https://ria.ru/20210525/energetika-1733877240.html

Меркель назвала энергетические отношения с Россией сильными

Меркель назвала энергетические отношения с Россией сильными - РИА Новости, 25.05.2021

Меркель назвала энергетические отношения с Россией сильными

Дискуссии и переговоры с США по поводу "Северного потока 2", конечно, еще будут, заявила журналистам на брифинге по итогам саммита ЕС канцлер ФРГ Ангела... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T18:36

2021-05-25T18:36

2021-05-25T18:36

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

ангела меркель

германия

сша

в мире

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БЕРЛИН, 25 мая - РИА Новости. Дискуссии и переговоры с США по поводу "Северного потока 2", конечно, еще будут, заявила журналистам на брифинге по итогам саммита ЕС канцлер ФРГ Ангела Меркель."Дискуссии и переговоры с Америкой по поводу "Северного потока 2", конечно, еще будут. Мы изначально приветствовали (решение об отказе от части санкций в отношении "Северного потока 2" - ред.), потому что я в любом случае очень критично настроена против экстерриториальных санкций, неважно, где они вводятся", - сказала канцлер."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2". В частности, санкции были введены против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.

https://ria.ru/20210522/potok-1733430038.html

https://ria.ru/20210521/gazoprovod-1733346312.html

россия

германия

сша

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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, ангела меркель, германия, сша, в мире