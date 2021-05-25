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ЦИК назвал регионы, где в этом году пройдет онлайн-голосование на выборах
ЦИК назвал регионы, где в этом году пройдет онлайн-голосование на выборах - РИА Новости, 25.05.2021
ЦИК назвал регионы, где в этом году пройдет онлайн-голосование на выборах
Дистанционное электронное голосование в этом году по решению Центризбиркома пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах страны — Курской, Нижегородской,... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T13:53
2021-05-25T13:53
2021-05-25T20:26
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Дистанционное электронное голосование в этом году по решению Центризбиркома пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах страны — Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.На заседании во вторник ЦИК рассмотрел заявки десяти регионов на проведение дистанционного электронного голосования. Кроме того, в столице дистанционное электронное голосование предусмотрено отдельным законом.По словам председателя Центризбиркома Николая Булаева, за субъект должны проголосовать более 50 процентов членов ЦИК."Я считаю, что мы идем достаточно аккуратно и взвешенно. <...> Нам бы хотелось испытать в боевой обстановке систему дистанционного электронного голосования, ограничившись 1—1,5 миллиона избирателей, и это будет большое количество транзакций", — сказал он.Булаев также отметил, что дистанционное электронное голосование будут использовать в том числе на муниципальных выборах. Он подчеркнул, что это сложнейшая процедура, которая "требует большой разрешающей способности от системы, способной увидеть избирателя в рамках очень маленького муниципального округа"."Это сложная задача, никто таких задач перед собой не ставил, не решал. Мы ее решили на тестировании, мы надеемся, что мы ее успешно решим и в единый день голосования", — заключил зампред ЦИК.
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москва, нижегородская область, ростовская область, севастополь, россия, цик рф, политика
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости.
Дистанционное электронное голосование в этом году по решению Центризбиркома пройдет в Москве
, а также еще в шести субъектах страны — Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе
.
На заседании во вторник ЦИК рассмотрел заявки десяти регионов на проведение дистанционного электронного голосования. Кроме того, в столице дистанционное электронное голосование предусмотрено отдельным законом.
По словам председателя Центризбиркома Николая Булаева, за субъект должны проголосовать более 50 процентов членов ЦИК.
"Я считаю, что мы идем достаточно аккуратно и взвешенно. <...> Нам бы хотелось испытать в боевой обстановке систему дистанционного электронного голосования, ограничившись 1—1,5 миллиона избирателей, и это будет большое количество транзакций", — сказал он.
Булаев также отметил, что дистанционное электронное голосование будут использовать в том числе на муниципальных выборах. Он подчеркнул, что это сложнейшая процедура, которая "требует большой разрешающей способности от системы, способной увидеть избирателя в рамках очень маленького муниципального округа".
"Это сложная задача, никто таких задач перед собой не ставил, не решал. Мы ее решили на тестировании, мы надеемся, что мы ее успешно решим и в единый день голосования", — заключил зампред ЦИК.