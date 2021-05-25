Мусульманам в Ингушетии запретили пользоваться криптовалютой
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПосетители международной выставки Russia Halal Expo-2019 в Казани. 24 апреля 2019
НАЛЬЧИК, 25 мая – РИА Новости. Духовенство Ингушетии выступило за запрет для мусульман на проведение операций с криптовалютой и призвало их зарабатывать честным трудом.
"По шариату есть фетва, что любые операции с нею (криптовалютой) – харам (запретное), ваши деньги пропадут. У нас просьба к людям: не входите туда, не берите эти деньги, от легких денег пользы не бывает. Деньги, состояние зарабатываются трудом, давайте трудиться, такой заработок приносит больше пользы. Есть хадис пророка (да благословит его и приветствует Аллах), что всякое сомнительное приводит, в конце концов, к харамному для правоверного мусульманина", - сказал заместитель муфтия Ингушетии Магомед Хаштыров, речь которого опубликована в Instagram.
На прошлой неделе три ассоциации банковской и интернет-индустрии Китая объявили, что финансовые и платежные учреждения страны больше не могут принимать криптовалюты в качестве оплаты или предлагать связанные с ними услуги и продукты. Биткоин после этого падал примерно на 30% и впервые с 25 января достигал 30 тысяч долларов. Затем его цена несколько восстановилась, стоимость биткоина в понедельник утром упала на 6%, до 34,9 тысячи долларов.
На минувшей неделе также состоялось совещание, созванное Комитетом по финансовой стабильности и развитию Госсовета КНР, где прозвучало заявление, что власти страны перейдут к решительным мерам в отношении майнинга и торговли биткоинами, а также о намерении бороться с деятельностью, связанной с биткоинами.