https://ria.ru/20210525/leto-1733786437.html

Россияне рассказали, где планируют отдохнуть этим летом

Россияне рассказали, где планируют отдохнуть этим летом - РИА Новости, 25.05.2021

Россияне рассказали, где планируют отдохнуть этим летом

Больше половины россиян (52%) планируют провести летний отдых дома, больше трети (34%) - на садово-огородном участке или на даче, заявил директор по работе с... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T11:40

2021-05-25T11:40

2021-05-25T11:42

туризм

россия

кирилл родин

вциом

общество

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Больше половины россиян (52%) планируют провести летний отдых дома, больше трети (34%) - на садово-огородном участке или на даче, заявил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.Во вторник Родин принял участие в онлайн-конференции, организованной в пресс-центре МИА "Россия сегодня". Главная тема – планы россиян на летний отдых в этом году.Больше половины россиян (52%) планируют провести летний отдых дома, на садово-огородном участке или на даче - (34%) , за границей - 9%, заявил Родин.Главной причиной планирования летнего отдыха дома россияне назвали падение доходов и финансовые проблемы – 40% опрошенных. Хотят работать или не брать отпуск – 14% респондентов. Интересно, что россияне уже не отказываются от своих планов из-за коронавируса: только 2% поменяли свои планы по этой причине, а в 2020 году – 25%, рассказал он.В презентации Родина отмечается, что всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 15-16 мая. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – формализованное телефонное интервью, при котором интервьюер задает вопросы и фиксирует ответы. Погрешность – 2,5%.

https://ria.ru/20210505/otdykh-1731151351.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кирилл родин, вциом, общество