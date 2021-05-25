https://ria.ru/20210525/kinozhurnal-1733809915.html

Новые серии киножурнала "Хочу все знать" выйдут 1 июня

Новые серии киножурнала "Хочу все знать" выйдут 1 июня - РИА Новости, 25.05.2021

Новые серии киножурнала "Хочу все знать" выйдут 1 июня

Киностудия имени Горького возродит научно-популярный киножурнал "Хочу все знать", новый цикл стартует в сети с 1 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T15:21

2021-05-25T15:21

2021-05-25T15:21

культура

новости культуры

монеточка

юлиана слащева

киностудия имени м. горького

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Киностудия имени Горького возродит научно-популярный киножурнал "Хочу все знать", новый цикл стартует в сети с 1 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии.В июле 2020 года генеральный директор киностудии Юлиана Слащева заявила, что планируется перезапустить издание научно-популярного журнала "Хочу все знать" и представить новые эпизоды проекта в 2021 году.В новом сезоне киножурнала 36 эпизодов, каждый из которых длится 12 минут и состоит из трех сюжетов на разные темы. В первый день премьеры 1 июня к просмотру будут доступны 3 серии, затем раз в неделю будут выходить по 2 серии.Уточняется, что новая заставка киножурнала сделана в стилистике аниме. "Мальчика заменила девочка, одетая в стиле унисекс и напоминающая персонажа из японских анимационных фильмов. Песню для новой заставки сочинила и исполнила певица Монеточка, а музыку написал саунд-продюсер Витя Исаев", - добавили в пресс-службе.По словам Слащевой, Киностудия имени Горького гордится возможностью возродить любимый отечественный киножурнал и сделать его актуальным для нового поколения."Сегодня киностудия сделала большой шаг вперед. Уверена, перезапуск будет успешным, и нас ждет новый виток развития научно-популярного кино в России", - подчеркнула Слащева, которую процитировали в пресс-службе."Хочу все знать" - советский детский научно-популярный киножурнал, выпускавшийся с 1957 года.

https://ria.ru/20201230/kinostudiya-1591411335.html

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новости культуры, монеточка, юлиана слащева, киностудия имени м. горького