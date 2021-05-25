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https://ria.ru/20210525/koronavirus-1733767746.html
Скворцова рассказала об осложнениях у переболевших COVID-19
Скворцова рассказала об осложнениях у переболевших COVID-19 - РИА Новости, 25.05.2021
Скворцова рассказала об осложнениях у переболевших COVID-19
В настоящее время есть данные об увеличении частоты осложнений - от тромбозов до ментальных нарушений - у перенесших COVID-19, заявила глава Федерального... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T09:43
2021-05-25T09:43
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
вероника скворцова
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В настоящее время есть данные об увеличении частоты осложнений - от тромбозов до ментальных нарушений - у перенесших COVID-19, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в настоящее время необходимо направить усилия на выявление проблем со здоровьем, которые могут быть связаны с перенесенной коронавирусной инфекцией.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, вероника скворцова

Скворцова рассказала об осложнениях у переболевших COVID-19

09:43 25.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
Медицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В настоящее время есть данные об увеличении частоты осложнений - от тромбозов до ментальных нарушений - у перенесших COVID-19, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
"В настоящее время имеются данные об увеличении частоты осложнений у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, от тромбозов и сердечно-сосудистой патологии до ментальных нарушений", - сказала Скворцова на конференции "Неинфекционные заболевания и здоровье населения России".
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в настоящее время необходимо направить усилия на выявление проблем со здоровьем, которые могут быть связаны с перенесенной коронавирусной инфекцией.
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