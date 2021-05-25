Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210525/dorogi-1733892655.html
На Ямале усилят контроль над расходованием средств в дорожной сфере
На Ямале усилят контроль над расходованием средств в дорожной сфере - РИА Новости, 25.05.2021
На Ямале усилят контроль над расходованием средств в дорожной сфере
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов поручил усилить контроль над расходованием бюджетных средств в дорожной сфере, сообщает во... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T20:21
2021-05-25T20:21
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155721/02/1557210283_0:17:867:505_1920x0_80_0_0_2457c5657ed76bc965a466b9121cca0a.png
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов поручил усилить контроль над расходованием бюджетных средств в дорожной сфере, сообщает во вторник пресс-служба главы региона.Во вторник губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в округе. В нем приняли участие члены правительства региона, руководители правоохранительных, следственных и контрольных ведомств, представители Счетной палаты, общественники. Центральным вопросом в повестке стал контроль над расходованием бюджетных средств на старте строительного сезона. Губернатор призвал глав муниципалитетов и контролирующие органы усилить взаимодействие и не допустить срыва и некачественного выполнения работ."К сожалению, всегда много вопросов к дорожной сфере. Прошу особое внимание уделять и приемке работ, и контролю над конфликтом интересов всех участников процесса. В целом у нас сейчас по всему округу начинаются масштабные работы. Прошу глав приложить все усилия, чтобы этот строительный сезон прошел с минимальными коррупционными рисками", - приводятся в сообщении слова Артюхова.Также на заседании обсудили контроль над расходованием средств на национальные проекты. В округе реализуется 10 нацпроектов, которые финансируются из федерального и окружного бюджетов. Начальник управления МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу Сергей Костенко сообщил, что за последний год повысилась выявляемость тяжких и особо тяжких преступлений коррупционной направленности, 14 лиц привлечены к уголовной ответственности. Правоохранительные органы принимают меры по возмещению ущерба бюджету на сумму более 23 миллиона рублей.На заседании губернатор также призвал активизировать работу не только по выявлению преступлений коррупционной направленности, но и возмещению ущерба бюджетам всех уровней.
https://ria.ru/20210521/yanao-1733376994.html
https://ria.ru/20210513/semya-1732214372.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155721/02/1557210283_87:0:780:520_1920x0_80_0_0_cdcebaa7527cd3ea5af1d6e15c5df6a8.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), общество

На Ямале усилят контроль над расходованием средств в дорожной сфере

20:21 25.05.2021
 
© Фото : ООО "Уренгойдорстрой"Трасса "Коротчаево – Новый Уренгой" перед реконструкцией
Трасса Коротчаево – Новый Уренгой перед реконструкцией - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© Фото : ООО "Уренгойдорстрой"
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов поручил усилить контроль над расходованием бюджетных средств в дорожной сфере, сообщает во вторник пресс-служба главы региона.
Во вторник губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в округе. В нем приняли участие члены правительства региона, руководители правоохранительных, следственных и контрольных ведомств, представители Счетной палаты, общественники. Центральным вопросом в повестке стал контроль над расходованием бюджетных средств на старте строительного сезона. Губернатор призвал глав муниципалитетов и контролирующие органы усилить взаимодействие и не допустить срыва и некачественного выполнения работ.
Класс в новой школе - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 18:17Ямало-Ненецкий автономный округ
Масштабная реновация пройдет в школах Ямала
"К сожалению, всегда много вопросов к дорожной сфере. Прошу особое внимание уделять и приемке работ, и контролю над конфликтом интересов всех участников процесса. В целом у нас сейчас по всему округу начинаются масштабные работы. Прошу глав приложить все усилия, чтобы этот строительный сезон прошел с минимальными коррупционными рисками", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
Также на заседании обсудили контроль над расходованием средств на национальные проекты. В округе реализуется 10 нацпроектов, которые финансируются из федерального и окружного бюджетов. Начальник управления МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу Сергей Костенко сообщил, что за последний год повысилась выявляемость тяжких и особо тяжких преступлений коррупционной направленности, 14 лиц привлечены к уголовной ответственности. Правоохранительные органы принимают меры по возмещению ущерба бюджету на сумму более 23 миллиона рублей.
"Достижению таких результатов по противодействию коррупции способствовало тесное взаимодействие между управлениями министерства внутренних дел с рядом департаментов автономного округа", - цитирует пресс-служба губернатора главу ямальской полиции.
На заседании губернатор также призвал активизировать работу не только по выявлению преступлений коррупционной направленности, но и возмещению ущерба бюджетам всех уровней.
Регионы России. Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 20:22Ямало-Ненецкий автономный округ
Победители конкурса "Семья Ямала" получили гранты от губернатора
 
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24Названа опасность заработка на кешбэке
02:16Канада рекомендовала своим авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией
02:11Россиянам рассказали о токсичном предмете интерьера
02:00Названы болезни, на которые указывают синяки под глазами
01:58"Умирает на глазах": Пушков предрек роковой век для США
01:38Байден заявил о планах США ввести санкции против Белоруссии из-за Ryanair
01:31Назван способ восстановить удаленную переписку в VK
01:09Эксперты оценили уровень счастья российских предпринимателей
00:55На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,6
00:52РЖД планируют сократить количество вагонов-ресторанов
00:49Байден признал, что строительство "Северного потока — 2" не остановится
00:43Российские ученые научились выявлять осложнения у больных COVID-19
00:17В небе произойдут два редких астрономических события за один день
23:51Умер Уильям Шекспир, привившийся от COVID-19
23:46ЕР приостановила членство замглавы Владимирской области
23:38Латвия закрыла воздушное пространство для белорусских авиакомпаний
23:31Главы МИД стран Запада отказались считать выборы в Сирии свободными
23:19В Дагестане после ливня размыло дорогу республиканского значения
23:01В Крыму предложили Белоруссии наладить прямое авиасообщение
22:55В Нижнем Новгороде рассказали о состоянии подростка после удара током
Лента новостейМолния