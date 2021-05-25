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В Кремле прокомментировали решение лидеров ЕС об облете Белоруссии
В Кремле прокомментировали решение лидеров ЕС об облете Белоруссии - РИА Новости, 25.05.2021
В Кремле прокомментировали решение лидеров ЕС об облете Белоруссии
Рекомендации лидеров ЕС европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией вызывают сожаление - сначала нужно объективно разбираться с произошедшим, за... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T12:48
2021-05-25T13:18
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
дмитрий песков
белоруссия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Рекомендации лидеров ЕС европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией вызывают сожаление - сначала нужно объективно разбираться с произошедшим, за это решение в итоге заплатят пассажиры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над этой страной.Он отметил, что облетать территорию достаточно большой страны, которая находится в центре Европы, накладно для любой авиакомпании. "Наверное, сначала нужно объективно разобраться с произошедшим, а потом уже, наверное, обсуждать, исходя из конкретики и конкретных данных. Но наши европейские коллеги все-таки пошли по другому пути: они предпочли на вчерашнем саммите, наверное без какого-то разбирательства, быстро принять решение и выступили с рекомендациями, настоятельными рекомендациями, для своих авиакомпаний. Эти рекомендации с сегодняшнего дня реализуются", - добавил Песков.В воскресенье в минском аэропорту из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет ирландского лоукостера Ryanair. Самолет принадлежит зарегистрированной в Польше дочерней компании Ryanair. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
https://ria.ru/20210524/zapret-1733655549.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, дмитрий песков, белоруссия, в мире

В Кремле прокомментировали решение лидеров ЕС об облете Белоруссии

12:48 25.05.2021 (обновлено: 13:18 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Рекомендации лидеров ЕС европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией вызывают сожаление - сначала нужно объективно разбираться с произошедшим, за это решение в итоге заплатят пассажиры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над этой страной.
"Здесь только можно выразить сожаления... Нужно понимать, что в конечном итоге за эти рекомендации платить будут пассажиры самолетов, которые лишние полчаса или час будут находиться в воздухе. Это же все стоит денег, это счетная позиция", - сказал Песков во время общения с журналистами во вторник.
Он отметил, что облетать территорию достаточно большой страны, которая находится в центре Европы, накладно для любой авиакомпании. "Наверное, сначала нужно объективно разобраться с произошедшим, а потом уже, наверное, обсуждать, исходя из конкретики и конкретных данных. Но наши европейские коллеги все-таки пошли по другому пути: они предпочли на вчерашнем саммите, наверное без какого-то разбирательства, быстро принять решение и выступили с рекомендациями, настоятельными рекомендациями, для своих авиакомпаний. Эти рекомендации с сегодняшнего дня реализуются", - добавил Песков.
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В воскресенье в минском аэропорту из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет ирландского лоукостера Ryanair. Самолет принадлежит зарегистрированной в Польше дочерней компании Ryanair. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
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Задержание основателя Telegram-канала NextaRyanairДмитрий ПесковБелоруссияВ мире
 
 
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