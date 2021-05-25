Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210525/golosovanie-1733815631.html
ЦИК назвал регионы, где в этом году пройдет онлайн-голосование на выборах
ЦИК назвал регионы, где в этом году пройдет онлайн-голосование на выборах - РИА Новости, 25.05.2021
ЦИК назвал регионы, где в этом году пройдет онлайн-голосование на выборах
Дистанционное электронное голосование в этом году по решению Центризбиркома пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах страны — Курской, Нижегородской,... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T13:53
2021-05-25T20:26
москва
нижегородская область
ростовская область
севастополь
россия
цик рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/138373/27/1383732785_0:121:3076:1851_1920x0_80_0_0_e9d4f591d2eae5c408c00f3d733909ff.jpg
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Дистанционное электронное голосование в этом году по решению Центризбиркома пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах страны — Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.На заседании во вторник ЦИК рассмотрел заявки десяти регионов на проведение дистанционного электронного голосования. Кроме того, в столице дистанционное электронное голосование предусмотрено отдельным законом.По словам председателя Центризбиркома Николая Булаева, за субъект должны проголосовать более 50 процентов членов ЦИК."Я считаю, что мы идем достаточно аккуратно и взвешенно. &lt;...&gt; Нам бы хотелось испытать в боевой обстановке систему дистанционного электронного голосования, ограничившись 1—1,5 миллиона избирателей, и это будет большое количество транзакций", — сказал он.Булаев также отметил, что дистанционное электронное голосование будут использовать в том числе на муниципальных выборах. Он подчеркнул, что это сложнейшая процедура, которая "требует большой разрешающей способности от системы, способной увидеть избирателя в рамках очень маленького муниципального округа"."Это сложная задача, никто таких задач перед собой не ставил, не решал. Мы ее решили на тестировании, мы надеемся, что мы ее успешно решим и в единый день голосования", — заключил зампред ЦИК.
https://ria.ru/20210326/vybory-1602807555.html
москва
нижегородская область
ростовская область
севастополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/138373/27/1383732785_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_3195b875fafcddf8a354a301b24b96c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, нижегородская область, ростовская область, севастополь, россия, цик рф, политика

ЦИК назвал регионы, где в этом году пройдет онлайн-голосование на выборах

13:53 25.05.2021 (обновлено: 20:26 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Дистанционное электронное голосование в этом году по решению Центризбиркома пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах страны — Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
На заседании во вторник ЦИК рассмотрел заявки десяти регионов на проведение дистанционного электронного голосования. Кроме того, в столице дистанционное электронное голосование предусмотрено отдельным законом.
По словам председателя Центризбиркома Николая Булаева, за субъект должны проголосовать более 50 процентов членов ЦИК.
"Я считаю, что мы идем достаточно аккуратно и взвешенно. <...> Нам бы хотелось испытать в боевой обстановке систему дистанционного электронного голосования, ограничившись 1—1,5 миллиона избирателей, и это будет большое количество транзакций", — сказал он.
Булаев также отметил, что дистанционное электронное голосование будут использовать в том числе на муниципальных выборах. Он подчеркнул, что это сложнейшая процедура, которая "требует большой разрешающей способности от системы, способной увидеть избирателя в рамках очень маленького муниципального округа".
"Это сложная задача, никто таких задач перед собой не ставил, не решал. Мы ее решили на тестировании, мы надеемся, что мы ее успешно решим и в единый день голосования", — заключил зампред ЦИК.
Мужчина в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 08:00
Полгода до выборов: главные интриги кампании-2021
 
МоскваНижегородская областьРостовская областьСевастопольРоссияЦИК РФПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24Названа опасность заработка на кешбэке
02:16Канада рекомендовала своим авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией
02:11Россиянам рассказали о токсичном предмете интерьера
02:00Названы болезни, на которые указывают синяки под глазами
01:58"Умирает на глазах": Пушков предрек роковой век для США
01:38Байден заявил о планах США ввести санкции против Белоруссии из-за Ryanair
01:31Назван способ восстановить удаленную переписку в VK
01:09Эксперты оценили уровень счастья российских предпринимателей
00:55На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,6
00:52РЖД планируют сократить количество вагонов-ресторанов
00:49Байден признал, что строительство "Северного потока — 2" не остановится
00:43Российские ученые научились выявлять осложнения у больных COVID-19
00:17В небе произойдут два редких астрономических события за один день
23:51Умер Уильям Шекспир, привившийся от COVID-19
23:46ЕР приостановила членство замглавы Владимирской области
23:38Латвия закрыла воздушное пространство для белорусских авиакомпаний
23:31Главы МИД стран Запада отказались считать выборы в Сирии свободными
23:19В Дагестане после ливня размыло дорогу республиканского значения
23:01В Крыму предложили Белоруссии наладить прямое авиасообщение
22:55В Нижнем Новгороде рассказали о состоянии подростка после удара током
Лента новостейМолния