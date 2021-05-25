В ДНР заявили о гибели мирного жителя при обстреле со стороны ВСУ
ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Мужчина погиб в результате обстрела украинскими силовиками поселка шахты "Трудовская" на западе Донецка, возбуждено уголовное дело, заявили во вторник в пресс-службе генпрокуратуры самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР сообщили, что в понедельник вечером украинские силовики обстреляли поселок шахты "Трудовская", повреждены были дома и линии электропередачи.
"Мирный житель, 1955 года рождения, находившийся возле дома №60 по улице Луговского Петровского района, получил сквозное огнестрельное ранение грудной клетки, от которого впоследствии скончался. Ранения мужчина получил в ходе прицельного огня из стрелкового вооружения, произведенного ВСУ", - заявили в пресс-службе генпрокуратуры ДНР.
В ведомстве уточнили, что мужчина погиб в результате обстрела в понедельник вечером. Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье "теракт", санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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