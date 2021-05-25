https://ria.ru/20210525/byudzhet-1733841951.html

Госдума в I чтении перенесла на 15 сентября срок внесения проекта бюджета

Госдума в I чтении перенесла на 15 сентября срок внесения проекта бюджета - РИА Новости, 25.05.2021

Госдума в I чтении перенесла на 15 сентября срок внесения проекта бюджета

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о более раннем сроке внесения проекта федерального бюджета. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T15:57

2021-05-25T15:57

2021-05-25T16:03

россия

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о более раннем сроке внесения проекта федерального бюджета.Документ переносит крайний срок внесения проекта бюджета РФ в Госдуму с 1 октября на 15 сентября.Это создаст большую предсказуемость для регионов, ускорит процессы заключения соглашений с федеральными ведомствами и государственных контрактов, и позволит решить главную задачу – чтобы бюджетные средства начинали работать уже с 1 января, пояснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин.Одновременно срок рассмотрения депутатами изменений в бюджет увеличивается с 25 до 30 дней. Законопроект об исполнении федерального бюджета за отчетный год должен будет вноситься в Госдуму до 15 июня и рассматриваться в течение 45 дней со дня внесения.При этом срок подготовки и представления Счетной палатой РФ в Госдуму и правительство заключения на годовой отчет об исполнении федерального бюджета сокращается до 15 дней.

https://ria.ru/20210512/mishustin-1731961567.html

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