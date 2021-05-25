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Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии ситуацию с самолетом Ryanair
Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии ситуацию с самолетом Ryanair - РИА Новости, 25.05.2021
Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии ситуацию с самолетом Ryanair
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обсудил по телефону с главой МИД России Сергеем Лавровым ситуацию вокруг инцидента с экстренно севшим в Минске РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T13:31
2021-05-25T13:31
2021-05-25T17:21
россия
ryanair
владимир макей
сергей лавров
минск
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политика
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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обсудил по телефону с главой МИД России Сергеем Лавровым ситуацию вокруг инцидента с экстренно севшим в Минске в воскресенье самолетом авиакомпании Ryanair, стороны подчеркнули необходимость его объективного расследования, сообщила во вторник пресс-служба МИД Белоруссии.По ее информации, "Макей еще раз подтвердил полную транспарентность белорусской стороны и готовность к открытому взаимодействию с соответствующими международными структурами, включая предоставление им всей необходимой достоверной информации"."Собеседники обсудили также актуальные вопросы двусторонних отношений и ситуацию в регионе. Согласован график регулярных контактов руководителей внешнеполитических ведомств Беларуси и России на ближайшую перспективу", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210525/ryanair-1733802376.html
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россия, ryanair, владимир макей , сергей лавров, минск, белоруссия, политика