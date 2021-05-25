https://ria.ru/20210525/buzova-1733801372.html

Пользователи осудили Бузову за фото в монастыре с голым пупком

Пользователи осудили Бузову за фото в монастыре с голым пупком - РИА Новости, 25.05.2021

Пользователи осудили Бузову за фото в монастыре с голым пупком

Ольга Бузова на своей странице в Instagram опубликовала несколько фотографий из Свято-Троицкого женского монастыря в Симферополе. Многие пользователи осудили... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T14:43

2021-05-25T14:43

2021-05-25T14:43

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шоу-бизнес

знаменитости

шоубиз

ольга бузова

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Ольга Бузова на своей странице в Instagram опубликовала несколько фотографий из Свято-Троицкого женского монастыря в Симферополе. Многие пользователи осудили ведущую и певицу за неподобающий внешний вид.На ней — серый костюм в спортивном стиле, причем, укороченный свитшот не прикрывает пупок, на штанах — разрезы, а на голове нет платка.Многие пользователи критически отнеслись к этим снимкам.Однако нашлись и те, кто заступился за ведущую. "Богу все равно — в штанах вы, или нет. Он смотрит на наши сердца", "Какая разница, во что ты одет? Главное — быть человеком!" — считают они.

https://ria.ru/20210209/buzova-1596667349.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одежда, шоу-бизнес, знаменитости, ольга бузова