https://ria.ru/20210525/investitsii-1733830995.html

Шанхай остается привлекательным для иностранных инвестиций

Шанхай остается привлекательным для иностранных инвестиций - РИА Новости, 25.05.2021

Шанхай остается привлекательным для иностранных инвестиций

Поскольку экономика Китая продолжает быстро восстанавливаться, его финансовый центр Шанхай остается привлекательным для иностранных инвестиций. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T14:55

2021-05-25T14:55

2021-05-25T14:55

россия-китай: главное

китай

шанхай

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МОСКВА, 25 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Поскольку экономика Китая продолжает быстро восстанавливаться, его финансовый центр Шанхай остается привлекательным для иностранных инвестиций.За первые четыре месяца 2021 года общие прямые иностранные инвестиции в Шанхае выросли на 20,3% - до 7,77 миллиарда долларов, сообщило в понедельник муниципальное правительство. В течение этого периода было создано 20 региональных штаб-квартир многонациональных корпораций, финансируемых из-за рубежа, в результате их общее число в Шанхае увеличилось до 791. За тот же период было открыто еще семь финансируемых из-за рубежа центров исследований и разработок, в результате их общее число в Шанхае увеличилось до 488.Как заявил в тот же день на церемонии выдачи сертификатов вице-мэр Шанхая Цзун Мин, Шанхай будет продолжать неуклонно продвигать всестороннюю открытость и улучшать свою деловую среду, чтобы поддерживать иностранные предприятия в достижении лучшего развития в Шанхае.Муниципальное правительство Шанхая провело церемонию выдачи сертификатов региональным штаб-квартирам и центрам исследований и разработок транснациональных корпораций. Участвовавшие в мероприятии компании в основном специализируются в таких передовых отраслях, как биомедицина, интеллектуальное производство и высокотехнологичные услуги. На церемонии ведущий производитель смазочных материалов Fuchs со штаб-квартирой в Германии получил сертификат о регистрации своего центра исследований и разработок в Шанхае.В настоящее время компания имеет три таких центра по всему миру. Центр в Шанхае специализируется на разработке экологически чистой энергии и повышении энергоэффективности.Для удовлетворения рыночного спроса Fuchs разработала в Китае производственные линии, такие как BluEV для автомобилей на новых источниках энергии, и наладила сотрудничество с китайскими автопроизводителями Geely и Chery.

https://ria.ru/20210524/investitsii-1733650693.html

китай

шанхай

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китай, шанхай