблемы – 40% опрошенных. Хотят работать или не брать отпуск – 14% респондентов. Интересно, что россияне уже не отказываются от своих планов из-за коронавируса: только 2% поменяли свои планы по этой причине, а в 2020 году – 25%, рассказал он.
В презентации Родина отмечается, что всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 15-16 мая. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – формализованное телефонное интервью, при котором интервьюер задает вопросы и фиксирует ответы. Погрешность – 2,5%.