Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Челябинская область
Челябинская область
https://ria.ru/20210525/chelyabinsk-1733831548.html
В Челябинске построят аквапарк и спортивный комплекс
В Челябинске построят аквапарк и спортивный комплекс - РИА Новости, 25.05.2021
В Челябинске построят аквапарк и спортивный комплекс
Аквапарк, дворец бракосочетаний и концертный зал, а также спортивный комплекс с объектами олимпийского уровня появятся в Челябинске в ближайшие годы, сообщил во РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T14:59
2021-05-25T14:59
челябинская область
россия
сергей зырянов
наталья котова
михаил комиссар
челябинск
миасс
челябинская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732168169_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_26d79d16b1c3158ed463020b646ba52d.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 25 мая – РИА Новости. Аквапарк, дворец бракосочетаний и концертный зал, а также спортивный комплекс с объектами олимпийского уровня появятся в Челябинске в ближайшие годы, сообщил во вторник губернатор региона Алексей Текслер.По словам главы региона, области предстоит реализовать целый ряд крупных проектов, которые сделают город современным, привлекательным и комфортным."Аквапарк. Я много раз слышал пожелания людей. Объект очень востребован. Я рассчитываю, что инвестор, который взял на себя обязательства перед жителями, их выполнит. На реке Миасс, на месте, где планировался конгресс-холл, появится знаковый комплекс с концертным залом, дворцом бракосочетаний, новым выставочным пространством и современным детским парком. И сегодня я хочу объявить о том, что на северо-западе, на Университетской набережной, появится новый спортивный город, состоящий из спортивных объектов олимпийского уровня", - сказал губернатор в отчете за 2020 год перед депутатами заксобрания Челябинской области на заседании парламента региона.Он уточнил, что это будет универсальный спортивный комплекс с ареной для игровых видов спорта на 5 тысяч зрителей, включающий в себя еще девять различных залов для командных видов спорта, единоборств, фитнеса.По словам Текслера, следующий объект – Центр экстремальных видов спорта, с возможностью проведения соревнований любого уровня, а также аквазона с искусственной волной, пляжным волейболом, бассейном и другими направлениями, шесть крытых теннисных кортов с возможностью проведения международных соревнований. Он отметил, что спортивный мини-город будет объединен единым благоустройством и связан с городским бором новым пешеходным мостом.По данным губернатора, проектирование объектов уже идет, они будут созданы на частные инвестиции.По мнению главы региона, вместе с улучшением экологической обстановки, запуском проектов комплексного развития территорий и жилищного строительства, модернизацией общественного транспорта это станет мощным импульсом для развития полуторамиллионной Челябинской агломерации, создаст новую экономику города, сформирует ее потенциал для долгосрочного роста и развития на десятилетия вперед.Глава Челябинска Наталья Котова считает важным, что губернатор уделил большое внимание вопросам социальной политики - строятся школы, детские сады, власти стараются ликвидировать очереди в дошкольные учреждения. "Настоящим прорывом для нашего города считаю озвученные инвестпроекты. Челябинцы давно ждут новую спортивную локацию в северо-западной части города, и обозначенный Алексеем Текслером масштаб, конечно, впечатляет. Благодаря новому спортивному мини-городу олимпийского уровня и дети, и взрослые получат возможность всестороннего спортивного развития", - цитирует пресс-служба горадминистрации слова Котовой.Кроме того, по ее словам, соответствуют запросу жителей и строительство дворца бракосочетаний и концертного зала на месте недостроенного конгресс-холла, новый мост через реку Миасс, велопешеходный маршрут по улицам города.Член ОП региона, директор Челябинского регионального ресурсного центра для социально ориентированных некоммерческих организаций Михаил Комиссаров назвал обращение губернатора емким. "Руководителем региона предпринимается целый ряд мер, направленный на то, чтобы регион развивался в самых непростых условиях, в условиях санкций, кризиса, пандемии коронавирусной инфекции. Алексей Леонидович много говорил о городе Челябинске, об озеленении, и рад отметить, что сегодня мы действительно видим результат этой работы. В докладе было уделено внимание уборке и чистоте города, модернизации парков, тому, что удалось договориться с крупнейшими налогоплательщиками области о строительстве спортивного парка. Губернатор говорил также о строительстве большого количества школ, детских садов и университетского кампуса… Очень важно, что губернатор отметил необходимость поддержки некоммерческих организаций и то, что объем этой поддержки будет сохраняться", - цитирует пресс-служба палаты слова Комиссарова.В свою очередь член ОП региона Сергей Зырянов отметил, что Текслер в выступлении выделил развитие соцсферы, вопросы обеспечения здоровья граждан, материальной поддержки малозащищенных групп населения. "Губернатор рассказал о проделанной работе и о тех задачах, которые будут решаться в ближайшие годы… Думаю, гражданам было приятно услышать о строительстве аквапарка и большого спортивного комплекса в Челябинске. Мне кажется, это даст возможность отдыхать людям не только на придомовой территории, но и заниматься интересным спортом, что особенно актуально для подростков и молодых людей", - цитирует пресс-служба палаты слова Зырянова.
https://ria.ru/20210525/shkoly-1733810748.html
https://ria.ru/20210521/metrotramvay-1733284806.html
https://ria.ru/20210514/restavratsiya-1732340199.html
https://ria.ru/20210415/zakon-1728400978.html
https://ria.ru/20210331/bolnitsa-1603651044.html
россия
челябинск
миасс
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732168169_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_1cc459c01c166fed87b2c2cd7683814b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей зырянов, наталья котова, михаил комиссар, челябинск, миасс, челябинская область, общество

В Челябинске построят аквапарк и спортивный комплекс

14:59 25.05.2021
 
© РИА Новости / Андрей Попов / Перейти в фотобанкГорода России. Челябинск
Города России. Челябинск - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Андрей Попов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 25 мая – РИА Новости. Аквапарк, дворец бракосочетаний и концертный зал, а также спортивный комплекс с объектами олимпийского уровня появятся в Челябинске в ближайшие годы, сообщил во вторник губернатор региона Алексей Текслер.
По словам главы региона, области предстоит реализовать целый ряд крупных проектов, которые сделают город современным, привлекательным и комфортным.
Колесо обозрения 360 в Челябинске - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
Вчера, 13:29Челябинская область
В Челябинской области за три года построят 22 школы
"Аквапарк. Я много раз слышал пожелания людей. Объект очень востребован. Я рассчитываю, что инвестор, который взял на себя обязательства перед жителями, их выполнит. На реке Миасс, на месте, где планировался конгресс-холл, появится знаковый комплекс с концертным залом, дворцом бракосочетаний, новым выставочным пространством и современным детским парком. И сегодня я хочу объявить о том, что на северо-западе, на Университетской набережной, появится новый спортивный город, состоящий из спортивных объектов олимпийского уровня", - сказал губернатор в отчете за 2020 год перед депутатами заксобрания Челябинской области на заседании парламента региона.
Он уточнил, что это будет универсальный спортивный комплекс с ареной для игровых видов спорта на 5 тысяч зрителей, включающий в себя еще девять различных залов для командных видов спорта, единоборств, фитнеса.
Метротрамвай может появиться в Челябинске в 2024 году
21 мая, 13:20Челябинская область
Метротрамвай может появиться в Челябинске в 2024 году
По словам Текслера, следующий объект – Центр экстремальных видов спорта, с возможностью проведения соревнований любого уровня, а также аквазона с искусственной волной, пляжным волейболом, бассейном и другими направлениями, шесть крытых теннисных кортов с возможностью проведения международных соревнований. Он отметил, что спортивный мини-город будет объединен единым благоустройством и связан с городским бором новым пешеходным мостом.
По данным губернатора, проектирование объектов уже идет, они будут созданы на частные инвестиции.
По мнению главы региона, вместе с улучшением экологической обстановки, запуском проектов комплексного развития территорий и жилищного строительства, модернизацией общественного транспорта это станет мощным импульсом для развития полуторамиллионной Челябинской агломерации, создаст новую экономику города, сформирует ее потенциал для долгосрочного роста и развития на десятилетия вперед.
Стоп-кадр видео с крыши храма Александра Невского в Челябинске
14 мая, 16:33Челябинская область
Реставрация храма Александра Невского в Челябинске завершится в 2023 году
Глава Челябинска Наталья Котова считает важным, что губернатор уделил большое внимание вопросам социальной политики - строятся школы, детские сады, власти стараются ликвидировать очереди в дошкольные учреждения. "Настоящим прорывом для нашего города считаю озвученные инвестпроекты. Челябинцы давно ждут новую спортивную локацию в северо-западной части города, и обозначенный Алексеем Текслером масштаб, конечно, впечатляет. Благодаря новому спортивному мини-городу олимпийского уровня и дети, и взрослые получат возможность всестороннего спортивного развития", - цитирует пресс-служба горадминистрации слова Котовой.
Кроме того, по ее словам, соответствуют запросу жителей и строительство дворца бракосочетаний и концертного зала на месте недостроенного конгресс-холла, новый мост через реку Миасс, велопешеходный маршрут по улицам города.
Панорама Челябинска - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 13:50Челябинская область
Челябинские депутаты приняли закон о комплексном развитии территорий
Член ОП региона, директор Челябинского регионального ресурсного центра для социально ориентированных некоммерческих организаций Михаил Комиссаров назвал обращение губернатора емким. "Руководителем региона предпринимается целый ряд мер, направленный на то, чтобы регион развивался в самых непростых условиях, в условиях санкций, кризиса, пандемии коронавирусной инфекции. Алексей Леонидович много говорил о городе Челябинске, об озеленении, и рад отметить, что сегодня мы действительно видим результат этой работы. В докладе было уделено внимание уборке и чистоте города, модернизации парков, тому, что удалось договориться с крупнейшими налогоплательщиками области о строительстве спортивного парка. Губернатор говорил также о строительстве большого количества школ, детских садов и университетского кампуса… Очень важно, что губернатор отметил необходимость поддержки некоммерческих организаций и то, что объем этой поддержки будет сохраняться", - цитирует пресс-служба палаты слова Комиссарова.
В свою очередь член ОП региона Сергей Зырянов отметил, что Текслер в выступлении выделил развитие соцсферы, вопросы обеспечения здоровья граждан, материальной поддержки малозащищенных групп населения. "Губернатор рассказал о проделанной работе и о тех задачах, которые будут решаться в ближайшие годы… Думаю, гражданам было приятно услышать о строительстве аквапарка и большого спортивного комплекса в Челябинске. Мне кажется, это даст возможность отдыхать людям не только на придомовой территории, но и заниматься интересным спортом, что особенно актуально для подростков и молодых людей", - цитирует пресс-служба палаты слова Зырянова.
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 16:02Челябинская область
Совфед окажет поддержку Челябинской области в строительстве двух больниц
 
Челябинская областьРоссияСергей ЗыряновНаталья КотоваМихаил КомиссарЧелябинскМиассЧелябинская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24Названа опасность заработка на кешбэке
02:16Канада рекомендовала своим авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией
02:11Россиянам рассказали о токсичном предмете интерьера
02:00Названы болезни, на которые указывают синяки под глазами
01:58"Умирает на глазах": Пушков предрек роковой век для США
01:38Байден заявил о планах США ввести санкции против Белоруссии из-за Ryanair
01:31Назван способ восстановить удаленную переписку в VK
01:09Эксперты оценили уровень счастья российских предпринимателей
00:55На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,6
00:52РЖД планируют сократить количество вагонов-ресторанов
00:49Байден признал, что строительство "Северного потока — 2" не остановится
00:43Российские ученые научились выявлять осложнения у больных COVID-19
00:17В небе произойдут два редких астрономических события за один день
23:51Умер Уильям Шекспир, привившийся от COVID-19
23:46ЕР приостановила членство замглавы Владимирской области
23:38Латвия закрыла воздушное пространство для белорусских авиакомпаний
23:31Главы МИД стран Запада отказались считать выборы в Сирии свободными
23:19В Дагестане после ливня размыло дорогу республиканского значения
23:01В Крыму предложили Белоруссии наладить прямое авиасообщение
22:55В Нижнем Новгороде рассказали о состоянии подростка после удара током
Лента новостейМолния