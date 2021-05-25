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Во Франции призвали национальные авиакомпании не летать над Белоруссией
Во Франции призвали национальные авиакомпании не летать над Белоруссией - РИА Новости, 25.05.2021
Во Франции призвали национальные авиакомпании не летать над Белоруссией
Госсекретарь при министерстве транспорта Франции Жан-Батист Джеббари после инцидента с самолетом Ryanair призвал французские авиакомпании не летать над... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T00:44
2021-05-25T00:46
жан-батист джеббари
париж
ryanair
белавиа
telegram (приложение)
евросоюз
минск
вильнюс
задержание основателя telegram-канала nexta
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ПАРИЖ, 25 мая – РИА Новости. Госсекретарь при министерстве транспорта Франции Жан-Батист Джеббари после инцидента с самолетом Ryanair призвал французские авиакомпании не летать над воздушным пространство Белоруссии и сообщил о приостановке разрешения на полеты белорусского перевозчика "Белавиа".Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций.Евросоюз, отдельные государства-члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, призвали белорусские власти немедленно освободить его.
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жан-батист джеббари, париж, ryanair, белавиа, telegram (приложение), евросоюз, минск, вильнюс, задержание основателя telegram-канала nexta, франция, белоруссия, в мире

Во Франции призвали национальные авиакомпании не летать над Белоруссией

00:44 25.05.2021 (обновлено: 00:46 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкАэропорт Париж – Шарль-де-Голль (Paris Charles de Gaulle Airport)
Аэропорт Париж – Шарль-де-Голль (Paris Charles de Gaulle Airport) - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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ПАРИЖ, 25 мая – РИА Новости. Госсекретарь при министерстве транспорта Франции Жан-Батист Джеббари после инцидента с самолетом Ryanair призвал французские авиакомпании не летать над воздушным пространство Белоруссии и сообщил о приостановке разрешения на полеты белорусского перевозчика "Белавиа".
"В целях безопасности пассажиров я попросил авиакомпании, работающие во Франции, больше не летать над воздушным пространством Белоруссии. Разрешение на полеты "Белавиа" также приостановлено", - написал Джебарри в Twitter.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций.
Евросоюз, отдельные государства-члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, призвали белорусские власти немедленно освободить его.
Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Белавиа - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
Вчера, 23:06
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Жан-Батист ДжеббариПарижRyanairБелавиаTelegram (приложение)ЕвросоюзМинскВильнюсЗадержание основателя Telegram-канала NextaФранцияБелоруссияВ мире
 
 
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