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Туризм
https://ria.ru/20210525/evropa-1733671254.html
Названы страны Европы, где жители чаще всего женятся и выходят замуж
Названы страны Европы, где жители чаще всего женятся и выходят замуж - РИА Новости, 25.05.2021
Названы страны Европы, где жители чаще всего женятся и выходят замуж
Жители Кипра, Литвы, Латвии, Венгрии и Румынии вступают в официальный брак чаще граждан других стран Евросоюза, сообщает "ЕвроПульс" со ссылкой на агентство... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T03:43
2021-05-25T03:43
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Жители Кипра, Литвы, Латвии, Венгрии и Румынии вступают в официальный брак чаще граждан других стран Евросоюза, сообщает "ЕвроПульс" со ссылкой на агентство Евростат.По данным аналитиков, на Кипре на десять тысяч человек приходится почти 90 браков, в Литве – 70, в Латвии и Венгрии – по 67, а в Румынии – 66.А вот в Италии оформляют свои отношения не так часто: 31 брак на десять тысяч человек. Опережают ее такие страны, как Португалия и Словения (по 32), Франция, Испания и Люксембург (по 35).Меньше всего разводятся на Мальте и в Ирландии (семь разводов на десять тысяч человек), за ними следуют Словения (десять), Италия (14) и Хорватия (15).Самые высокие показатели разводов зафиксированы в Латвии, Литве и Люксембурге (по 31 разводу на десять тысяч человек), на Кипре (26) и в Швеции (25).
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туризм, туристы, евростат, новости - туризм, евросоюз, кипр, швеция, португалия, франция, румыния, ирландия, латвия, хорватия, словения, венгрия, италия, испания, литва, люксембург (государство), свадьба

Названы страны Европы, где жители чаще всего женятся и выходят замуж

03:43 25.05.2021
 
© Depositphotos / AllaSerebrinaМолодожены
Молодожены - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© Depositphotos / AllaSerebrina
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Жители Кипра, Литвы, Латвии, Венгрии и Румынии вступают в официальный брак чаще граждан других стран Евросоюза, сообщает "ЕвроПульс" со ссылкой на агентство Евростат.
По данным аналитиков, на Кипре на десять тысяч человек приходится почти 90 браков, в Литве – 70, в Латвии и Венгрии – по 67, а в Румынии – 66.
А вот в Италии оформляют свои отношения не так часто: 31 брак на десять тысяч человек. Опережают ее такие страны, как Португалия и Словения (по 32), Франция, Испания и Люксембург (по 35).
Меньше всего разводятся на Мальте и в Ирландии (семь разводов на десять тысяч человек), за ними следуют Словения (десять), Италия (14) и Хорватия (15).
Самые высокие показатели разводов зафиксированы в Латвии, Литве и Люксембурге (по 31 разводу на десять тысяч человек), на Кипре (26) и в Швеции (25).
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11 февраля, 14:32Туризм
В Италии пара придумала, как сыграть свадьбу с сотней гостей в пандемию
 
ТуризмТуризмтуристыЕвростатНовости - ТуризмЕвросоюзКипрШвецияПортугалияФранцияРумынияИрландияЛатвияХорватияСловенияВенгрияИталияИспанияЛитваЛюксембург (государство)Свадьба
 
 
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