https://ria.ru/20210525/kiberprestupnost-1733806419.html

Кремль призвал все страны к сотрудничеству в борьбе с киберпреступностью

Кремль призвал все страны к сотрудничеству в борьбе с киберпреступностью - РИА Новости, 25.05.2021

Кремль призвал все страны к сотрудничеству в борьбе с киберпреступностью

В Кремле считают, что альтернативы взаимодействию РФ и США в борьбе с киберпреступностью нет, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T13:06

2021-05-25T13:06

2021-05-25T13:06

россия

дмитрий песков

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В Кремле считают, что альтернативы взаимодействию РФ и США в борьбе с киберпреступностью нет, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Инициатива президента (РФ Владимира) Путина, которая была адресована всем странам, где речь идет о необходимости и безальтернативности взаимодействия в сфере борьбы в сфере информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью. Без такого взаимодействия нам невозможно избавиться от угрозы и минимизировать угрозу вот этих самых пресловутых хакеров, коим всем наши недруги приписывают принадлежность к российскому государству. Поэтому, конечно, как таковое это сотрудничество чрезвычайно важно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько представляется возможным обсудить проблемы кибербезопасности на саммите России и США.В понедельник пресс-служба аппарата Совбеза РФ сообщила, что состоявшаяся встреча секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джейкоба Салливана стала важным этапом на пути подготовки саммита РФ и США, о сроках и месте его проведения объявят дополнительно.

https://radiosputnik.ria.ru/20210209/kiber-1596573512.html

россия

сша

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россия, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире