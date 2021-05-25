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https://ria.ru/20210525/investitsii-1733830995.html
Шанхай остается привлекательным для иностранных инвестиций
Шанхай остается привлекательным для иностранных инвестиций - РИА Новости, 25.05.2021
Шанхай остается привлекательным для иностранных инвестиций
Поскольку экономика Китая продолжает быстро восстанавливаться, его финансовый центр Шанхай остается привлекательным для иностранных инвестиций. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T14:55
2021-05-25T14:55
россия-китай: главное
китай
шанхай
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МОСКВА, 25 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Поскольку экономика Китая продолжает быстро восстанавливаться, его финансовый центр Шанхай остается привлекательным для иностранных инвестиций.За первые четыре месяца 2021 года общие прямые иностранные инвестиции в Шанхае выросли на 20,3% - до 7,77 миллиарда долларов, сообщило в понедельник муниципальное правительство. В течение этого периода было создано 20 региональных штаб-квартир многонациональных корпораций, финансируемых из-за рубежа, в результате их общее число в Шанхае увеличилось до 791. За тот же период было открыто еще семь финансируемых из-за рубежа центров исследований и разработок, в результате их общее число в Шанхае увеличилось до 488.Как заявил в тот же день на церемонии выдачи сертификатов вице-мэр Шанхая Цзун Мин, Шанхай будет продолжать неуклонно продвигать всестороннюю открытость и улучшать свою деловую среду, чтобы поддерживать иностранные предприятия в достижении лучшего развития в Шанхае.Муниципальное правительство Шанхая провело церемонию выдачи сертификатов региональным штаб-квартирам и центрам исследований и разработок транснациональных корпораций. Участвовавшие в мероприятии компании в основном специализируются в таких передовых отраслях, как биомедицина, интеллектуальное производство и высокотехнологичные услуги. На церемонии ведущий производитель смазочных материалов Fuchs со штаб-квартирой в Германии получил сертификат о регистрации своего центра исследований и разработок в Шанхае.В настоящее время компания имеет три таких центра по всему миру. Центр в Шанхае специализируется на разработке экологически чистой энергии и повышении энергоэффективности.Для удовлетворения рыночного спроса Fuchs разработала в Китае производственные линии, такие как BluEV для автомобилей на новых источниках энергии, и наладила сотрудничество с китайскими автопроизводителями Geely и Chery.
https://ria.ru/20210524/investitsii-1733650693.html
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китай, шанхай

Шанхай остается привлекательным для иностранных инвестиций

14:55 25.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРайон Пудун в Шанхае
Район Пудун в Шанхае - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Поскольку экономика Китая продолжает быстро восстанавливаться, его финансовый центр Шанхай остается привлекательным для иностранных инвестиций.
За первые четыре месяца 2021 года общие прямые иностранные инвестиции в Шанхае выросли на 20,3% - до 7,77 миллиарда долларов, сообщило в понедельник муниципальное правительство. В течение этого периода было создано 20 региональных штаб-квартир многонациональных корпораций, финансируемых из-за рубежа, в результате их общее число в Шанхае увеличилось до 791. За тот же период было открыто еще семь финансируемых из-за рубежа центров исследований и разработок, в результате их общее число в Шанхае увеличилось до 488.
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Как заявил в тот же день на церемонии выдачи сертификатов вице-мэр Шанхая Цзун Мин, Шанхай будет продолжать неуклонно продвигать всестороннюю открытость и улучшать свою деловую среду, чтобы поддерживать иностранные предприятия в достижении лучшего развития в Шанхае.
Муниципальное правительство Шанхая провело церемонию выдачи сертификатов региональным штаб-квартирам и центрам исследований и разработок транснациональных корпораций. Участвовавшие в мероприятии компании в основном специализируются в таких передовых отраслях, как биомедицина, интеллектуальное производство и высокотехнологичные услуги. На церемонии ведущий производитель смазочных материалов Fuchs со штаб-квартирой в Германии получил сертификат о регистрации своего центра исследований и разработок в Шанхае.
В настоящее время компания имеет три таких центра по всему миру. Центр в Шанхае специализируется на разработке экологически чистой энергии и повышении энергоэффективности.
Для удовлетворения рыночного спроса Fuchs разработала в Китае производственные линии, такие как BluEV для автомобилей на новых источниках энергии, и наладила сотрудничество с китайскими автопроизводителями Geely и Chery.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайШанхай
 
 
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