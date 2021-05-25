https://ria.ru/20210525/belorussiya-1733782931.html

МИД Литвы заявил о возможном ограничении экспорта из Белоруссии в ЕС

МИД Литвы заявил о возможном ограничении экспорта из Белоруссии в ЕС - РИА Новости, 25.05.2021

МИД Литвы заявил о возможном ограничении экспорта из Белоруссии в ЕС

ЕС рассматривает возможность ограничения экспорта из Белоруссии, заявил вице-министр иностранных дел Литовской Республики Мантас Адоменас. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T11:19

2021-05-25T11:19

2021-05-25T11:19

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

белоруссия

европа

вильнюс

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/101157/89/1011578938_0:214:2500:1620_1920x0_80_0_0_7bab717438f2662e76e38377e66cb7e4.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. ЕС рассматривает возможность ограничения экспорта из Белоруссии, заявил вице-министр иностранных дел Литовской Республики Мантас Адоменас.По его словам, ограничения экспорта могут затронуть нефтяные продукты, удобрения, машины и тракторные изделия."Также мы говорим и про технологии, которые поступают в Беларусь из Европы, их ограничение", - добавил он, отметив, что все опции рассматриваются.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Как выяснилось позже, сообщение оказалось ложным. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

белоруссия

европа

вильнюс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, белоруссия, европа, вильнюс, в мире