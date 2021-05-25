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В Новосибирской области один человек погиб в ДТП
В Новосибирской области один человек погиб в ДТП - РИА Новости, 25.05.2021
В Новосибирской области один человек погиб в ДТП
Один человек погиб и шесть пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей в Новосибирской области, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T21:31
2021-05-25T21:31
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 25 мая - РИА Новости. Один человек погиб и шесть пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей в Новосибирской области, сообщает ГУМВД по региону.По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте скончалась женщина-пассажир из иномарки, также пострадали водитель и пассажир. Травмы различной степени тяжести получили трое из четверых пассажиров ВАЗ-2106, а также 20-летний водитель.На месте ДТП работают бригады скорой помощи, врачи оказывают помощь пострадавшим, а также работает следственно-оперативная группа полиции. Причины и обстоятельства выясняются.
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новосибирская область, происшествия

В Новосибирской области один человек погиб в ДТП

21:31 25.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НОВОСИБИРСК, 25 мая - РИА Новости. Один человек погиб и шесть пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей в Новосибирской области, сообщает ГУМВД по региону.

"В 23.00 (19.00 мск) на 34-ом километре автодороги К-12Р 20-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2106, двигался со стороны Колывани в сторону Новосибирска и в пути следования, по неустановленной пока причине, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с легковым автомобилем Toyota Corona Premio, двигавшимся во встречном направлении", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте скончалась женщина-пассажир из иномарки, также пострадали водитель и пассажир. Травмы различной степени тяжести получили трое из четверых пассажиров ВАЗ-2106, а также 20-летний водитель.
На месте ДТП работают бригады скорой помощи, врачи оказывают помощь пострадавшим, а также работает следственно-оперативная группа полиции. Причины и обстоятельства выясняются.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
19:06
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