https://ria.ru/20210525/delo-1733836865.html

В Новосибирске завели дело об угрозах журналисту после скандала в редакции

В Новосибирске завели дело об угрозах журналисту после скандала в редакции - РИА Новости, 25.05.2021

В Новосибирске завели дело об угрозах журналисту после скандала в редакции

В Новосибирске возбудили уголовное дело после инцидента с угрозами журналисту в редакции интернет-портала НГС, сообщает во вторник СУСК по региону. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T15:37

2021-05-25T15:37

2021-05-25T15:37

россия

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 25 мая – РИА Новости. В Новосибирске возбудили уголовное дело после инцидента с угрозами журналисту в редакции интернет-портала НГС, сообщает во вторник СУСК по региону.По данным НГС, 19 мая в редакцию пришли трое мужчин и устроили разборки с оскорблениями и угрозами в отношении журналиста Ильи Калинина – автора статьи о долгах известной в Новосибирске бизнес-леди.Его коллеги сняли произошедшее на видео. Мужчины матерились, оскорбляли присутствующих, угрожали, требовали удалить статью, а также хватали и толкали журналиста, рассказали в редакции портала."По данному факту следственными органами СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста)", - говорится в сообщении.По данным СК, днем 19 мая 37-летний мужчина со своими знакомыми пришел в офис редакции информационного портала, где у него "произошел конфликт" с журналистом."В ходе ссоры 37-летний мужчина требовал удалить публикацию, толкал журналиста, выражался грубой нецензурной бранью в адрес последнего, тем самым воспрепятствовал законной профессиональной деятельности журналиста", - установило следствие.Сейчас Следственный комитет вместе с полицией "проводит следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего". О задержании подозреваемых пока не сообщалось.

https://ria.ru/20210525/napadenie-1733761387.html

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россия

новосибирск

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россия, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, происшествия