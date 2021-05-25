https://ria.ru/20210525/blagoustroystvo-1733818005.html

Власти Оренбуржья выделят 100 миллионов рублей на создание спортплощадок

Власти Оренбуржья выделят 100 миллионов рублей на создание спортплощадок - РИА Новости, 25.05.2021

Власти Оренбуржья выделят 100 миллионов рублей на создание спортплощадок

Правительство Оренбуржья выделит 100 миллионов рублей на создание спортплощадок, сообщает пресс- служба правительства региона. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T14:05

2021-05-25T14:05

2021-05-25T14:05

оренбургская область

денис паслер

общество

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ОРЕНБУРГ, 25 мая- РИА Новости. Правительство Оренбуржья выделит 100 миллионов рублей на создание спортплощадок, сообщает пресс- служба правительства региона. "В Оренбуржье появятся 13 новых площадок ГТО и семь футбольных полей с искусственным покрытием",- говорится вы сообщении. "Важная задача – развитие спортивной инфраструктуры в территориях. Принято решение выделить дополнительно 100 миллионов рублей из областного бюджета муниципалитетам на площадки, где будут заниматься жители: в своих рабочих поездках я вижу, что для массового спорта плоскостных сооружений – площадок и футбольных полей – остро не хватает", - отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.Новые площадки для занятий и сдачи норм ГТО появятся уже в текущем году. "Речь идет о мини-футбольных полях, с дополнительным ограждением и освещением, чтобы можно было играть вечером. Это поможет нам повысить массовость занятий спортом и станет хорошим подспорьем в вовлечении молодых оренбуржцев в спортивные активности", - сказал министр спорта области Сергей Салмин.

https://ria.ru/20210524/orenburg-1733613053.html

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денис паслер, общество