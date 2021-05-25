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Глава Минздрава Чехии ушел в отставку из-за "медийного линчевания"
Глава Минздрава Чехии ушел в отставку из-за "медийного линчевания" - РИА Новости, 25.05.2021
Глава Минздрава Чехии ушел в отставку из-за "медийного линчевания"
Министр здравоохранения Чехии Петр Аренбергер объявил об уходе с поста, вызванном, по его словам, "медийным линчеванием". РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T19:04
2021-05-25T23:27
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чехия
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ПРАГА, 25 мая — РИА Новости. Министр здравоохранения Чехии Петр Аренбергер объявил об уходе с поста, вызванном, по его словам, "медийным линчеванием".Это уже четвертая отставка в ведомстве с начала пандемии коронавируса.Чиновник уточнил, что сообщил о своем решении главе правительства Андрею Бабишу, который находился в Брюсселе на саммите Евросовета.Министр выразил надежду, что смена главы Минздрава не повлияет на дальнейшую борьбу с пандемией и принятие стратегических решений в ведомстве.Аренбергер — один из ведущих специалистов по дерматовенерологии в Чехии, до апреля 2021 года он руководил факультетской больницей в Праге, затем стал министром. После этого мужчина попал в поле зрения журналистов, которые выяснили, что в ранее поданных декларациях он не указал более 60 домов, квартир, земельных и лесных участков, расположенных неподалеку от Праги, а также забыл упомянуть об участии в деятельности нескольких фирм.Череда перестановок началась в чешском Минздраве осенью 2020 года, когда Бабиш отправил в отставку Адама Войтеха, возглавлявшего ведомство во время первой волны пандемии. Сменивший его Роман Примула проработал лишь два месяца и был уволен после того, как СМИ опубликовали фотографии, где он без маски выходит из ресторана, которые к тому же в то время были закрыты. Следующий министр, Ян Блатны, возглавлял Минздрав почти полгода, после чего премьер без объяснения причин заменил его Аренбергером.Теперь министром здравоохранения, как сообщил Бабиш, вновь станет Войтех.Йиржи Овчачек, пресс-секретарь президента республики Милоша Земана, отметил, что позицию главы государства по поводу замены главы Минздрава огласят после того, как он обсудит ситуацию с Бабишем.
https://ria.ru/20210411/vaktsinatsiya-1727801545.html
https://ria.ru/20210502/chekhiya-1730940118.html
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роман примула, йиржи овчачек, милош земан, чехия, в мире

Глава Минздрава Чехии ушел в отставку из-за "медийного линчевания"

19:04 25.05.2021 (обновлено: 23:27 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге
Вид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПРАГА, 25 мая — РИА Новости. Министр здравоохранения Чехии Петр Аренбергер объявил об уходе с поста, вызванном, по его словам, "медийным линчеванием".
Это уже четвертая отставка в ведомстве с начала пандемии коронавируса.
Чиновник уточнил, что сообщил о своем решении главе правительства Андрею Бабишу, который находился в Брюсселе на саммите Евросовета.
Министр выразил надежду, что смена главы Минздрава не повлияет на дальнейшую борьбу с пандемией и принятие стратегических решений в ведомстве.
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Аренбергер — один из ведущих специалистов по дерматовенерологии в Чехии, до апреля 2021 года он руководил факультетской больницей в Праге, затем стал министром. После этого мужчина попал в поле зрения журналистов, которые выяснили, что в ранее поданных декларациях он не указал более 60 домов, квартир, земельных и лесных участков, расположенных неподалеку от Праги, а также забыл упомянуть об участии в деятельности нескольких фирм.
Череда перестановок началась в чешском Минздраве осенью 2020 года, когда Бабиш отправил в отставку Адама Войтеха, возглавлявшего ведомство во время первой волны пандемии. Сменивший его Роман Примула проработал лишь два месяца и был уволен после того, как СМИ опубликовали фотографии, где он без маски выходит из ресторана, которые к тому же в то время были закрыты. Следующий министр, Ян Блатны, возглавлял Минздрав почти полгода, после чего премьер без объяснения причин заменил его Аренбергером.
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Теперь министром здравоохранения, как сообщил Бабиш, вновь станет Войтех.

"Господин Аренбергер сегодня утром сообщил мне о своем намерении уйти в отставку, потому что его семья находится под огромным давлением (со стороны СМИ. — Прим. ред.). Господин Аренбергер недооценил то обстоятельство, что сообщенные им сведения о его имуществе и некоторые другие данные должны быть очень точными", — заявил премьер.

Йиржи Овчачек, пресс-секретарь президента республики Милоша Земана, отметил, что позицию главы государства по поводу замены главы Минздрава огласят после того, как он обсудит ситуацию с Бабишем.
 
Роман ПримулаЙиржи ОвчачекМилош ЗеманЧехияВ мире
 
 
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