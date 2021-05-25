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Скворцова рассказала об осложнениях у переболевших COVID-19
Скворцова рассказала об осложнениях у переболевших COVID-19 - РИА Новости, 25.05.2021
Скворцова рассказала об осложнениях у переболевших COVID-19
В настоящее время есть данные об увеличении частоты осложнений - от тромбозов до ментальных нарушений - у перенесших COVID-19, заявила глава Федерального... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T09:43
2021-05-25T09:43
2021-05-25T09:43
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здоровье - общество
вероника скворцова
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В настоящее время есть данные об увеличении частоты осложнений - от тромбозов до ментальных нарушений - у перенесших COVID-19, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в настоящее время необходимо направить усилия на выявление проблем со здоровьем, которые могут быть связаны с перенесенной коронавирусной инфекцией.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, вероника скворцова