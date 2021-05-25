https://ria.ru/20210525/kharam-1733861755.html

Мусульманам в Ингушетии запретили пользоваться криптовалютой

Мусульманам в Ингушетии запретили пользоваться криптовалютой - РИА Новости, 25.05.2021

Мусульманам в Ингушетии запретили пользоваться криптовалютой

Духовенство Ингушетии выступило за запрет для мусульман на проведение операций с криптовалютой и призвало их зарабатывать честным трудом. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T17:28

2021-05-25T17:28

2021-05-25T17:28

религия и мировоззрение

китай

технологии

экономика

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НАЛЬЧИК, 25 мая – РИА Новости. Духовенство Ингушетии выступило за запрет для мусульман на проведение операций с криптовалютой и призвало их зарабатывать честным трудом.На прошлой неделе три ассоциации банковской и интернет-индустрии Китая объявили, что финансовые и платежные учреждения страны больше не могут принимать криптовалюты в качестве оплаты или предлагать связанные с ними услуги и продукты. Биткоин после этого падал примерно на 30% и впервые с 25 января достигал 30 тысяч долларов. Затем его цена несколько восстановилась, стоимость биткоина в понедельник утром упала на 6%, до 34,9 тысячи долларов.На минувшей неделе также состоялось совещание, созванное Комитетом по финансовой стабильности и развитию Госсовета КНР, где прозвучало заявление, что власти страны перейдут к решительным мерам в отношении майнинга и торговли биткоинами, а также о намерении бороться с деятельностью, связанной с биткоинами.

https://ria.ru/20210522/kriptovalyuta-1733421673.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, технологии, экономика