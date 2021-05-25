https://ria.ru/20210525/deti-1733878440.html

Пропавшие дети: как предотвратить трагедию

Пропавшие дети: как предотвратить трагедию - РИА Новости, 25.05.2021

Пропавшие дети: как предотвратить трагедию

Ежегодно в России пропадают около 40 тысяч детей. 80 процентов из них находят живыми. Оставшиеся 20 процентов – это погибшие и пропавшие без вести.

2021-05-25T18:42

2021-05-25T18:42

2021-05-25T18:42

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Опасность может подстерегать ребенка на каждом шагу: в лесу, во дворе, в торговом центре или на многолюдной улице. Поэтому важно знать, как предотвратить трагедию и что делать, если ваш ребенок все-таки потерялся.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Пропавшие дети: как предотвратить трагедию Ежегодно в России пропадают около 40 тысяч детей. 80 процентов из них находят живыми. Оставшиеся 20 процентов – это погибшие и пропавшие без вести. Опасность может подстерегать ребенка на каждом шагу: в лесу, во дворе, в торговом центре или на многолюдной улице. Поэтому важно знать, как предотвратить трагедию и что делать, если ваш ребенок все-таки потерялся. 2021-05-25T18:42 true PT2M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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