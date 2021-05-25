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Распространение коронавируса
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В Москве за сутки госпитализировали 1082 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1082 человека с COVID-19 - РИА Новости, 25.05.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1082 человека с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1 082 человека с коронавирусом, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T11:26
2021-05-25T11:26
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
общество
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1 082 человека с коронавирусом, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в столице скончались 57 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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коронавирус в россии, москва, общество

В Москве за сутки госпитализировали 1082 человека с COVID-19

11:26 25.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1 082 человека с коронавирусом, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице выздоровели ещё 2 208 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 046 726. В Москве выявлено 2075 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1082 человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице скончались 57 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
 
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