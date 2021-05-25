Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210525/kinozhurnal-1733809915.html
Новые серии киножурнала "Хочу все знать" выйдут 1 июня
Новые серии киножурнала "Хочу все знать" выйдут 1 июня - РИА Новости, 25.05.2021
Новые серии киножурнала "Хочу все знать" выйдут 1 июня
Киностудия имени Горького возродит научно-популярный киножурнал "Хочу все знать", новый цикл стартует в сети с 1 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T15:21
2021-05-25T15:21
культура
новости культуры
монеточка
юлиана слащева
киностудия имени м. горького
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733807221_0:27:400:252_1920x0_80_0_0_1bd6e383dfff406ec6d6c996ad740eab.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Киностудия имени Горького возродит научно-популярный киножурнал "Хочу все знать", новый цикл стартует в сети с 1 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии.В июле 2020 года генеральный директор киностудии Юлиана Слащева заявила, что планируется перезапустить издание научно-популярного журнала "Хочу все знать" и представить новые эпизоды проекта в 2021 году.В новом сезоне киножурнала 36 эпизодов, каждый из которых длится 12 минут и состоит из трех сюжетов на разные темы. В первый день премьеры 1 июня к просмотру будут доступны 3 серии, затем раз в неделю будут выходить по 2 серии.Уточняется, что новая заставка киножурнала сделана в стилистике аниме. "Мальчика заменила девочка, одетая в стиле унисекс и напоминающая персонажа из японских анимационных фильмов. Песню для новой заставки сочинила и исполнила певица Монеточка, а музыку написал саунд-продюсер Витя Исаев", - добавили в пресс-службе.По словам Слащевой, Киностудия имени Горького гордится возможностью возродить любимый отечественный киножурнал и сделать его актуальным для нового поколения."Сегодня киностудия сделала большой шаг вперед. Уверена, перезапуск будет успешным, и нас ждет новый виток развития научно-популярного кино в России", - подчеркнула Слащева, которую процитировали в пресс-службе."Хочу все знать" - советский детский научно-популярный киножурнал, выпускавшийся с 1957 года.
https://ria.ru/20201230/kinostudiya-1591411335.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733807221_0:0:400:300_1920x0_80_0_0_813feb3632886980c007724e3876486e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, монеточка, юлиана слащева, киностудия имени м. горького

Новые серии киножурнала "Хочу все знать" выйдут 1 июня

15:21 25.05.2021
 
© "Центрнаучфильм" (1970)Заставка киножурнала "Хочу все знать"
Заставка киножурнала Хочу все знать
© "Центрнаучфильм" (1970)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Киностудия имени Горького возродит научно-популярный киножурнал "Хочу все знать", новый цикл стартует в сети с 1 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии.
В июле 2020 года генеральный директор киностудии Юлиана Слащева заявила, что планируется перезапустить издание научно-популярного журнала "Хочу все знать" и представить новые эпизоды проекта в 2021 году.
"Первого июня на КиноПоиск HD выходит новый цикл легендарного киножурнала "Хочу все знать!". Это сериал-энциклопедия, в котором интереснейшие факты - от устройства Сахары до особенностей криозаморозки человека - объясняются просто и увлекательно. Авторы сериала - профессиональные журналисты, на проекте также работают научные консультанты и редакторы", - говорится в сообщении пресс-службы.
В новом сезоне киножурнала 36 эпизодов, каждый из которых длится 12 минут и состоит из трех сюжетов на разные темы. В первый день премьеры 1 июня к просмотру будут доступны 3 серии, затем раз в неделю будут выходить по 2 серии.
Уточняется, что новая заставка киножурнала сделана в стилистике аниме. "Мальчика заменила девочка, одетая в стиле унисекс и напоминающая персонажа из японских анимационных фильмов. Песню для новой заставки сочинила и исполнила певица Монеточка, а музыку написал саунд-продюсер Витя Исаев", - добавили в пресс-службе.
По словам Слащевой, Киностудия имени Горького гордится возможностью возродить любимый отечественный киножурнал и сделать его актуальным для нового поколения.
"Сегодня киностудия сделала большой шаг вперед. Уверена, перезапуск будет успешным, и нас ждет новый виток развития научно-популярного кино в России", - подчеркнула Слащева, которую процитировали в пресс-службе.
"Хочу все знать" - советский детский научно-популярный киножурнал, выпускавшийся с 1957 года.
Генеральный директор киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 11:00Культура
Юлиана Слащева: киностудия Горького сумела встать на новый путь развития
 
КультураНовости культурыМонеточкаЮлиана СлащеваКиностудия имени М. Горького
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33В Раде заявили о плане Зеленского по подготовке к партизанской войне
02:24Названа опасность заработка на кешбэке
02:16Канада рекомендовала своим авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией
02:11Россиянам рассказали о токсичном предмете интерьера
02:00Названы болезни, на которые указывают синяки под глазами
01:58"Умирает на глазах": Пушков предрек роковой век для США
01:38Байден заявил о планах США ввести санкции против Белоруссии из-за Ryanair
01:31Назван способ восстановить удаленную переписку в VK
01:09Эксперты оценили уровень счастья российских предпринимателей
00:55На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,6
00:52РЖД планируют сократить количество вагонов-ресторанов
00:49Байден признал, что строительство "Северного потока — 2" не остановится
00:43Российские ученые научились выявлять осложнения у больных COVID-19
00:17В небе произойдут два редких астрономических события за один день
23:51Умер Уильям Шекспир, привившийся от COVID-19
23:46ЕР приостановила членство замглавы Владимирской области
23:38Латвия закрыла воздушное пространство для белорусских авиакомпаний
23:31Главы МИД стран Запада отказались считать выборы в Сирии свободными
23:19В Дагестане после ливня размыло дорогу республиканского значения
23:01В Крыму предложили Белоруссии наладить прямое авиасообщение
Лента новостейМолния