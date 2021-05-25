https://ria.ru/20210525/frantsiya-1733748967.html

Во Франции призвали национальные авиакомпании не летать над Белоруссией

Во Франции призвали национальные авиакомпании не летать над Белоруссией - РИА Новости, 25.05.2021

Во Франции призвали национальные авиакомпании не летать над Белоруссией

Госсекретарь при министерстве транспорта Франции Жан-Батист Джеббари после инцидента с самолетом Ryanair призвал французские авиакомпании не летать над... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T00:44

2021-05-25T00:44

2021-05-25T00:46

жан-батист джеббари

париж

ryanair

белавиа

telegram (приложение)

евросоюз

минск

вильнюс

задержание основателя telegram-канала nexta

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ПАРИЖ, 25 мая – РИА Новости. Госсекретарь при министерстве транспорта Франции Жан-Батист Джеббари после инцидента с самолетом Ryanair призвал французские авиакомпании не летать над воздушным пространство Белоруссии и сообщил о приостановке разрешения на полеты белорусского перевозчика "Белавиа".Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций.Евросоюз, отдельные государства-члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, призвали белорусские власти немедленно освободить его.

https://ria.ru/20210524/belorussiya-1733745150.html

париж

минск

вильнюс

франция

белоруссия

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