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МИД Литвы заявил о возможном ограничении экспорта из Белоруссии в ЕС
МИД Литвы заявил о возможном ограничении экспорта из Белоруссии в ЕС - РИА Новости, 25.05.2021
МИД Литвы заявил о возможном ограничении экспорта из Белоруссии в ЕС
ЕС рассматривает возможность ограничения экспорта из Белоруссии, заявил вице-министр иностранных дел Литовской Республики Мантас Адоменас. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T11:19
2021-05-25T11:19
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
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европа
вильнюс
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. ЕС рассматривает возможность ограничения экспорта из Белоруссии, заявил вице-министр иностранных дел Литовской Республики Мантас Адоменас.По его словам, ограничения экспорта могут затронуть нефтяные продукты, удобрения, машины и тракторные изделия."Также мы говорим и про технологии, которые поступают в Беларусь из Европы, их ограничение", - добавил он, отметив, что все опции рассматриваются.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Как выяснилось позже, сообщение оказалось ложным. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, белоруссия, европа, вильнюс, в мире

МИД Литвы заявил о возможном ограничении экспорта из Белоруссии в ЕС

11:19 25.05.2021
 
© Fotolia / HappyAlexГород Минск
Город Минск - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© Fotolia / HappyAlex
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. ЕС рассматривает возможность ограничения экспорта из Белоруссии, заявил вице-министр иностранных дел Литовской Республики Мантас Адоменас.
"Лист санкций будет пополняться, будут новые пакеты, будут ограничения всякого рода экспорта. Мы не желаем перевести Беларусь в статус Северной Кореи... Такая изоляция ни к чему не ведет", - заявил Адоменас в эфире "Эхо Москвы".
По его словам, ограничения экспорта могут затронуть нефтяные продукты, удобрения, машины и тракторные изделия.
"Также мы говорим и про технологии, которые поступают в Беларусь из Европы, их ограничение", - добавил он, отметив, что все опции рассматриваются.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Как выяснилось позже, сообщение оказалось ложным. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
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Задержание основателя Telegram-канала NextaRyanairБелоруссияЕвропаВильнюсВ мире
 
 
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