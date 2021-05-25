https://ria.ru/20210525/keshbek-1733706505.html
Детский туристический кешбэк: как вернуть деньги за путевку в лагерь
Детский туристический кешбэк: как вернуть деньги за путевку в лагерь - РИА Новости, 25.05.2021
Детский туристический кешбэк: как вернуть деньги за путевку в лагерь
Программа детского туристического кешбэка стартует в России 25 мая. Родители смогут получить обратно 50% стоимости путевки в лагерь, но не более 20 тысяч... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T08:00
2021-05-25T08:00
2021-05-25T09:33
социальный навигатор
детские вопросы
карта "мир"
летние лагеря
общество
инфографика
кешбэк
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733735012_0:0:2881:1620_1920x0_80_0_0_e13995b103a3849d6b797f55317844a5.png
Программа детского туристического кешбэка стартует в России 25 мая. Родители смогут получить обратно 50% стоимости путевки в лагерь, но не более 20 тысяч рублей. Акция будет продолжаться все лето и закончится 15 сентября. Обязательное условие участия — оплата поездки картой "Мир". Подробная инструкция по возврату денег — в инфографике Ria.ru.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733735012_360:0:2520:1620_1920x0_80_0_0_64445824c81450917559a39266dabbca.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, детские вопросы, карта "мир", летние лагеря, общество, инфографика, кешбэк, россия, туризм, детский отдых, путешествия