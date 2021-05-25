https://ria.ru/20210525/gosduma-1733856129.html

Госдума поддержала проект об усилении наказания за пьяную езду

Госдума поддержала проект об усилении наказания за пьяную езду - РИА Новости, 25.05.2021

Госдума поддержала проект об усилении наказания за пьяную езду

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об увеличении до трех лет срока лишения свободы за повторное управление... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T17:07

2021-05-25T17:07

2021-05-25T17:07

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об увеличении до трех лет срока лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в нетрезвом виде.Проект был внесен в Госдуму правительством РФ в начале апреля. Изменения вносятся в статью 264-1 УК РФ ("в части усиления уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения"). Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ранее рекомендовал нижней палате принять в первом чтении данный законопроект.В пояснительной записке к проекту отмечается, что "актуальность обозначенных изменений обусловлена увеличивающейся степенью общественной опасности при управлении транспортным средством в состоянии опьянения и необходимостью применения более строгих санкций за неоднократное его совершение".Авторы приводят статистику, которая свидетельствует "об устойчивой тенденции роста повторных преступлений по статье 264.1 УК и неэффективности действующих санкций".В связи с этим предлагается увеличить сроки лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения - до трех лет взамен установленных в настоящее время до двух лет. Также предлагается увеличить размер штрафа за подобное деяние - от 300 до 500 тысяч вместо 200-300 тысяч рублей "или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет взамен от одного года до двух лет". Также предлагается исключить наказание в виде обязательных работ."Также предусматривается увеличение срока дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до шести лет взамен установленного до трех лет", - говорится в пояснительной записке к проекту.

https://ria.ru/20210506/alkogol-1730155116.html

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