https://ria.ru/20210525/les-1733816903.html

Вологодская область к 2024 году достигнет 100% лесовосстановления

Вологодская область к 2024 году достигнет 100% лесовосстановления - РИА Новости, 25.05.2021

Вологодская область к 2024 году достигнет 100% лесовосстановления

Вологодская область к 2024 году достигнет стопроцентного объема лесовосстановления, сейчас этот показатель превышает 94%, сообщил в понедельник губернатор Олег... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T13:58

2021-05-25T13:58

2021-05-25T13:58

вологодская область

череповец

олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 25 мая – РИА Новости. Вологодская область к 2024 году достигнет стопроцентного объема лесовосстановления, сейчас этот показатель превышает 94%, сообщил в понедельник губернатор Олег Кувшинников в ходе всероссийского молодежного форума "Экосистема", проходящего в Череповце."При росте объемов лесозаготовок, а он вырос за последние 10 лет практически на треть с 12,8 миллиона кубометров в 2011 году до 17 миллионов в 2020 году, нам необходимо работать над сохранением лесов. Для этого мы реализуем региональный проект "Сохранение лесов". Объемы лесовосстановления за этот период мы увеличили почти вдвое с 44,2 тысячи гектаров в 2011 году до 82,3 тысячи гектаров в 2020 году", - рассказал Кувшинников.По словам главы региона, достигнуть стопроцентного показателя лесовосстановления позволяет программа выращивания посадочного материала на территории области."Мы за счет бюджета строим теплицы для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой, которые лучше приживаются. Их мощность составит к концу года, когда будет достроена четвертая теплица, 4,5 миллиона сеянцев в одну ротацию", - сказал губернатор.Он добавил, что власти региона уделяют огромное внимание и защите лесов от пожаров. Ведется авиа- и наземное патрулирование лесов, работает система космического мониторинга термоточек. Сигналы о задымлении передаются в региональную диспетчерскую службу. По словам главы региона, в 2020 году все пожары в лесу были ликвидированы в течение первых суток.

https://ria.ru/20210524/eksport-1733640471.html

череповец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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череповец, олег кувшинников