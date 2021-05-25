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Детский туристический кешбэк: как вернуть деньги за путевку в лагерь

Детский туристический кешбэк: как вернуть деньги за путевку в лагерь - РИА Новости, 25.05.2021

Детский туристический кешбэк: как вернуть деньги за путевку в лагерь

Программа детского туристического кешбэка стартует в России 25 мая. Родители смогут получить обратно 50% стоимости путевки в лагерь, но не более 20 тысяч... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T08:00

2021-05-25T08:00

2021-05-25T09:33

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Программа детского туристического кешбэка стартует в России 25 мая. Родители смогут получить обратно 50% стоимости путевки в лагерь, но не более 20 тысяч рублей. Акция будет продолжаться все лето и закончится 15 сентября. Обязательное условие участия — оплата поездки картой "Мир". Подробная инструкция по возврату денег — в инфографике Ria.ru.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, детские вопросы, карта "мир", летние лагеря, общество, инфографика, кешбэк, россия, туризм, детский отдых, путешествия