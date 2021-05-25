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Новые серии киножурнала "Хочу все знать" выйдут 1 июня
Новые серии киножурнала "Хочу все знать" выйдут 1 июня - РИА Новости, 25.05.2021
Новые серии киножурнала "Хочу все знать" выйдут 1 июня
Киностудия имени Горького возродит научно-популярный киножурнал "Хочу все знать", новый цикл стартует в сети с 1 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T15:21
2021-05-25T15:21
2021-05-25T15:21
культура
новости культуры
монеточка
юлиана слащева
киностудия имени м. горького
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Киностудия имени Горького возродит научно-популярный киножурнал "Хочу все знать", новый цикл стартует в сети с 1 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии.В июле 2020 года генеральный директор киностудии Юлиана Слащева заявила, что планируется перезапустить издание научно-популярного журнала "Хочу все знать" и представить новые эпизоды проекта в 2021 году.В новом сезоне киножурнала 36 эпизодов, каждый из которых длится 12 минут и состоит из трех сюжетов на разные темы. В первый день премьеры 1 июня к просмотру будут доступны 3 серии, затем раз в неделю будут выходить по 2 серии.Уточняется, что новая заставка киножурнала сделана в стилистике аниме. "Мальчика заменила девочка, одетая в стиле унисекс и напоминающая персонажа из японских анимационных фильмов. Песню для новой заставки сочинила и исполнила певица Монеточка, а музыку написал саунд-продюсер Витя Исаев", - добавили в пресс-службе.По словам Слащевой, Киностудия имени Горького гордится возможностью возродить любимый отечественный киножурнал и сделать его актуальным для нового поколения."Сегодня киностудия сделала большой шаг вперед. Уверена, перезапуск будет успешным, и нас ждет новый виток развития научно-популярного кино в России", - подчеркнула Слащева, которую процитировали в пресс-службе."Хочу все знать" - советский детский научно-популярный киножурнал, выпускавшийся с 1957 года.
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новости культуры, монеточка, юлиана слащева, киностудия имени м. горького
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Киностудия имени Горького возродит научно-популярный киножурнал "Хочу все знать", новый цикл стартует в сети с 1 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии.
В июле 2020 года генеральный директор киностудии Юлиана Слащева заявила, что планируется перезапустить издание научно-популярного журнала "Хочу все знать" и представить новые эпизоды проекта в 2021 году.
"Первого июня на КиноПоиск HD выходит новый цикл легендарного киножурнала "Хочу все знать!". Это сериал-энциклопедия, в котором интереснейшие факты - от устройства Сахары до особенностей криозаморозки человека - объясняются просто и увлекательно. Авторы сериала - профессиональные журналисты, на проекте также работают научные консультанты и редакторы", - говорится в сообщении пресс-службы.
В новом сезоне киножурнала 36 эпизодов, каждый из которых длится 12 минут и состоит из трех сюжетов на разные темы. В первый день премьеры 1 июня к просмотру будут доступны 3 серии, затем раз в неделю будут выходить по 2 серии.
Уточняется, что новая заставка киножурнала сделана в стилистике аниме. "Мальчика заменила девочка, одетая в стиле унисекс и напоминающая персонажа из японских анимационных фильмов. Песню для новой заставки сочинила и исполнила певица Монеточка, а музыку написал саунд-продюсер Витя Исаев", - добавили в пресс-службе.
По словам Слащевой, Киностудия имени Горького гордится возможностью возродить любимый отечественный киножурнал и сделать его актуальным для нового поколения.
"Сегодня киностудия сделала большой шаг вперед. Уверена, перезапуск будет успешным, и нас ждет новый виток развития научно-популярного кино в России", - подчеркнула Слащева, которую процитировали в пресс-службе.
"Хочу все знать" - советский детский научно-популярный киножурнал, выпускавшийся с 1957 года.