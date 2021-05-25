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Шоубиз
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Пользователи осудили Бузову за фото в монастыре с голым пупком
Пользователи осудили Бузову за фото в монастыре с голым пупком - РИА Новости, 25.05.2021
Пользователи осудили Бузову за фото в монастыре с голым пупком
Ольга Бузова на своей странице в Instagram опубликовала несколько фотографий из Свято-Троицкого женского монастыря в Симферополе. Многие пользователи осудили... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T14:43
2021-05-25T14:43
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Ольга Бузова на своей странице в Instagram опубликовала несколько фотографий из Свято-Троицкого женского монастыря в Симферополе. Многие пользователи осудили ведущую и певицу за неподобающий внешний вид.На ней — серый костюм в спортивном стиле, причем, укороченный свитшот не прикрывает пупок, на штанах — разрезы, а на голове нет платка.Многие пользователи критически отнеслись к этим снимкам.Однако нашлись и те, кто заступился за ведущую. "Богу все равно — в штанах вы, или нет. Он смотрит на наши сердца", "Какая разница, во что ты одет? Главное — быть человеком!" — считают они.
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одежда, шоу-бизнес, знаменитости, ольга бузова

Пользователи осудили Бузову за фото в монастыре с голым пупком

14:43 25.05.2021
 
© Фото : Instagram Ольги БузовойОльга Бузова
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© Фото : Instagram Ольги Бузовой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Ольга Бузова на своей странице в Instagram опубликовала несколько фотографий из Свято-Троицкого женского монастыря в Симферополе. Многие пользователи осудили ведущую и певицу за неподобающий внешний вид.

"Свято-Троицкий женский монастырь. У мощей Святителя Луки Крымского. Побывав однажды у этого Святого, душа просит и ждет молитв снова и снова. Живу по сердцу и по совести всегда", — подписала Ольга снимки, на которых позирует на фоне монастыря рядом со священником.

На ней — серый костюм в спортивном стиле, причем, укороченный свитшот не прикрывает пупок, на штанах — разрезы, а на голове нет платка.
Многие пользователи критически отнеслись к этим снимкам.
"Одной мне кажется, что при посещении таких мест нужно иметь немного иное "покрывало"? Голову покрыть, пупок спрятать", "А с голым пупком можно в монастырь?", "Прочитайте сначала про внешний вид, в каком полагается посещать церковь", "А что не в трусах?", "Как это — в такое место с голым пузом?, "Как можно в такие места ходить без юбки и платка?" — возмутились подписчики.
Однако нашлись и те, кто заступился за ведущую. "Богу все равно — в штанах вы, или нет. Он смотрит на наши сердца", "Какая разница, во что ты одет? Главное — быть человеком!" — считают они.
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