Глава Минздрава Чехии ушел в отставку из-за "медийного линчевания"
19:04 25.05.2021 (обновлено: 23:27 25.05.2021)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге
ПРАГА, 25 мая — РИА Новости. Министр здравоохранения Чехии Петр Аренбергер объявил об уходе с поста, вызванном, по его словам, "медийным линчеванием".
Это уже четвертая отставка в ведомстве с начала пандемии коронавируса.
Чиновник уточнил, что сообщил о своем решении главе правительства Андрею Бабишу, который находился в Брюсселе на саммите Евросовета.
Министр выразил надежду, что смена главы Минздрава не повлияет на дальнейшую борьбу с пандемией и принятие стратегических решений в ведомстве.
Аренбергер — один из ведущих специалистов по дерматовенерологии в Чехии, до апреля 2021 года он руководил факультетской больницей в Праге, затем стал министром. После этого мужчина попал в поле зрения журналистов, которые выяснили, что в ранее поданных декларациях он не указал более 60 домов, квартир, земельных и лесных участков, расположенных неподалеку от Праги, а также забыл упомянуть об участии в деятельности нескольких фирм.
Череда перестановок началась в чешском Минздраве осенью 2020 года, когда Бабиш отправил в отставку Адама Войтеха, возглавлявшего ведомство во время первой волны пандемии. Сменивший его Роман Примула проработал лишь два месяца и был уволен после того, как СМИ опубликовали фотографии, где он без маски выходит из ресторана, которые к тому же в то время были закрыты. Следующий министр, Ян Блатны, возглавлял Минздрав почти полгода, после чего премьер без объяснения причин заменил его Аренбергером.
Теперь министром здравоохранения, как сообщил Бабиш, вновь станет Войтех.
"Господин Аренбергер сегодня утром сообщил мне о своем намерении уйти в отставку, потому что его семья находится под огромным давлением (со стороны СМИ. — Прим. ред.). Господин Аренбергер недооценил то обстоятельство, что сообщенные им сведения о его имуществе и некоторые другие данные должны быть очень точными", — заявил премьер.
Йиржи Овчачек, пресс-секретарь президента республики Милоша Земана, отметил, что позицию главы государства по поводу замены главы Минздрава огласят после того, как он обсудит ситуацию с Бабишем.