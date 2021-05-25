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Политолог оценил вероятность высылки белорусских дипломатов из Евросоюза
Политолог оценил вероятность высылки белорусских дипломатов из Евросоюза - РИА Новости, 25.05.2021
Политолог оценил вероятность высылки белорусских дипломатов из Евросоюза
Отношения Евросоюза и Белоруссии перешли в более глубокую фазу кризиса после инцидента с самолетом Ryanair, Брюссель может принять новые меры против Белоруссии, РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T09:58
2021-05-25T09:58
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
евросоюз
мид белоруссии
белоруссия
федор лукьянов
в мире
политика
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Отношения Евросоюза и Белоруссии перешли в более глубокую фазу кризиса после инцидента с самолетом Ryanair, Брюссель может принять новые меры против Белоруссии, но вряд ли последует примеру Латвии с высылкой белорусских дипломатов, считает директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.Лидеры Евросоюза по итогам саммита осудили инцидент с Ryanair и призвали "как можно скорее" ввести новые санкции против Минска. Кроме этого, они поручили принять необходимые меры для запрета полетов белорусских самолетов в воздушном пространстве ЕС и использования ими аэропортов союза.ЕС также призвал освободить основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и выразил солидарность в Латвией в связи с высылкой дипломатов из Белоруссии.“Прочие меры, думаю, вполне возможны. Но Евросоюз стоит перед дилеммой. С европейской точки зрения этот инцидент с приземлением самолета является вопиющим и соответственно должен иметь жесткий ответ именно с точки зрения безопасности авиаперевозок. Отсюда все эти меры фактически по блокаде Белоруссии с точки зрения авиасообщения. С другой стороны, понятно, что (есть) вечный аргумент: чем больше санкций Евросоюза, тем ближе подталкивают Минск к Москве. Поэтому, я думаю, как всегда крупные страны сделают все необходимые заявления, предложат не сжигать мосты”, - сказал Лукьянов РИА Новости.По мнению эксперта, если отвлечься от политических предпочтений или антипатий, действия Минска достаточно экзотичны и действительно требуют реакции."Другой вопрос, что это действия - результат целой цепочки развития политических событий и его надо рассматривать в контексте. В целом отношения между Белоруссией и Евросоюзом вступили в очень глубокий кризис и выход из него при действующем президенте (Белоруссии) мне представляется практически исключенным. Отношения были в тяжелом кризисе, просто кризис перешел на следующую более глубокую фазу", - добавил Лукьянов.По мнению эксперта, несмотря на возможность новых мер Брюсселя против Минска, вряд ли страны ЕС пойдут по пути Латвии, решившей выслать белорусских депутатов на фоне инцидента с самолетом Ryanair.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, при проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.Глава МИД Белоруссии в понедельник заявил, что Минск высылает посла Латвии и других сотрудников посольства этой страны в связи с инцидентом, связанным с государственным флагом республики в Риге, послу заявлен "решительный протест".
https://ria.ru/20210524/samolet-1733614781.html
https://ria.ru/20210524/protasevich-1733698378.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, евросоюз, мид белоруссии, белоруссия, федор лукьянов, в мире, политика

Политолог оценил вероятность высылки белорусских дипломатов из Евросоюза

09:58 25.05.2021
 
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Отношения Евросоюза и Белоруссии перешли в более глубокую фазу кризиса после инцидента с самолетом Ryanair, Брюссель может принять новые меры против Белоруссии, но вряд ли последует примеру Латвии с высылкой белорусских дипломатов, считает директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.
Лидеры Евросоюза по итогам саммита осудили инцидент с Ryanair и призвали "как можно скорее" ввести новые санкции против Минска. Кроме этого, они поручили принять необходимые меры для запрета полетов белорусских самолетов в воздушном пространстве ЕС и использования ими аэропортов союза.
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ЕС также призвал освободить основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и выразил солидарность в Латвией в связи с высылкой дипломатов из Белоруссии.
“Прочие меры, думаю, вполне возможны. Но Евросоюз стоит перед дилеммой. С европейской точки зрения этот инцидент с приземлением самолета является вопиющим и соответственно должен иметь жесткий ответ именно с точки зрения безопасности авиаперевозок. Отсюда все эти меры фактически по блокаде Белоруссии с точки зрения авиасообщения. С другой стороны, понятно, что (есть) вечный аргумент: чем больше санкций Евросоюза, тем ближе подталкивают Минск к Москве. Поэтому, я думаю, как всегда крупные страны сделают все необходимые заявления, предложат не сжигать мосты”, - сказал Лукьянов РИА Новости.
По мнению эксперта, если отвлечься от политических предпочтений или антипатий, действия Минска достаточно экзотичны и действительно требуют реакции.
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"Другой вопрос, что это действия - результат целой цепочки развития политических событий и его надо рассматривать в контексте. В целом отношения между Белоруссией и Евросоюзом вступили в очень глубокий кризис и выход из него при действующем президенте (Белоруссии) мне представляется практически исключенным. Отношения были в тяжелом кризисе, просто кризис перешел на следующую более глубокую фазу", - добавил Лукьянов.
По мнению эксперта, несмотря на возможность новых мер Брюсселя против Минска, вряд ли страны ЕС пойдут по пути Латвии, решившей выслать белорусских депутатов на фоне инцидента с самолетом Ryanair.
"Что касается высылки дипломатов, я не думаю. Это какая-то экзотическая форма. Вряд ли. Во всяком случае то, что произошло между Белоруссией и Латвией - фактически закрытие посольств, это, конечно, достаточно беспрецедентно. Едва ли за этим (шагом) последуют другие (страны)", - пояснил Лукьянов.
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, при проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
Глава МИД Белоруссии в понедельник заявил, что Минск высылает посла Латвии и других сотрудников посольства этой страны в связи с инцидентом, связанным с государственным флагом республики в Риге, послу заявлен "решительный протест".
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