https://ria.ru/20210525/isterika-1733898728.html

МИД назвал реакцию Запада на инцидент с самолетом в Минске истерикой

МИД назвал реакцию Запада на инцидент с самолетом в Минске истерикой - РИА Новости, 25.05.2021

МИД назвал реакцию Запада на инцидент с самолетом в Минске истерикой

Реакция стран Запада на инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске - настоящая истерика, ничем не подкрепленная с точки зрения международного... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T21:35

2021-05-25T21:35

2021-05-25T21:46

софия сапега

роман протасевич

задержание основателя telegram-канала nexta

россия

ryanair

минск

в мире

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Реакция стран Запада на инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске - настоящая истерика, ничем не подкрепленная с точки зрения международного права, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это настоящая истерика. Странная истерика, ничем не подкрепленная с точки зрения ни права международного, ни собственного опыта. Ни разу когда наши западные партнеры подобное совершали, они не сопровождали это аналогичными заявлениями, истеричными криками", - сказала Захарова в эфире телеканала "Дождь".Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ София Сапега. По информации российского МИД она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии.Белоруссия ранее заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

https://ria.ru/20210525/rasshifrovka-1733853876.html

россия

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софия сапега, роман протасевич, задержание основателя telegram-канала nexta, россия, ryanair, минск, в мире