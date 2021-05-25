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Госдума в I чтении перенесла на 15 сентября срок внесения проекта бюджета
Госдума в I чтении перенесла на 15 сентября срок внесения проекта бюджета - РИА Новости, 25.05.2021
Госдума в I чтении перенесла на 15 сентября срок внесения проекта бюджета
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о более раннем сроке внесения проекта федерального бюджета. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T15:57
2021-05-25T16:03
россия
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о более раннем сроке внесения проекта федерального бюджета.Документ переносит крайний срок внесения проекта бюджета РФ в Госдуму с 1 октября на 15 сентября.Это создаст большую предсказуемость для регионов, ускорит процессы заключения соглашений с федеральными ведомствами и государственных контрактов, и позволит решить главную задачу – чтобы бюджетные средства начинали работать уже с 1 января, пояснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин.Одновременно срок рассмотрения депутатами изменений в бюджет увеличивается с 25 до 30 дней. Законопроект об исполнении федерального бюджета за отчетный год должен будет вноситься в Госдуму до 15 июня и рассматриваться в течение 45 дней со дня внесения.При этом срок подготовки и представления Счетной палатой РФ в Госдуму и правительство заключения на годовой отчет об исполнении федерального бюджета сокращается до 15 дней.
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россия, госдума рф, экономика

Госдума в I чтении перенесла на 15 сентября срок внесения проекта бюджета

15:57 25.05.2021 (обновлено: 16:03 25.05.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ / Автомобиль у здания Госдумы РФ
Автомобиль у здания Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ /
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о более раннем сроке внесения проекта федерального бюджета.
Документ переносит крайний срок внесения проекта бюджета РФ в Госдуму с 1 октября на 15 сентября.
Это создаст большую предсказуемость для регионов, ускорит процессы заключения соглашений с федеральными ведомствами и государственных контрактов, и позволит решить главную задачу – чтобы бюджетные средства начинали работать уже с 1 января, пояснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин.
Одновременно срок рассмотрения депутатами изменений в бюджет увеличивается с 25 до 30 дней. Законопроект об исполнении федерального бюджета за отчетный год должен будет вноситься в Госдуму до 15 июня и рассматриваться в течение 45 дней со дня внесения.
При этом срок подготовки и представления Счетной палатой РФ в Госдуму и правительство заключения на годовой отчет об исполнении федерального бюджета сокращается до 15 дней.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед выступлением в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 14:54
Минфин сделал все, чтобы сбалансировать бюджеты регионов, заявил Мишустин
 
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