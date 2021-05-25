https://ria.ru/20210525/belorussiya-1733835757.html

Выборы в сенат Белоруссии в 2023 году пройдут в единый день голосования

Выборы в сенат Белоруссии в 2023 году пройдут в единый день голосования - РИА Новости, 25.05.2021

Выборы в сенат Белоруссии в 2023 году пройдут в единый день голосования

Выборы в верхнюю палату парламента (Совет республики) Белоруссии в 2023 году совпадут по срокам с единым днем голосования на выборах депутатов всех уровней,... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T15:29

2021-05-25T15:29

2021-05-25T15:41

лидия ермошина

цик белоруссии

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575450940_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_352371a7664286288421391745be7423.jpg

МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Выборы в верхнюю палату парламента (Совет республики) Белоруссии в 2023 году совпадут по срокам с единым днем голосования на выборах депутатов всех уровней, заявила РИА Новости во вторник глава ЦИК республики Лидия Ермошина.Ранее белорусский депутат Виктор Свилло заявил, что в республике предлагается установить единый день голосования на выборах депутатов всех уровней. Во вторник обе палаты парламента приняли обращение к президенту Александру Лукашенко о совмещении в 2023 году выборов в местные советы депутатов и нижнюю палату парламента. Согласно календарю на сайте ЦИК Белоруссии, выборы депутатов Палаты представителей восьмого созыва должны пройти не позднее 5 ноября 2023 года.Конституционный закон о введении в Белоруссии единого дня голосования на выборах депутатов всех уровней будет принят до 16 октября, заявила РИА Новости Лидия Ермошина."Должен быть конституционный закон (о введении единого дня голосования – ред.), который должен быть принят до 16 октября этого года, потому что 16 октября, если закон не будет принят, нужно назначать выборы депутатов местных советов (на 2022 год – ред.). Поэтому до этого срока закон будет принят и, поскольку он конституционный, требуется трехмесячный срок на его принятие. Поэтому депутаты озаботились сейчас, а не осенью, именно чтобы в июне месяце, до того, как парламент уйдет на каникулы, данный законопроект был рассмотрен в первом чтении... И, естественно, окончательное принятие будет в начале октября", - сказала глава Центризбиркома.По ее словам, главный плюс введения единого дня голосования заключается в том, что избирательные кампании не будут растягиваться на годы и в стране "одномоментно и эффектно" будут сформированы и парламент, и местные органы власти. "Второе - экономия денежных средств, третье - это возможность политическим силам, действующим в стране, сконцентрироваться и провести своих сторонников в разные органы власти", - пояснила собеседница агентства.В Белоруссии избирают депутатов местных советов (более 18 тысяч) и депутатов нижней палаты парламента (110), их полномочия действуют четыре года.

https://ria.ru/20210427/referendum-1730087199.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лидия ермошина, цик белоруссии, белоруссия, в мире