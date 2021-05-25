Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210525/kharam-1733861755.html
Мусульманам в Ингушетии запретили пользоваться криптовалютой
Мусульманам в Ингушетии запретили пользоваться криптовалютой - РИА Новости, 25.05.2021
Мусульманам в Ингушетии запретили пользоваться криптовалютой
Духовенство Ингушетии выступило за запрет для мусульман на проведение операций с криптовалютой и призвало их зарабатывать честным трудом. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T17:28
2021-05-25T17:28
религия и мировоззрение
китай
технологии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155300/97/1553009797_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ad760ac90cd37aefd45b279f90d16a9b.jpg
НАЛЬЧИК, 25 мая – РИА Новости. Духовенство Ингушетии выступило за запрет для мусульман на проведение операций с криптовалютой и призвало их зарабатывать честным трудом.На прошлой неделе три ассоциации банковской и интернет-индустрии Китая объявили, что финансовые и платежные учреждения страны больше не могут принимать криптовалюты в качестве оплаты или предлагать связанные с ними услуги и продукты. Биткоин после этого падал примерно на 30% и впервые с 25 января достигал 30 тысяч долларов. Затем его цена несколько восстановилась, стоимость биткоина в понедельник утром упала на 6%, до 34,9 тысячи долларов.На минувшей неделе также состоялось совещание, созванное Комитетом по финансовой стабильности и развитию Госсовета КНР, где прозвучало заявление, что власти страны перейдут к решительным мерам в отношении майнинга и торговли биткоинами, а также о намерении бороться с деятельностью, связанной с биткоинами.
https://ria.ru/20210522/kriptovalyuta-1733421673.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155300/97/1553009797_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4a2efa92bcad0fda58f6180d008d3e27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай, технологии, экономика

Мусульманам в Ингушетии запретили пользоваться криптовалютой

17:28 25.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПосетители международной выставки Russia Halal Expo-2019 в Казани. 24 апреля 2019
Посетители международной выставки Russia Halal Expo-2019 в Казани. 24 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 25 мая – РИА Новости. Духовенство Ингушетии выступило за запрет для мусульман на проведение операций с криптовалютой и призвало их зарабатывать честным трудом.

"По шариату есть фетва, что любые операции с нею (криптовалютой) – харам (запретное), ваши деньги пропадут. У нас просьба к людям: не входите туда, не берите эти деньги, от легких денег пользы не бывает. Деньги, состояние зарабатываются трудом, давайте трудиться, такой заработок приносит больше пользы. Есть хадис пророка (да благословит его и приветствует Аллах), что всякое сомнительное приводит, в конце концов, к харамному для правоверного мусульманина", - сказал заместитель муфтия Ингушетии Магомед Хаштыров, речь которого опубликована в Instagram.

На прошлой неделе три ассоциации банковской и интернет-индустрии Китая объявили, что финансовые и платежные учреждения страны больше не могут принимать криптовалюты в качестве оплаты или предлагать связанные с ними услуги и продукты. Биткоин после этого падал примерно на 30% и впервые с 25 января достигал 30 тысяч долларов. Затем его цена несколько восстановилась, стоимость биткоина в понедельник утром упала на 6%, до 34,9 тысячи долларов.
На минувшей неделе также состоялось совещание, созванное Комитетом по финансовой стабильности и развитию Госсовета КНР, где прозвучало заявление, что власти страны перейдут к решительным мерам в отношении майнинга и торговли биткоинами, а также о намерении бороться с деятельностью, связанной с биткоинами.
Майнинг-ферма на территории технополиса Москва - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
22 мая, 08:45Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперты рассказали, сколько продлится обвал криптовалют
 
Религия и мировоззрениеКитайТехнологииЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24Названа опасность заработка на кешбэке
02:16Канада рекомендовала своим авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией
02:11Россиянам рассказали о токсичном предмете интерьера
02:00Названы болезни, на которые указывают синяки под глазами
01:58"Умирает на глазах": Пушков предрек роковой век для США
01:38Байден заявил о планах США ввести санкции против Белоруссии из-за Ryanair
01:31Назван способ восстановить удаленную переписку в VK
01:09Эксперты оценили уровень счастья российских предпринимателей
00:55На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,6
00:52РЖД планируют сократить количество вагонов-ресторанов
00:49Байден признал, что строительство "Северного потока — 2" не остановится
00:43Российские ученые научились выявлять осложнения у больных COVID-19
00:17В небе произойдут два редких астрономических события за один день
23:51Умер Уильям Шекспир, привившийся от COVID-19
23:46ЕР приостановила членство замглавы Владимирской области
23:38Латвия закрыла воздушное пространство для белорусских авиакомпаний
23:31Главы МИД стран Запада отказались считать выборы в Сирии свободными
23:19В Дагестане после ливня размыло дорогу республиканского значения
23:01В Крыму предложили Белоруссии наладить прямое авиасообщение
22:55В Нижнем Новгороде рассказали о состоянии подростка после удара током
Лента новостейМолния