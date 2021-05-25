https://ria.ru/20210525/evropa-1733671254.html

Названы страны Европы, где жители чаще всего женятся и выходят замуж

Названы страны Европы, где жители чаще всего женятся и выходят замуж - РИА Новости, 25.05.2021

Названы страны Европы, где жители чаще всего женятся и выходят замуж

Жители Кипра, Литвы, Латвии, Венгрии и Румынии вступают в официальный брак чаще граждан других стран Евросоюза, сообщает "ЕвроПульс" со ссылкой на агентство... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T03:43

2021-05-25T03:43

2021-05-25T03:43

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Жители Кипра, Литвы, Латвии, Венгрии и Румынии вступают в официальный брак чаще граждан других стран Евросоюза, сообщает "ЕвроПульс" со ссылкой на агентство Евростат.По данным аналитиков, на Кипре на десять тысяч человек приходится почти 90 браков, в Литве – 70, в Латвии и Венгрии – по 67, а в Румынии – 66.А вот в Италии оформляют свои отношения не так часто: 31 брак на десять тысяч человек. Опережают ее такие страны, как Португалия и Словения (по 32), Франция, Испания и Люксембург (по 35).Меньше всего разводятся на Мальте и в Ирландии (семь разводов на десять тысяч человек), за ними следуют Словения (десять), Италия (14) и Хорватия (15).Самые высокие показатели разводов зафиксированы в Латвии, Литве и Люксембурге (по 31 разводу на десять тысяч человек), на Кипре (26) и в Швеции (25).

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