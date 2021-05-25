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Мурашко заявил о напряженной ситуации с COVID-19 в регионах
Мурашко заявил о напряженной ситуации с COVID-19 в регионах - РИА Новости, 25.05.2021
Мурашко заявил о напряженной ситуации с COVID-19 в регионах
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионах России остается напряженной, переломить ее можно только за счет достижения коллективного иммунитета с помощью... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T09:08
2021-05-25T09:13
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионах России остается напряженной, переломить ее можно только за счет достижения коллективного иммунитета с помощью вакцинации, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Он отметил, что медицинские работники должны сами подавать пример ответственного отношения к здоровью.
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коронавирус в россии, россия

Мурашко заявил о напряженной ситуации с COVID-19 в регионах

09:08 25.05.2021 (обновлено: 09:13 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга в доме Правительства РФ
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга в доме Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионах России остается напряженной, переломить ее можно только за счет достижения коллективного иммунитета с помощью вакцинации, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Ситуация с заболеваемостью в регионах нашей страны остается напряженной, кардинально переломить ее может только достижение необходимого коллективного иммунитета, эта задача может быть решена только через вакцинацию", - сказал Мурашко на конференции "Неинфекционные заболевания и здоровье населения России".
Он отметил, что медицинские работники должны сами подавать пример ответственного отношения к здоровью.
 
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