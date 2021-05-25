https://ria.ru/20210525/deti-1733878440.html
Пропавшие дети: как предотвратить трагедию
Пропавшие дети: как предотвратить трагедию - РИА Новости, 25.05.2021
Пропавшие дети: как предотвратить трагедию
Ежегодно в России пропадают около 40 тысяч детей. 80 процентов из них находят живыми. Оставшиеся 20 процентов – это погибшие и пропавшие без вести.
2021-05-25T18:42
2021-05-25T18:42
2021-05-25T18:42
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Опасность может подстерегать ребенка на каждом шагу: в лесу, во дворе, в торговом центре или на многолюдной улице. Поэтому важно знать, как предотвратить трагедию и что делать, если ваш ребенок все-таки потерялся.
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Пропавшие дети: как предотвратить трагедию
Ежегодно в России пропадают около 40 тысяч детей. 80 процентов из них находят живыми. Оставшиеся 20 процентов – это погибшие и пропавшие без вести. Опасность может подстерегать ребенка на каждом шагу: в лесу, во дворе, в торговом центре или на многолюдной улице. Поэтому важно знать, как предотвратить трагедию и что делать, если ваш ребенок все-таки потерялся.
2021-05-25T18:42
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PT2M07S
РИА Новости
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видео, видео
Пропавшие дети: как предотвратить трагедию
Ежегодно в России пропадают около 40 тысяч детей. 80 процентов из них находят живыми. Оставшиеся 20 процентов – это погибшие и пропавшие без вести.
2021-05-25T18:42
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PT2M07S
Пропавшие дети: как предотвратить трагедию
Ежегодно в России пропадают около 40 тысяч детей. 80 процентов из них находят живыми. Оставшиеся 20 процентов – это погибшие и пропавшие без вести.