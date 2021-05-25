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Путин и Байден нацелены на результат, заявил Косачев
Путин и Байден нацелены на результат, заявил Косачев - РИА Новости, 25.05.2021
Путин и Байден нацелены на результат, заявил Косачев
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден нацелены на результат в ходе переговоров, даже если это будет просто восстановление диалоговых форматов... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T20:55
2021-05-25T20:55
россия
константин косачев
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден нацелены на результат в ходе переговоров, даже если это будет просто восстановление диалоговых форматов между странами, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Важная новость: встреча президентов России и США, о которой говорили ранее, действительно состоится - официально объявлено, что Владимир Путин и Джо Байден встретятся 16 июня в Женеве", - написал сенатор в Facebook.Круг тем к обсуждению очевиден и уже анонсирован: перспективы российско-американских отношений, стратегическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов, напомнил он.По мнению Косачева, "практически по каждому пункту есть возможность достичь договоренностей, которые не ущемляют ни одну из сторон, но при этом могут сдвинуть ситуацию с мертвой точки, где она оказалась в отсутствие прямого диалога на высшем уровне". Предварительный "зондаж" в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран это подтвердил, и тем самым лидеры двух стран едут со вполне конкретными целями, отметил политик."Понимая серьезность намерений Путина и Байдена, можно с уверенностью говорить, что ни для одного из лидеров ожидания от встречи не могут сводиться к протокольным рукопожатиям под камеры. Это значит - оба нацелены на результат, даже если таковым будет просто восстановление диалоговых форматов между Россией и США. Это было бы весьма много по нынешним временам", подчеркнул он.По словам законодателя, "будем ждать 16 июня с осторожным оптимизмом". "Но нетрудно предположить, что в ближайшие дни могут последовать провокации от противников российско-американского диалога. Поэтому ничуть не удивлюсь, если мы уже скоро прочитаем в СМИ о какой-то "российской кибератаке" или очередной "агрессии" России где бы то ни было", - добавил он.Однако двусторонние отношения двух ведущих ядерных держав мира слишком ценны сами по себе, чтобы зависеть от провокаций "спойлеров" и разного рода третьих фигур, решающих свои местечковые задачи, отравляя климат в большой политике, уверен Косачев. "Полагаю, лидеры России и США прекрасно отдают себе отчет в этом", - заключил политик.
https://ria.ru/20210525/gorbachev-1733884588.html
https://ria.ru/20210525/razoruzhenie-1733874093.html
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россия, константин косачев, джо байден, владимир путин, сша, в мире

Путин и Байден нацелены на результат, заявил Косачев

20:55 25.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден нацелены на результат в ходе переговоров, даже если это будет просто восстановление диалоговых форматов между странами, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Важная новость: встреча президентов России и США, о которой говорили ранее, действительно состоится - официально объявлено, что Владимир Путин и Джо Байден встретятся 16 июня в Женеве", - написал сенатор в Facebook.
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Круг тем к обсуждению очевиден и уже анонсирован: перспективы российско-американских отношений, стратегическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов, напомнил он.
По мнению Косачева, "практически по каждому пункту есть возможность достичь договоренностей, которые не ущемляют ни одну из сторон, но при этом могут сдвинуть ситуацию с мертвой точки, где она оказалась в отсутствие прямого диалога на высшем уровне". Предварительный "зондаж" в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран это подтвердил, и тем самым лидеры двух стран едут со вполне конкретными целями, отметил политик.
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"Понимая серьезность намерений Путина и Байдена, можно с уверенностью говорить, что ни для одного из лидеров ожидания от встречи не могут сводиться к протокольным рукопожатиям под камеры. Это значит - оба нацелены на результат, даже если таковым будет просто восстановление диалоговых форматов между Россией и США. Это было бы весьма много по нынешним временам", подчеркнул он.
По словам законодателя, "будем ждать 16 июня с осторожным оптимизмом". "Но нетрудно предположить, что в ближайшие дни могут последовать провокации от противников российско-американского диалога. Поэтому ничуть не удивлюсь, если мы уже скоро прочитаем в СМИ о какой-то "российской кибератаке" или очередной "агрессии" России где бы то ни было", - добавил он.
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Однако двусторонние отношения двух ведущих ядерных держав мира слишком ценны сами по себе, чтобы зависеть от провокаций "спойлеров" и разного рода третьих фигур, решающих свои местечковые задачи, отравляя климат в большой политике, уверен Косачев. "Полагаю, лидеры России и США прекрасно отдают себе отчет в этом", - заключил политик.
 
РоссияКонстантин КосачевДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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