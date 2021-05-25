https://ria.ru/20210525/huawei-1733870386.html
Huawei откажется от американской операционной системы
Huawei откажется от американской операционной системы - РИА Новости, 25.05.2021
Huawei откажется от американской операционной системы
Компания Huawei намерен полностью отказаться от оболочки EMUI для смартфонов и планшетов в пользу собственной операционной системы. Об этом сообщает портал... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T17:56
2021-05-25T17:56
2021-05-25T17:56
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технологии
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Компания Huawei намерен полностью отказаться от оболочки EMUI для смартфонов и планшетов в пользу собственной операционной системы. Об этом сообщает портал Gizchina со ссылкой на китайских инсайдеров.Сейчас Huawei, который находится под санкционном давлением США, использует ОС Android с оболочкой EMUI без поддержки Google-сервисов. Новая же HarmonyOS, которая разрабатывается китайцами последние несколько лет, станет основой для всех новых устройств технологического гиганта.Косвенно эту информацию подтверждает факт переименования официального сообщества EMUI в китайской социальной сети Weibo. Теперь оно называется HarmonyOS.Официально глобальный запуск запланирован на 2 июня. Huawei вместе с собственной операционной системой представит и некие устройства, которые заработают на HarmonyOS. Как обещают в компании, их ОС будет поддерживаться не только смартфонами, но и различными умными гаджетами.
https://ria.ru/20210525/huawei-1733798341.html
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weibo, google android, huawei technologies, технологии