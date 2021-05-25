https://ria.ru/20210525/koronavirus-1733767746.html

Скворцова рассказала об осложнениях у переболевших COVID-19

Скворцова рассказала об осложнениях у переболевших COVID-19 - РИА Новости, 25.05.2021

Скворцова рассказала об осложнениях у переболевших COVID-19

В настоящее время есть данные об увеличении частоты осложнений - от тромбозов до ментальных нарушений - у перенесших COVID-19, заявила глава Федерального... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T09:43

2021-05-25T09:43

2021-05-25T09:43

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

вероника скворцова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589753612_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_69d9bc614334cfb6b00814a1b8007db2.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В настоящее время есть данные об увеличении частоты осложнений - от тромбозов до ментальных нарушений - у перенесших COVID-19, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в настоящее время необходимо направить усилия на выявление проблем со здоровьем, которые могут быть связаны с перенесенной коронавирусной инфекцией.

https://ria.ru/20210513/vaktsinatsiya-1731922348.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, вероника скворцова