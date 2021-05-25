https://ria.ru/20210525/dorogi-1733892655.html

На Ямале усилят контроль над расходованием средств в дорожной сфере

На Ямале усилят контроль над расходованием средств в дорожной сфере - РИА Новости, 25.05.2021

На Ямале усилят контроль над расходованием средств в дорожной сфере

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов поручил усилить контроль над расходованием бюджетных средств в дорожной сфере, сообщает во... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T20:21

2021-05-25T20:21

2021-05-25T20:21

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов поручил усилить контроль над расходованием бюджетных средств в дорожной сфере, сообщает во вторник пресс-служба главы региона.Во вторник губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в округе. В нем приняли участие члены правительства региона, руководители правоохранительных, следственных и контрольных ведомств, представители Счетной палаты, общественники. Центральным вопросом в повестке стал контроль над расходованием бюджетных средств на старте строительного сезона. Губернатор призвал глав муниципалитетов и контролирующие органы усилить взаимодействие и не допустить срыва и некачественного выполнения работ."К сожалению, всегда много вопросов к дорожной сфере. Прошу особое внимание уделять и приемке работ, и контролю над конфликтом интересов всех участников процесса. В целом у нас сейчас по всему округу начинаются масштабные работы. Прошу глав приложить все усилия, чтобы этот строительный сезон прошел с минимальными коррупционными рисками", - приводятся в сообщении слова Артюхова.Также на заседании обсудили контроль над расходованием средств на национальные проекты. В округе реализуется 10 нацпроектов, которые финансируются из федерального и окружного бюджетов. Начальник управления МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу Сергей Костенко сообщил, что за последний год повысилась выявляемость тяжких и особо тяжких преступлений коррупционной направленности, 14 лиц привлечены к уголовной ответственности. Правоохранительные органы принимают меры по возмещению ущерба бюджету на сумму более 23 миллиона рублей.На заседании губернатор также призвал активизировать работу не только по выявлению преступлений коррупционной направленности, но и возмещению ущерба бюджетам всех уровней.

https://ria.ru/20210521/yanao-1733376994.html

https://ria.ru/20210513/semya-1732214372.html

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дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), общество