Глава Элладской церкви сделал "неожиданное заявление" насчет РПЦ
13:57 25.05.2021 (обновлено: 14:09 25.05.2021)
АФИНЫ, 25 мая – РИА Новости. Председатель Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), депутат Госдумы Сергей Гаврилов после встречи с главой Элладской православной церкви архиепископом Афинским и всей Греции Иеронимом сообщил, что греческий иерарх сожалеет о расколе в православии и надеется на восстановление общения с РПЦ.
Гаврилов и генеральный секретарь МАП Максимос Харакопулос накануне встречались с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и президентом Греции Катериной Сакелларопулу, обсуждались отношения России и Греции, важность многовекового сотрудничества и страницы совместной истории.
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Во вторник Гаврилов встретился с Иеронимом. По его словам, это была очень долгая встреча. "Я рассказал и о борьбе с расколами на законодательном уровне, вмешательстве в наши внутренние дела и о борьбе с экстремизмом. Я рассказал о визите патриарха Кирилла в Государственную думу. Архиепископ спросил, что говорил патриарх", - сообщил Гаврилов РИА Новости.
Он также рассказал архиепископу о том, что происходит с единоверцами на Украине, о губительности раскола и его негативном влиянии на отношения двух стран. "И наша задача – максимально противодействовать этому, восстанавливать отношения и укреплять их на основе православных ценностей. Надеюсь, что это скажется и на настроениях в церковной среде", - сообщил председатель МАП.
По его словам, архиепископ согласился с таким мнением. "Он сделал неожиданное заявление. Он сказал, что, действительно, и в священных делах мы допускаем ошибки, и это приводит к тяжелым последствиям, страданиям людей. Архиепископ сказал, что много над этим размышлял. Он был настроен очень по-доброму, очень добрая атмосфера была. Он сказал, что надеется, что с помощью Божьей, совместными усилиями, покаянием мы восстановим наше общение", - сказал Гаврилов.
По его словам, Иероним пригласил в гости не только депутатов, но и православную русскую молодежь, чтобы она пообщалась с греческой молодежью, укрепляла отношения.
"Мы говорили про Афон. Архиепископ сказал, что будет молиться за нас, и что Афон, как и многие паломнические программы, укрепляет наши отношения", - сообщил глава МАП, добавив, что, по его мнению, в данный момент Иероним не может изменить свою позицию по церкви на Украине.
В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея была создана раскольническая структура - Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других подобных структур. Новая церковь получила от Варфоломея томос об автокефалии. Тогда же в стране усилились гонения на каноническую УПЦ.
ПЦУ также признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.
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