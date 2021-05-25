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Госдума одобрила проект о праве всех крымчан занимать госдолжности
Госдума одобрила проект о праве всех крымчан занимать госдолжности - РИА Новости, 25.05.2021
Госдума одобрила проект о праве всех крымчан занимать госдолжности
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о том, чтобы ограничения занимать государственные должности не касались крымчан, РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T14:16
2021-05-25T14:16
россия
павел крашенинников
госдума рф
республика крым
общество
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о том, чтобы ограничения занимать государственные должности не касались крымчан, которые после воссоединения Крыма с РФ по независящим от них причинам не смогли оформить выход из гражданства Украины.Изменения вносятся в статью 4 федерального конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя".Один из авторов законопроекта, глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников отметил, что законопроект подготовлен в связи с принятием президентских законов, предусматривающих запрет на наличие иностранного гражданства и вида на жительство за рубежом для государственных и муниципальных служащих, ряда государственных и муниципальных должностей.По словам Крашенинникова, в комитет поступило очень много обращений от крымчан, поэтому нормы законопроекта были расширены ко второму чтению. Так, предлагается распространить положения законопроекта не только на тех, кто приобрел российское гражданство в результате воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, но и на "получивших его по другим основаниям до вхождения Крыма в состав РФ"."Если такие лица подали заявление в МВД о нежелании состоять в гражданстве Украины и не имеют гражданства другого иностранного государства, то они признаются гражданами без иностранного гражданства и вправе замещать государственные и муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы, и другие должности, которые может замещать гражданин России, не имеющий иностранного гражданства. При этом лица, получившие российское гражданство до 18 марта 2014 года, должны подтвердить факт постоянного проживания на территории Крыма или Севастополя на день принятия этих территорий в состав РФ", - пояснили в комитете.Поправки также устанавливают, что граждане РФ, которые на момент воссоединения были несовершеннолетними детьми крымчан (в том числе усыновленными или удочеренными) и находились за пределами Крыма и Севастополя, после достижения 18 лет могут также подать заявление о нежелании состоять в украинском гражданстве.В решении комитета также говорится о том, что новые нормы предлагается вводить в действие с 1 июля этого года, вместе с законом о запрете на наличие иностранного гражданства и вида на жительство за рубежом для госслужащих и других должностей.
https://ria.ru/20210524/krym-1733641929.html
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россия, павел крашенинников, госдума рф, республика крым, общество

Госдума одобрила проект о праве всех крымчан занимать госдолжности

14:16 25.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV. - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о том, чтобы ограничения занимать государственные должности не касались крымчан, которые после воссоединения Крыма с РФ по независящим от них причинам не смогли оформить выход из гражданства Украины.
Изменения вносятся в статью 4 федерального конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя".
Один из авторов законопроекта, глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников отметил, что законопроект подготовлен в связи с принятием президентских законов, предусматривающих запрет на наличие иностранного гражданства и вида на жительство за рубежом для государственных и муниципальных служащих, ряда государственных и муниципальных должностей.

"Изменения направлены на обеспечение прав жителей Крыма и Севастополя, которые приняли решение отказаться от гражданства Украины, на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы", - пояснили в комитете.

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По словам Крашенинникова, в комитет поступило очень много обращений от крымчан, поэтому нормы законопроекта были расширены ко второму чтению. Так, предлагается распространить положения законопроекта не только на тех, кто приобрел российское гражданство в результате воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, но и на "получивших его по другим основаниям до вхождения Крыма в состав РФ".
"Если такие лица подали заявление в МВД о нежелании состоять в гражданстве Украины и не имеют гражданства другого иностранного государства, то они признаются гражданами без иностранного гражданства и вправе замещать государственные и муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы, и другие должности, которые может замещать гражданин России, не имеющий иностранного гражданства. При этом лица, получившие российское гражданство до 18 марта 2014 года, должны подтвердить факт постоянного проживания на территории Крыма или Севастополя на день принятия этих территорий в состав РФ", - пояснили в комитете.
Поправки также устанавливают, что граждане РФ, которые на момент воссоединения были несовершеннолетними детьми крымчан (в том числе усыновленными или удочеренными) и находились за пределами Крыма и Севастополя, после достижения 18 лет могут также подать заявление о нежелании состоять в украинском гражданстве.
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В решении комитета также говорится о том, что новые нормы предлагается вводить в действие с 1 июля этого года, вместе с законом о запрете на наличие иностранного гражданства и вида на жительство за рубежом для госслужащих и других должностей.
 
РоссияПавел КрашенинниковГосдума РФРеспублика КрымОбщество
 
 
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