https://ria.ru/20210525/les-1733816903.html
Вологодская область к 2024 году достигнет 100% лесовосстановления
Вологодская область к 2024 году достигнет 100% лесовосстановления - РИА Новости, 25.05.2021
Вологодская область к 2024 году достигнет 100% лесовосстановления
Вологодская область к 2024 году достигнет стопроцентного объема лесовосстановления, сейчас этот показатель превышает 94%, сообщил в понедельник губернатор Олег... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T13:58
2021-05-25T13:58
2021-05-25T13:58
вологодская область
череповец
олег кувшинников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1733816903.jpg?1621940327
ВОЛОГДА, 25 мая – РИА Новости. Вологодская область к 2024 году достигнет стопроцентного объема лесовосстановления, сейчас этот показатель превышает 94%, сообщил в понедельник губернатор Олег Кувшинников в ходе всероссийского молодежного форума "Экосистема", проходящего в Череповце."При росте объемов лесозаготовок, а он вырос за последние 10 лет практически на треть с 12,8 миллиона кубометров в 2011 году до 17 миллионов в 2020 году, нам необходимо работать над сохранением лесов. Для этого мы реализуем региональный проект "Сохранение лесов". Объемы лесовосстановления за этот период мы увеличили почти вдвое с 44,2 тысячи гектаров в 2011 году до 82,3 тысячи гектаров в 2020 году", - рассказал Кувшинников.По словам главы региона, достигнуть стопроцентного показателя лесовосстановления позволяет программа выращивания посадочного материала на территории области."Мы за счет бюджета строим теплицы для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой, которые лучше приживаются. Их мощность составит к концу года, когда будет достроена четвертая теплица, 4,5 миллиона сеянцев в одну ротацию", - сказал губернатор.Он добавил, что власти региона уделяют огромное внимание и защите лесов от пожаров. Ведется авиа- и наземное патрулирование лесов, работает система космического мониторинга термоточек. Сигналы о задымлении передаются в региональную диспетчерскую службу. По словам главы региона, в 2020 году все пожары в лесу были ликвидированы в течение первых суток.
https://ria.ru/20210524/eksport-1733640471.html
череповец
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
череповец, олег кувшинников
ВОЛОГДА, 25 мая – РИА Новости
. Вологодская область к 2024 году достигнет стопроцентного объема лесовосстановления, сейчас этот показатель превышает 94%, сообщил в понедельник губернатор Олег Кувшинников
в ходе всероссийского молодежного форума "Экосистема", проходящего в Череповце.
"При росте объемов лесозаготовок, а он вырос за последние 10 лет практически на треть с 12,8 миллиона кубометров в 2011 году до 17 миллионов в 2020 году, нам необходимо работать над сохранением лесов. Для этого мы реализуем региональный проект "Сохранение лесов". Объемы лесовосстановления за этот период мы увеличили почти вдвое с 44,2 тысячи гектаров в 2011 году до 82,3 тысячи гектаров в 2020 году", - рассказал Кувшинников.
По словам главы региона, достигнуть стопроцентного показателя лесовосстановления позволяет программа выращивания посадочного материала на территории области.
"Мы за счет бюджета строим теплицы для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой, которые лучше приживаются. Их мощность составит к концу года, когда будет достроена четвертая теплица, 4,5 миллиона сеянцев в одну ротацию", - сказал губернатор.
Он добавил, что власти региона уделяют огромное внимание и защите лесов от пожаров. Ведется авиа- и наземное патрулирование лесов, работает система космического мониторинга термоточек. Сигналы о задымлении передаются в региональную диспетчерскую службу. По словам главы региона, в 2020 году все пожары в лесу были ликвидированы в течение первых суток.