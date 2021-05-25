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Кремль призвал все страны к сотрудничеству в борьбе с киберпреступностью
Кремль призвал все страны к сотрудничеству в борьбе с киберпреступностью - РИА Новости, 25.05.2021
Кремль призвал все страны к сотрудничеству в борьбе с киберпреступностью
В Кремле считают, что альтернативы взаимодействию РФ и США в борьбе с киберпреступностью нет, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T13:06
2021-05-25T13:06
россия
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В Кремле считают, что альтернативы взаимодействию РФ и США в борьбе с киберпреступностью нет, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Инициатива президента (РФ Владимира) Путина, которая была адресована всем странам, где речь идет о необходимости и безальтернативности взаимодействия в сфере борьбы в сфере информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью. Без такого взаимодействия нам невозможно избавиться от угрозы и минимизировать угрозу вот этих самых пресловутых хакеров, коим всем наши недруги приписывают принадлежность к российскому государству. Поэтому, конечно, как таковое это сотрудничество чрезвычайно важно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько представляется возможным обсудить проблемы кибербезопасности на саммите России и США.В понедельник пресс-служба аппарата Совбеза РФ сообщила, что состоявшаяся встреча секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джейкоба Салливана стала важным этапом на пути подготовки саммита РФ и США, о сроках и месте его проведения объявят дополнительно.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире

Кремль призвал все страны к сотрудничеству в борьбе с киберпреступностью

13:06 25.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкКремлёвская набережная
Кремлёвская набережная - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В Кремле считают, что альтернативы взаимодействию РФ и США в борьбе с киберпреступностью нет, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Инициатива президента (РФ Владимира) Путина, которая была адресована всем странам, где речь идет о необходимости и безальтернативности взаимодействия в сфере борьбы в сфере информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью. Без такого взаимодействия нам невозможно избавиться от угрозы и минимизировать угрозу вот этих самых пресловутых хакеров, коим всем наши недруги приписывают принадлежность к российскому государству. Поэтому, конечно, как таковое это сотрудничество чрезвычайно важно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько представляется возможным обсудить проблемы кибербезопасности на саммите России и США.
В понедельник пресс-служба аппарата Совбеза РФ сообщила, что состоявшаяся встреча секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джейкоба Салливана стала важным этапом на пути подготовки саммита РФ и США, о сроках и месте его проведения объявят дополнительно.
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
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Обнародован прогноз по ущербу от киберпреступности в России за 2021 год
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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