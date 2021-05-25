https://ria.ru/20210525/kiberprestupnost-1733806419.html
Кремль призвал все страны к сотрудничеству в борьбе с киберпреступностью
Кремль призвал все страны к сотрудничеству в борьбе с киберпреступностью - РИА Новости, 25.05.2021
Кремль призвал все страны к сотрудничеству в борьбе с киберпреступностью
В Кремле считают, что альтернативы взаимодействию РФ и США в борьбе с киберпреступностью нет, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T13:06
2021-05-25T13:06
2021-05-25T13:06
россия
дмитрий песков
владимир путин
сша
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В Кремле считают, что альтернативы взаимодействию РФ и США в борьбе с киберпреступностью нет, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Инициатива президента (РФ Владимира) Путина, которая была адресована всем странам, где речь идет о необходимости и безальтернативности взаимодействия в сфере борьбы в сфере информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью. Без такого взаимодействия нам невозможно избавиться от угрозы и минимизировать угрозу вот этих самых пресловутых хакеров, коим всем наши недруги приписывают принадлежность к российскому государству. Поэтому, конечно, как таковое это сотрудничество чрезвычайно важно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько представляется возможным обсудить проблемы кибербезопасности на саммите России и США.В понедельник пресс-служба аппарата Совбеза РФ сообщила, что состоявшаяся встреча секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джейкоба Салливана стала важным этапом на пути подготовки саммита РФ и США, о сроках и месте его проведения объявят дополнительно.
https://radiosputnik.ria.ru/20210209/kiber-1596573512.html
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