https://ria.ru/20210525/koronavirus-1733763705.html

Мурашко заявил о напряженной ситуации с COVID-19 в регионах

Мурашко заявил о напряженной ситуации с COVID-19 в регионах - РИА Новости, 25.05.2021

Мурашко заявил о напряженной ситуации с COVID-19 в регионах

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионах России остается напряженной, переломить ее можно только за счет достижения коллективного иммунитета с помощью... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T09:08

2021-05-25T09:08

2021-05-25T09:13

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590812524_0:188:3152:1960_1920x0_80_0_0_fea479a6e4a991a94e6d7c45493c3c01.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионах России остается напряженной, переломить ее можно только за счет достижения коллективного иммунитета с помощью вакцинации, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Он отметил, что медицинские работники должны сами подавать пример ответственного отношения к здоровью.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия