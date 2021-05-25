https://ria.ru/20210525/byudzhet-1733841951.html
Госдума в I чтении перенесла на 15 сентября срок внесения проекта бюджета
Госдума в I чтении перенесла на 15 сентября срок внесения проекта бюджета - РИА Новости, 25.05.2021
Госдума в I чтении перенесла на 15 сентября срок внесения проекта бюджета
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о более раннем сроке внесения проекта федерального бюджета. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T15:57
2021-05-25T15:57
2021-05-25T16:03
россия
госдума рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155231/32/1552313248_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_cf1c905a01ace60ea8f0febde9dc2dd0.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о более раннем сроке внесения проекта федерального бюджета.Документ переносит крайний срок внесения проекта бюджета РФ в Госдуму с 1 октября на 15 сентября.Это создаст большую предсказуемость для регионов, ускорит процессы заключения соглашений с федеральными ведомствами и государственных контрактов, и позволит решить главную задачу – чтобы бюджетные средства начинали работать уже с 1 января, пояснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин.Одновременно срок рассмотрения депутатами изменений в бюджет увеличивается с 25 до 30 дней. Законопроект об исполнении федерального бюджета за отчетный год должен будет вноситься в Госдуму до 15 июня и рассматриваться в течение 45 дней со дня внесения.При этом срок подготовки и представления Счетной палатой РФ в Госдуму и правительство заключения на годовой отчет об исполнении федерального бюджета сокращается до 15 дней.
https://ria.ru/20210512/mishustin-1731961567.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155231/32/1552313248_263:0:2143:1410_1920x0_80_0_0_a39925e66de369acc1e6639dd353f688.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, экономика