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Выборы в сенат Белоруссии в 2023 году пройдут в единый день голосования
Выборы в сенат Белоруссии в 2023 году пройдут в единый день голосования - РИА Новости, 25.05.2021
Выборы в сенат Белоруссии в 2023 году пройдут в единый день голосования
Выборы в верхнюю палату парламента (Совет республики) Белоруссии в 2023 году совпадут по срокам с единым днем голосования на выборах депутатов всех уровней,... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T15:29
2021-05-25T15:41
лидия ермошина
цик белоруссии
белоруссия
в мире
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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Выборы в верхнюю палату парламента (Совет республики) Белоруссии в 2023 году совпадут по срокам с единым днем голосования на выборах депутатов всех уровней, заявила РИА Новости во вторник глава ЦИК республики Лидия Ермошина.Ранее белорусский депутат Виктор Свилло заявил, что в республике предлагается установить единый день голосования на выборах депутатов всех уровней. Во вторник обе палаты парламента приняли обращение к президенту Александру Лукашенко о совмещении в 2023 году выборов в местные советы депутатов и нижнюю палату парламента. Согласно календарю на сайте ЦИК Белоруссии, выборы депутатов Палаты представителей восьмого созыва должны пройти не позднее 5 ноября 2023 года.Конституционный закон о введении в Белоруссии единого дня голосования на выборах депутатов всех уровней будет принят до 16 октября, заявила РИА Новости Лидия Ермошина."Должен быть конституционный закон (о введении единого дня голосования – ред.), который должен быть принят до 16 октября этого года, потому что 16 октября, если закон не будет принят, нужно назначать выборы депутатов местных советов (на 2022 год – ред.). Поэтому до этого срока закон будет принят и, поскольку он конституционный, требуется трехмесячный срок на его принятие. Поэтому депутаты озаботились сейчас, а не осенью, именно чтобы в июне месяце, до того, как парламент уйдет на каникулы, данный законопроект был рассмотрен в первом чтении... И, естественно, окончательное принятие будет в начале октября", - сказала глава Центризбиркома.По ее словам, главный плюс введения единого дня голосования заключается в том, что избирательные кампании не будут растягиваться на годы и в стране "одномоментно и эффектно" будут сформированы и парламент, и местные органы власти. "Второе - экономия денежных средств, третье - это возможность политическим силам, действующим в стране, сконцентрироваться и провести своих сторонников в разные органы власти", - пояснила собеседница агентства.В Белоруссии избирают депутатов местных советов (более 18 тысяч) и депутатов нижней палаты парламента (110), их полномочия действуют четыре года.
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лидия ермошина, цик белоруссии, белоруссия, в мире

Выборы в сенат Белоруссии в 2023 году пройдут в единый день голосования

15:29 25.05.2021 (обновлено: 15:41 25.05.2021)
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоДевушка досрочно голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Девушка досрочно голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Выборы в верхнюю палату парламента (Совет республики) Белоруссии в 2023 году совпадут по срокам с единым днем голосования на выборах депутатов всех уровней, заявила РИА Новости во вторник глава ЦИК республики Лидия Ермошина.
Ранее белорусский депутат Виктор Свилло заявил, что в республике предлагается установить единый день голосования на выборах депутатов всех уровней. Во вторник обе палаты парламента приняли обращение к президенту Александру Лукашенко о совмещении в 2023 году выборов в местные советы депутатов и нижнюю палату парламента. Согласно календарю на сайте ЦИК Белоруссии, выборы депутатов Палаты представителей восьмого созыва должны пройти не позднее 5 ноября 2023 года.
"Они (выборы в сенат – ред.) и так совпадают с выборами депутатов Палаты представителей, но поскольку до этого времени изменится и конституция, и избирательный кодекс, то они тоже будут проходить одновременно (с единым днем голосования – ред.). Раньше выборы членов Совета республики растягивались на определенный период, каждый регион сам выбирал дату проведения своего собрания, а сейчас будет все также проходить в один день", - сказала Ермошина.
Конституционный закон о введении в Белоруссии единого дня голосования на выборах депутатов всех уровней будет принят до 16 октября, заявила РИА Новости Лидия Ермошина.
"Должен быть конституционный закон (о введении единого дня голосования – ред.), который должен быть принят до 16 октября этого года, потому что 16 октября, если закон не будет принят, нужно назначать выборы депутатов местных советов (на 2022 год – ред.). Поэтому до этого срока закон будет принят и, поскольку он конституционный, требуется трехмесячный срок на его принятие. Поэтому депутаты озаботились сейчас, а не осенью, именно чтобы в июне месяце, до того, как парламент уйдет на каникулы, данный законопроект был рассмотрен в первом чтении... И, естественно, окончательное принятие будет в начале октября", - сказала глава Центризбиркома.
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По ее словам, главный плюс введения единого дня голосования заключается в том, что избирательные кампании не будут растягиваться на годы и в стране "одномоментно и эффектно" будут сформированы и парламент, и местные органы власти. "Второе - экономия денежных средств, третье - это возможность политическим силам, действующим в стране, сконцентрироваться и провести своих сторонников в разные органы власти", - пояснила собеседница агентства.
В Белоруссии избирают депутатов местных советов (более 18 тысяч) и депутатов нижней палаты парламента (110), их полномочия действуют четыре года.
 
Лидия ЕрмошинаЦИК БелоруссииБелоруссияВ мире
 
 
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