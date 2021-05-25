https://ria.ru/20210525/bochkarev-1733774977.html
Бочкарев: в Сколково построят медицинский молл для зарубежных клиник
Бочкарев: в Сколково построят медицинский молл для зарубежных клиник - РИА Новости, 25.05.2021
Бочкарев: в Сколково построят медицинский молл для зарубежных клиник
На территории Международного медицинского кластера в Сколково в 2022 году откроется многофункциональный медицинский центр, в котором смогут разместиться клиники РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T10:31
2021-05-25T10:31
2021-05-25T10:31
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
москва
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МОСКВА, 25 мая - РИА Недвижимость. На территории Международного медицинского кластера в Сколково в 2022 году откроется многофункциональный медицинский центр, в котором смогут разместиться клиники из разных стран мира, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев."Уникальный объект будет представлять собой здание общей площадью 50 тысяч квадратных метров, в котором расположатся международные медицинские операторы, не нуждающиеся в больших площадях. При этом клиники смогут пользоваться общими сервисами, например, лучевой диагностикой, лабораторией, эндоскопией – это значительно снизит их операционные расходы", - отметил он.По словам заммэра, такая практика – новая для России, хотя в Европе и США подобные моллы уже существуют. Медицинский молл в Международном медицинском кластере строится по принципам адаптивной архитектуры, позволяющей изменять состав клиник и их профили, что является уникальным качеством для медицинских зданий. В нем разместятся не только поликлиники, но и операционные, и стационары. Молл строится не под конкретный функционал, на основании проработки различных сценариев в объекте заложены адаптивные решения, позволяющие разместить любые профили.Каждая клиника будет иметь свой вход, а адаптивные архитектурные решения здания позволят быстро и легко перепрофилировать любые части здания, не затрагивая работоспособность смежных частей. Архитектурные решения позволяют не только упростить размещение разных клиник на территории одного здания, но и создать комфортную атмосферу для пациентов, уходя от привычного понимания лечебного учреждения.Через всю длину здания будет проложен "променад", многоуровневый атриум и просторный холл, создающий ощущение молла, а не медицинского объекта. В будущем здание будет связано подземным переходом с центром ядерной медицины.В рамках проекта Международного медицинского кластера в Сколково планируется строительство медицинских, образовательных, производственных объектов, а также поддерживающей инфраструктуры общей площадью порядка 860 тысяч квадратных метров.
https://ria.ru/20210521/metro-1733278185.html
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РИА Новости
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стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва
МОСКВА, 25 мая - РИА Недвижимость.
На территории Международного медицинского кластера в Сколково в 2022 году откроется многофункциональный медицинский центр, в котором смогут разместиться клиники из разных стран мира, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев
.
"Уникальный объект будет представлять собой здание общей площадью 50 тысяч квадратных метров, в котором расположатся международные медицинские операторы, не нуждающиеся в больших площадях. При этом клиники смогут пользоваться общими сервисами, например, лучевой диагностикой, лабораторией, эндоскопией – это значительно снизит их операционные расходы", - отметил он.
По словам заммэра, такая практика – новая для России, хотя в Европе и США подобные моллы уже существуют. Медицинский молл в Международном медицинском кластере строится по принципам адаптивной архитектуры, позволяющей изменять состав клиник и их профили, что является уникальным качеством для медицинских зданий. В нем разместятся не только поликлиники, но и операционные, и стационары. Молл строится не под конкретный функционал, на основании проработки различных сценариев в объекте заложены адаптивные решения, позволяющие разместить любые профили.
"Здание разделено на зону общих сервисов – диагностика, склады, питание и зону клиник - основной лечебный блок, где располагаются клиники, специализирующиеся на онкологии, ортопедии, спортивной медицине, а также многопрофильный стационар. В здании помощь смогут получить все возрастные группы населения, также в здании размещен родильный дом", - добавил Бочкарёв.
Каждая клиника будет иметь свой вход, а адаптивные архитектурные решения здания позволят быстро и легко перепрофилировать любые части здания, не затрагивая работоспособность смежных частей. Архитектурные решения позволяют не только упростить размещение разных клиник на территории одного здания, но и создать комфортную атмосферу для пациентов, уходя от привычного понимания лечебного учреждения.
Через всю длину здания будет проложен "променад", многоуровневый атриум и просторный холл, создающий ощущение молла, а не медицинского объекта. В будущем здание будет связано подземным переходом с центром ядерной медицины.
В рамках проекта Международного медицинского кластера в Сколково планируется строительство медицинских, образовательных, производственных объектов, а также поддерживающей инфраструктуры общей площадью порядка 860 тысяч квадратных метров.