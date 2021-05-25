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В Новосибирске завели дело об угрозах журналисту после скандала в редакции
В Новосибирске завели дело об угрозах журналисту после скандала в редакции - РИА Новости, 25.05.2021
В Новосибирске завели дело об угрозах журналисту после скандала в редакции
В Новосибирске возбудили уголовное дело после инцидента с угрозами журналисту в редакции интернет-портала НГС, сообщает во вторник СУСК по региону. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T15:37
2021-05-25T15:37
2021-05-25T15:37
россия
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 25 мая – РИА Новости. В Новосибирске возбудили уголовное дело после инцидента с угрозами журналисту в редакции интернет-портала НГС, сообщает во вторник СУСК по региону.По данным НГС, 19 мая в редакцию пришли трое мужчин и устроили разборки с оскорблениями и угрозами в отношении журналиста Ильи Калинина – автора статьи о долгах известной в Новосибирске бизнес-леди.Его коллеги сняли произошедшее на видео. Мужчины матерились, оскорбляли присутствующих, угрожали, требовали удалить статью, а также хватали и толкали журналиста, рассказали в редакции портала."По данному факту следственными органами СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста)", - говорится в сообщении.По данным СК, днем 19 мая 37-летний мужчина со своими знакомыми пришел в офис редакции информационного портала, где у него "произошел конфликт" с журналистом."В ходе ссоры 37-летний мужчина требовал удалить публикацию, толкал журналиста, выражался грубой нецензурной бранью в адрес последнего, тем самым воспрепятствовал законной профессиональной деятельности журналиста", - установило следствие.Сейчас Следственный комитет вместе с полицией "проводит следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего". О задержании подозреваемых пока не сообщалось.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, происшествия
НОВОСИБИРСК, 25 мая – РИА Новости.
В Новосибирске
возбудили уголовное дело после инцидента с угрозами журналисту в редакции интернет-портала НГС, сообщает во вторник СУСК по региону.
По данным НГС, 19 мая в редакцию пришли трое мужчин и устроили разборки с оскорблениями и угрозами в отношении журналиста Ильи Калинина – автора статьи о долгах известной в Новосибирске бизнес-леди.
Его коллеги сняли произошедшее на видео. Мужчины матерились, оскорбляли присутствующих, угрожали, требовали удалить статью, а также хватали и толкали журналиста, рассказали в редакции портала.
"По данному факту следственными органами СК РФ
по Новосибирской области
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста)", - говорится в сообщении.
По данным СК, днем 19 мая 37-летний мужчина со своими знакомыми пришел в офис редакции информационного портала, где у него "произошел конфликт" с журналистом.
"В ходе ссоры 37-летний мужчина требовал удалить публикацию, толкал журналиста, выражался грубой нецензурной бранью в адрес последнего, тем самым воспрепятствовал законной профессиональной деятельности журналиста", - установило следствие.
Сейчас Следственный комитет вместе с полицией "проводит следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего". О задержании подозреваемых пока не сообщалось.