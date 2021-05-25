https://ria.ru/20210525/chelyabinsk-1733831548.html

В Челябинске построят аквапарк и спортивный комплекс

В Челябинске построят аквапарк и спортивный комплекс - РИА Новости, 25.05.2021

В Челябинске построят аквапарк и спортивный комплекс

Аквапарк, дворец бракосочетаний и концертный зал, а также спортивный комплекс с объектами олимпийского уровня появятся в Челябинске в ближайшие годы, сообщил во РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T14:59

2021-05-25T14:59

2021-05-25T14:59

челябинская область

россия

сергей зырянов

наталья котова

михаил комиссар

челябинск

миасс

челябинская область

общество

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 мая – РИА Новости. Аквапарк, дворец бракосочетаний и концертный зал, а также спортивный комплекс с объектами олимпийского уровня появятся в Челябинске в ближайшие годы, сообщил во вторник губернатор региона Алексей Текслер.По словам главы региона, области предстоит реализовать целый ряд крупных проектов, которые сделают город современным, привлекательным и комфортным."Аквапарк. Я много раз слышал пожелания людей. Объект очень востребован. Я рассчитываю, что инвестор, который взял на себя обязательства перед жителями, их выполнит. На реке Миасс, на месте, где планировался конгресс-холл, появится знаковый комплекс с концертным залом, дворцом бракосочетаний, новым выставочным пространством и современным детским парком. И сегодня я хочу объявить о том, что на северо-западе, на Университетской набережной, появится новый спортивный город, состоящий из спортивных объектов олимпийского уровня", - сказал губернатор в отчете за 2020 год перед депутатами заксобрания Челябинской области на заседании парламента региона.Он уточнил, что это будет универсальный спортивный комплекс с ареной для игровых видов спорта на 5 тысяч зрителей, включающий в себя еще девять различных залов для командных видов спорта, единоборств, фитнеса.По словам Текслера, следующий объект – Центр экстремальных видов спорта, с возможностью проведения соревнований любого уровня, а также аквазона с искусственной волной, пляжным волейболом, бассейном и другими направлениями, шесть крытых теннисных кортов с возможностью проведения международных соревнований. Он отметил, что спортивный мини-город будет объединен единым благоустройством и связан с городским бором новым пешеходным мостом.По данным губернатора, проектирование объектов уже идет, они будут созданы на частные инвестиции.По мнению главы региона, вместе с улучшением экологической обстановки, запуском проектов комплексного развития территорий и жилищного строительства, модернизацией общественного транспорта это станет мощным импульсом для развития полуторамиллионной Челябинской агломерации, создаст новую экономику города, сформирует ее потенциал для долгосрочного роста и развития на десятилетия вперед.Глава Челябинска Наталья Котова считает важным, что губернатор уделил большое внимание вопросам социальной политики - строятся школы, детские сады, власти стараются ликвидировать очереди в дошкольные учреждения. "Настоящим прорывом для нашего города считаю озвученные инвестпроекты. Челябинцы давно ждут новую спортивную локацию в северо-западной части города, и обозначенный Алексеем Текслером масштаб, конечно, впечатляет. Благодаря новому спортивному мини-городу олимпийского уровня и дети, и взрослые получат возможность всестороннего спортивного развития", - цитирует пресс-служба горадминистрации слова Котовой.Кроме того, по ее словам, соответствуют запросу жителей и строительство дворца бракосочетаний и концертного зала на месте недостроенного конгресс-холла, новый мост через реку Миасс, велопешеходный маршрут по улицам города.Член ОП региона, директор Челябинского регионального ресурсного центра для социально ориентированных некоммерческих организаций Михаил Комиссаров назвал обращение губернатора емким. "Руководителем региона предпринимается целый ряд мер, направленный на то, чтобы регион развивался в самых непростых условиях, в условиях санкций, кризиса, пандемии коронавирусной инфекции. Алексей Леонидович много говорил о городе Челябинске, об озеленении, и рад отметить, что сегодня мы действительно видим результат этой работы. В докладе было уделено внимание уборке и чистоте города, модернизации парков, тому, что удалось договориться с крупнейшими налогоплательщиками области о строительстве спортивного парка. Губернатор говорил также о строительстве большого количества школ, детских садов и университетского кампуса… Очень важно, что губернатор отметил необходимость поддержки некоммерческих организаций и то, что объем этой поддержки будет сохраняться", - цитирует пресс-служба палаты слова Комиссарова.В свою очередь член ОП региона Сергей Зырянов отметил, что Текслер в выступлении выделил развитие соцсферы, вопросы обеспечения здоровья граждан, материальной поддержки малозащищенных групп населения. "Губернатор рассказал о проделанной работе и о тех задачах, которые будут решаться в ближайшие годы… Думаю, гражданам было приятно услышать о строительстве аквапарка и большого спортивного комплекса в Челябинске. Мне кажется, это даст возможность отдыхать людям не только на придомовой территории, но и заниматься интересным спортом, что особенно актуально для подростков и молодых людей", - цитирует пресс-служба палаты слова Зырянова.

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https://ria.ru/20210331/bolnitsa-1603651044.html

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россия, сергей зырянов, наталья котова, михаил комиссар, челябинск, миасс, челябинская область, общество