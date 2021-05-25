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В ДНР заявили о гибели мирного жителя при обстреле со стороны ВСУ

В ДНР заявили о гибели мирного жителя при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.05.2021

В ДНР заявили о гибели мирного жителя при обстреле со стороны ВСУ

Мужчина погиб в результате обстрела украинскими силовиками поселка шахты "Трудовская" на западе Донецка, возбуждено уголовное дело, заявили во вторник в... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T17:12

2021-05-25T17:12

2021-05-25T17:12

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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Мужчина погиб в результате обстрела украинскими силовиками поселка шахты "Трудовская" на западе Донецка, возбуждено уголовное дело, заявили во вторник в пресс-службе генпрокуратуры самопровозглашенной Донецкой народной республики.Ранее в ДНР сообщили, что в понедельник вечером украинские силовики обстреляли поселок шахты "Трудовская", повреждены были дома и линии электропередачи.В ведомстве уточнили, что мужчина погиб в результате обстрела в понедельник вечером. Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье "теракт", санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, происшествия, в мире