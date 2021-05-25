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Российские банки резко повысили лимиты по новым кредитным картам
Российские банки резко повысили лимиты по новым кредитным картам - РИА Новости, 25.05.2021
Российские банки резко повысили лимиты по новым кредитным картам
Российские банки увеличили средний лимит по новым кредитным картам до 72,9 тысячи рублей, сообщает РБК со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T11:18
2021-05-25T19:22
экономика
россия
объединенное кредитное бюро (окб)
национальное бюро кредитных историй
общество
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Российские банки увеличили средний лимит по новым кредитным картам до 72,9 тысячи рублей, сообщает РБК со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).Как отмечает издание, в апреле этот показатель достиг максимума с начала 2019 года, прибавив по сравнению с мартом сразу 5,2 процента (3,6 тысячи рублей). А в сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 12,3 процента: это объясняется смягчением условий кредитования после продолжительных экономических ограничений из-за пандемии коронавируса.В НБКИ уточнили, что лимиты по кредитным картам повышаются с конца 2020-го. На эту тенденцию обратили внимание и другие ведущие кредитные бюро. Так, "Эквифакс" заявил, что в апреле средняя сумма для владельцев кредиток выросла на 4,5 тысячи рублей (6,7 процента) — до 72,5 тысячи.Объединенное кредитное бюро при этом выявило увеличение среднего лимита по картам до 71,4 тысячи рублей (3,3 процента).
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экономика, россия, объединенное кредитное бюро (окб), национальное бюро кредитных историй, общество

Российские банки резко повысили лимиты по новым кредитным картам

11:18 25.05.2021 (обновлено: 19:22 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Российские банки увеличили средний лимит по новым кредитным картам до 72,9 тысячи рублей, сообщает РБК со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Как отмечает издание, в апреле этот показатель достиг максимума с начала 2019 года, прибавив по сравнению с мартом сразу 5,2 процента (3,6 тысячи рублей). А в сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 12,3 процента: это объясняется смягчением условий кредитования после продолжительных экономических ограничений из-за пандемии коронавируса.
В НБКИ уточнили, что лимиты по кредитным картам повышаются с конца 2020-го. На эту тенденцию обратили внимание и другие ведущие кредитные бюро. Так, "Эквифакс" заявил, что в апреле средняя сумма для владельцев кредиток выросла на 4,5 тысячи рублей (6,7 процента) — до 72,5 тысячи.
Объединенное кредитное бюро при этом выявило увеличение среднего лимита по картам до 71,4 тысячи рублей (3,3 процента).
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ЭкономикаРоссияОбъединенное кредитное бюро (ОКБ)Национальное бюро кредитных историйОбщество
 
 
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