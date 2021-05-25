https://ria.ru/20210525/dtp-1733898302.html

В Новосибирской области один человек погиб в ДТП

В Новосибирской области один человек погиб в ДТП - РИА Новости, 25.05.2021

В Новосибирской области один человек погиб в ДТП

Один человек погиб и шесть пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей в Новосибирской области, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T21:31

2021-05-25T21:31

2021-05-25T21:31

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 25 мая - РИА Новости. Один человек погиб и шесть пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей в Новосибирской области, сообщает ГУМВД по региону.По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте скончалась женщина-пассажир из иномарки, также пострадали водитель и пассажир. Травмы различной степени тяжести получили трое из четверых пассажиров ВАЗ-2106, а также 20-летний водитель.На месте ДТП работают бригады скорой помощи, врачи оказывают помощь пострадавшим, а также работает следственно-оперативная группа полиции. Причины и обстоятельства выясняются.

https://ria.ru/20210525/dtp-1733883785.html

новосибирская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирская область, происшествия