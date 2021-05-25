https://ria.ru/20210525/golosovanie-1733815631.html

ЦИК назвал регионы, где в этом году пройдет онлайн-голосование на выборах

ЦИК назвал регионы, где в этом году пройдет онлайн-голосование на выборах - РИА Новости, 25.05.2021

ЦИК назвал регионы, где в этом году пройдет онлайн-голосование на выборах

Дистанционное электронное голосование в этом году по решению Центризбиркома пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах страны — Курской, Нижегородской,... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T13:53

2021-05-25T13:53

2021-05-25T20:26

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Дистанционное электронное голосование в этом году по решению Центризбиркома пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах страны — Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.На заседании во вторник ЦИК рассмотрел заявки десяти регионов на проведение дистанционного электронного голосования. Кроме того, в столице дистанционное электронное голосование предусмотрено отдельным законом.По словам председателя Центризбиркома Николая Булаева, за субъект должны проголосовать более 50 процентов членов ЦИК."Я считаю, что мы идем достаточно аккуратно и взвешенно. <...> Нам бы хотелось испытать в боевой обстановке систему дистанционного электронного голосования, ограничившись 1—1,5 миллиона избирателей, и это будет большое количество транзакций", — сказал он.Булаев также отметил, что дистанционное электронное голосование будут использовать в том числе на муниципальных выборах. Он подчеркнул, что это сложнейшая процедура, которая "требует большой разрешающей способности от системы, способной увидеть избирателя в рамках очень маленького муниципального округа"."Это сложная задача, никто таких задач перед собой не ставил, не решал. Мы ее решили на тестировании, мы надеемся, что мы ее успешно решим и в единый день голосования", — заключил зампред ЦИК.

https://ria.ru/20210326/vybory-1602807555.html

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