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Детский туристический кешбэк: как вернуть деньги за путевку в лагерь
Детский туристический кешбэк: как вернуть деньги за путевку в лагерь - РИА Новости, 25.05.2021
Детский туристический кешбэк: как вернуть деньги за путевку в лагерь
Программа детского туристического кешбэка стартует в России 25 мая. Родители смогут получить обратно 50% стоимости путевки в лагерь, но не более 20 тысяч... РИА Новости, 25.05.2021
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Программа детского туристического кешбэка стартует в России 25 мая. Родители смогут получить обратно 50% стоимости путевки в лагерь, но не более 20 тысяч рублей. Акция будет продолжаться все лето и закончится 15 сентября. Обязательное условие участия — оплата поездки картой "Мир". Подробная инструкция по возврату денег — в инфографике Ria.ru.
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социальный навигатор, детские вопросы, карта "мир", летние лагеря, общество, инфографика, кешбэк, россия, туризм, детский отдых, путешествия

Детский туристический кешбэк: как вернуть деньги за путевку в лагерь

08:00 25.05.2021 (обновлено: 09:33 25.05.2021)
 
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Программа детского туристического кешбэка стартует в России 25 мая. Родители смогут получить обратно 50% стоимости путевки в лагерь, но не более 20 тысяч рублей. Акция будет продолжаться все лето и закончится 15 сентября. Обязательное условие участия — оплата поездки картой "Мир". Подробная инструкция по возврату денег — в инфографике Ria.ru.
Детский туристический кешбэк: как вернуть деньги за путевку в лагерь мобДетский туристический кешбэк: как вернуть деньги за путевку в лагерь деск
 
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